Tesla is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld: vorig jaar werden bijna een miljoen auto’s uitgeleverd. Dat ondanks wereldwijde problemen met de toeleveringsketen en de dempende economische gevolgen van de pandemie. Opmerkelijk genoeg is dit resultaat bereikt met nul uitgaven voor traditionele reclame. Zoals deze grafiek laat zien, gebaseerd op basis van onderzoek door Visual Capitalist. maakt het succes van mond-tot-mond marketing (en het Twitter-account van CEO Elon Musk) een veel groter budget voor onderzoek en ontwikkeling mogelijk. De gecombineerde uitgaven van Ford en Toyota per verkochte auto aan reclame en R&D bedroegen 3.171 dollar – zeer vergelijkbaar met het bedrag dat Tesla in innovatie heeft gestoken.