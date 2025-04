De Nederlandse technische sectoren staan aan de vooravond van een groot probleem: een flink deel van de ervaren vakmensen uit de babyboom- en Generatie X-groepen gaat met pensioen, terwijl de instroom van jonge, praktisch opgeleide werknemers stokt. In sectoren als de bouw, industrie en transport & logistiek ontstaat daardoor een gevaarlijk gat. Uit cijfers van TNO en het CBS blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers nu al kampen met personeelstekorten – een trend die de komende jaren alleen maar zal verergeren.

Gebaseerd op een breed onderzoek onder 1.900 praktisch en theoretisch opgeleide Gen Z’ers (in opdracht van de bank door Ipsos uitgevoerd) geeft ABN AMRO antwoord op de vraag wat werkgevers in de sectoren industrie, transport en bouw kunnen doen om praktisch opgeleide Gen Z’ers te bereiken en te behouden. In het rapport staan praktijkvoorbeelden van bedrijven in deze drie sectoren, waaronder Facta, Van Wijnen, Modderkolk en St vd Brink, die deze generatie goed weten te bereiken. Zie hieronder een samenvatting van het rapport:

Uit het onderzoek blijkt dat praktisch opgeleide jongeren andere prioriteiten hebben dan theoretisch opgeleide jongeren. Praktisch opgeleide Gen Z’ers verwachten:

Duidelijkheid en financiële zekerheid: een vast contract, een eerlijk salaris en transparante verwachtingen

Inhoud die ertoe doet: concreet werk, mooie en tastbare dingen maken waar ze trots op kunnen zijn

Een professionele omgeving: goede begeleiding, degelijk materiaal en respectvolle collega’s

Facta heeft de basis op orde

Service- en onderhoudsbedrijf Facta heeft goed door wat deze generatie zoekt. “Veel werkgevers hebben het in hun modieuze verhalen over visie, missie en ontwikkeling”, zegt directeur Jeffrey Schotvanger. “Wij zorgen gewoon dat de basis klopt: van een goed salaris en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden tot degelijk gereedschap en een leuke en veilige werkomgeving waarin er aandacht voor je is. En natuurlijk meer dan voldoende

toekomstperspectief.”

Met ruim 600 medewerkers is Facta een flinke organisatie, maar aan arbeidsvoorwaarden doen ze geen concessies. “Deze jongeren zijn niet gek, ze checken precies wat verschillende werkgevers bieden”, zegt Schotvanger. “Dan moet je niet alleen een mooi verhaal hebben, maar ook gewoon over de brug komen.”

Bij Facta betekent dat onder andere: bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden, goede bussen en kwaliteitsgereedschap voor monteurs, ‘stoere’ bedrijfskleding en uitdagende klussen en projecten. “Dat moet gewoon op orde zijn, anders gaat deze generatie niet eens met je in gesprek.” Ook steekt het bedrijf veel tijd in een goede start en doorontwikkeling. “We investeren flink in de onboarding en onze bedrijfsschool. Want als die eerste periode niet goed is, ben je ze zo weer kwijt

Opvallende cijfers uit het onderzoek over praktisch opgeleide Gen Z’ers:

45% van alle studenten in Nederland volgt een praktische opleiding (467.000 studenten)

69% van de praktisch opgeleiden Gen Z’ers wil een vast contract (tegenover 57% van theoretisch opgeleiden)

80% noemt een goed salaris de belangrijkste factor bij het kiezen van werk

Slechts 40% vindt betekenisvol werk heel belangrijk, tegenover 59% bij theoretisch opgeleiden

74% vindt een professionele werkplek met goed materiaal essentieel

Modderkolk biedt Gen Z perspectief

Bij installatie en industrieel automatiseringsbedrijf Modderkolk uit Wijchen staat het ontwikkelen van jonge medewerkers centraal. “Mensen vinden is niet zo moeilijk, ze binnenboord houden is de uitdaging”, zegt eigenaar Simon de Luij. Van de250 medewerkers is ruim een kwart geboren

na 1996, een stuk meer dan gemiddeld in de branche.

“Wij doen dat door onze mensen intensief en persoonlijk te begeleiden”, vertelt De Luij. “Leerlingen worden bij ons meteen volwaardig deel van het team, inclusief passend salaris en autonomie. En ze hebben allemaal een eigen mentor. Voldoende goede begeleiders vinden is nog wel eens lastig, maar essentieel: zonder verdwijnt een leerling snel, vaak zelfs uit de branche.”

Maar dat is niet het enige wat Modderkolk doet om jonge talenten vast te houden. “We bieden vooral perspectief. Jonge vakmensen willen weten waar ze aan toe zijn op de langere termijn. Kun je ze die zekerheid geven? Dan wordt de kans klein dat ze uitgekeken raken.” Modderkolk maakt dat

concreet door bijvoorbeeld speeddates te organiseren met projectleiders, zodat leerlingen hun gewenste specialisatie kunnen bepalen.

Om deze doelgroep als werkgever effectief te bereiken, is het belangrijk om duidelijkheid te bieden over contractvorm, salaris en groeiperspectief, te investeren in goede werkomstandigheden en de focus te leggen op concrete werkzaamheden en projecten. Het rapport benadrukt dat helderheid en praktische waarde daarbij centraal staan.