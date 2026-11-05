Extra voorraad, ongebruikte capaciteit en financiële ruimte golden jarenlang vooral als inefficiënt. In een wereld waarin verstoringen elkaar steeds sneller opvolgen en versterken, verandert die rekensom. Bedrijven accepteren bewust kosten om een volgende schok beter op te vangen. Want weerbaarheid heeft een prijs, maar het ontbreken ervan ook.

Frencken-cfo Johan Ewoldt: ‘Je moet financiële ruimte houden. Dat heeft een prijskaartje, maar hoort wel bij weerbaar zijn.’ Foto: Frencken

Bedrijven zoeken nieuw optimum just in case en just in time

Een jaar geleden zat de halfgeleidermarkt in een stevige dip. Inmiddels trekt de vraag alweer hard aan. Voor technologietoeleverancier Frencken betekende die snelle omslag eerst afbouwen en vervolgens weer opschalen. ‘Je doet elkaar op twee momenten pijn’, zegt cfo Johan Ewoldt. Hij verbaast zich weleens over de snelheid waarmee zo’n golf door de hele toeleverketen wordt doorgegeven. ‘Bij een terugval moeten we in de flexibele schil afbouwen en ervaren vakmensen laten gaan die precies weten met hoeveel Newton-meter je iets moet vastdraaien en hoe componenten goed gemaakt worden.’ Trekt de markt weer aan, dan moeten nieuwe medewerkers die kennis opnieuw opbouwen.

Verderop in de toeleverketen kan die golf nog moeilijker op te vangen zijn. Tier 2- en tier 3-leveranciers hebben meestal minder zicht op de achterliggende markt. ‘Dat leidt uiteindelijk tot inefficiëntie en extra kosten’, zegt Ewoldt. ‘Je kunt dat als gegeven beschouwen maar je had ook strategisch kunnen kiezen: we leggen voorraad aan en trekken níet die hele golfbeweging door de industrie.’ Achteraf had het goedkoper kunnen uitpakken om door te produceren en de producten tijdelijk in een loods te zetten, oppert hij. ‘Maar van tevoren is onduidelijk hoe lang zo’n dip duurt. Als je had geweten dat het een jaar was, had je dat misschien kunnen uitzingen.’

Barbara Baarsma, PWCAmsterdam. Foto PWC.



Uitzonderlijke verwevenheid

De cyclische semiconsector is slechts een van de vele onzekerheden die de huidige tijd bijzonder maken, stelt Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofdeconoom bij PwC Nederland. Niet omdat de wereld nooit eerder grote verstoringen heeft gekend. De decennia van relatieve rust, economische integratie en voorspelbare handelsrelaties na de Tweede Wereldoorlog waren historisch gezien in haar ogen eerder de uitzondering. Wat nu anders is, is de verwevenheid van de economie. ‘Risico’s nemen niet per se toe, maar hun impact wel doordat ze elkaar versterken’, zegt ze. ‘Een pandemie wordt een logistieke crisis die inflatie veroorzaakt, die weer maatschappelijke spanningen versterkt. Een oorlog veroorzaakt energieproblemen die vervolgens productieprocessen, voedselprijzen en geopolitieke verhoudingen beïnvloeden. Er zijn geen losse incidenten meer, maar ketens van gebeurtenissen.’

Voor bedrijven betekent die verwevenheid dat een verstoring zich snel kan verspreiden. Daarmee komt ook een uitgangspunt onder druk dat jarenlang bijna vanzelfsprekend was: hoe efficiënter de keten, hoe beter. Want bedrijven moeten steeds meer aandacht besteden aan weerbaarheid en aan de vraag hoe goed hun toeleverketen een volgende verstoring kan opvangen.

Andere economische afweging

Die grotere nadruk op weerbaarheid vraagt om een andere economische afweging. Bedrijven hebben jarenlang vooral gekeken naar wat een buffer kost, terwijl ze zich een andere vraag zouden moeten stellen, vindt Baarsma: ‘Wat kost het ontbréken van een buffer?’ Extra voorraad, een tweede leverancier of overcapaciteit golden in een stabiele wereld als inefficiënt. ‘Maar nu verstoringen steeds vaker voorkomen, veranderen ze van een kostenpost in een verzekering.’

Illustratie weerbaarheid: ChatGPT

Niet iedere extra voorraad of tweede leverancier is zijn geld waard, benadrukt Baarsma. Ze pleit ervoor om bij investeringsbeslissingen niet alleen met gemiddelde kosten te rekenen, maar ook extreme scenario’s mee te nemen. Als voorbeeld noemt ze een fabriek die jaarlijks 100 miljoen euro aan toegevoegde waarde realiseert. Eén procent extra kosten voor weerbaarheidsmaatregelen betekent jaarlijks 1 miljoen euro en over tien jaar dus 10 miljoen. ‘Maar als één verstoring leidt tot bijvoorbeeld zes maanden productieverlies, contractboetes, reputatieschade of het kwijtraken van klanten, dan is dat al snel veel meer.’ Traditionele rendementsberekeningen op basis van gemiddelde kosten schieten daardoor tekort.

Lange adem

Baarsma: ‘Weerbaarheid wordt zelf een economische variabele en meer een asset.’ Zeker in de Nederlandse hightech kan die waarde volgens haar ook commercieel interessant worden. De kosten van stilstand zijn er vaak hoog en klanten hechten daardoor steeds meer aan leveringszekerheid. Een leverancier die kan aantonen dat kritieke materialen zijn veiliggesteld met bijvoorbeeld voorraden of een alternatieve leverancier, kan zich daarmee onderscheiden. Baarsma verwacht zelfs dat een ‘weerbaarheidspremie’ te verzilveren valt. ‘Maar je kunt je er alleen op laten voorstaan als je het ook goed geregeld hebt.’

Nadat de slinger na corona van just in time richting just in case is gegaan, moet nu de balans opnieuw worden bepaald, stelt ze. ‘Eerst was het alleen efficiëntie. Toen kwam leveringszekerheid. En nu moeten we een nieuw optimum vinden.’ Waar dat optimum ligt, verschilt per bedrijf. De grens ligt voor Baarsma in ieder geval niet bij het uitsluiten van ieder risico. Weerbaarheid is volgens haar voldoende wanneer een volgende schok geen existentiële bedreiging meer is.

Zo’n afweging vraagt wel om een langere horizon. De kosten van extra voorraad, redundantie of overcapaciteit zijn onmiddellijk zichtbaar, terwijl de opbrengst ervan soms pas jaren later blijkt, wanneer zich daadwerkelijk een verstoring voordoet. Baarsma ziet daarom ook een rol voor interne toezichthouders en raden van commissarissen. Die kunnen verder kijken dan de korte termijn en bewaken dat investeringen in weerbaarheid niet verdwijnen zodra de laatste crisis uit beeld raakt.

IMS-directeur Patrick van Bezouw: ‘Als je niet trouw bent aan elkaar en geen partners bent in de supplychain, ga je echt geen potten breken.’ Foto: IMS

Goede bloedgroep

Bij machinebouwer IMS in Almelo zit onzekerheid ingebakken in het bedrijfsmodel. Het bedrijf ontwikkelt en bouwt vooral unieke machines en kleine series. Engineering-to-order is van nature volatiel, zegt directeur Patrick van Bezouw, omdat ieder project opnieuw technische, commerciële en financiële risico’s met zich meebrengt. Zo’n zeven jaar geleden zocht IMS daarom meer stabiliteit in een eigen oem-rol. Dat bleek geen succes. ‘We zijn van nature een club flexibele, slimme en inventieve mensen. Dat is een totaal andere bloedgroep dan de discipline die bij een oem komt kijken.’

Na een herstructurering besloot IMS daarom terug te keren naar waar het goed in is. ‘We hebben ons de vraag gesteld: waar moet je voor bij IMS aankloppen? Wat is onze kern? Dan kom je toch weer uit bij speciale machinebouw’, aldus Van Bezouw. De volgende vraag was hoe het bedrijf de onvermijdelijke pieken en dalen daarvan beter kan opvangen. ‘Aan welke knoppen kunnen we draaien om het comfortabeler te maken?’

Andere ritmes

Een van die knoppen zit aan de voorkant. IMS wil minder afhankelijk zijn van opdrachten die min of meer bij toeval voorbijkomen en richt zich daarom op een beperkt aantal markten en langdurige relaties met klanten. ‘Zolang je geen relatie hebt met de klant en de productroadmap niet kent, blijft het van toevalligheden afhangen’, weet Van Bezouw. Door klanten beter te kennen, krijgt IMS eerder zicht op projecten die eraan komen. Tegelijkertijd probeert het bedrijf zijn klantenportefeuille te verbreden naar verschillende markten. Dat kost tijd. In de medische markt, waarop IMS zich onder meer richt, kan het jaren duren voordat relatie en trackrecord zijn opgebouwd.

Ook Frencken zoekt een deel van zijn weerbaarheid in die spreiding. Ewoldt wijst erop dat klanten buiten de halfgeleiderindustrie andere cycli kennen en dat zelfs programma’s bij dezelfde semiconklant zich in verschillende fasen kunnen bevinden. ‘Het is diversificatie, zowel in klanten als opdrachten’, verklaart hij. ‘Als de pieken en dalen niet allemaal samenvallen of een sector nauwelijks ups en downs kent, wordt de totale vraag minder grillig.’

Monsterproject

Spreiding voorkomt niet dat een uitzonderlijk grote opdracht de organisatie alsnog flink op de proef kan stellen. Van Bezouw noemt de machines die IMS momenteel voor Polaroid bouwt ‘een monsterproject’. Op het hoogtepunt was de helft van de 40 tot 45 engineers bezig met de ontwikkeling van het systeem. ‘Dat soort grote projecten gaat als een schokgolf door het bedrijf heen. Qua resources, maar ook financieel’, ziet Van Bezouw. ‘Maar we kunnen het aan.’

Om dergelijke pieken op te vangen, houdt IMS bewust een flexibele schil van externe engineers aan. Het werkt structureel samen met zusterbedrijf Masévon in Hardenberg dat IMS ondersteunt met engineering- en integratiecapaciteit. Ook huurt het bedrijf capaciteit in bij meerdere engineeringpartners, waarbij vaak dezelfde mensen terugkomen. Zij kennen IMS en de manier waarop het bedrijf machines ontwikkelt. Gemiddeld waren de afgelopen twee jaar omgerekend 10 tot 15 externe fte’s aan het werk. Bij grote projecten kan dat verder oplopen. ‘Die flexibele schil hebben we nodig’, zegt Van Bezouw.

Bovendien verplaatst de piek zich gedurende een project door het bedrijf. Terwijl de engineers volop met Polaroid bezig waren, was het bij de systeemintegratie relatief rustig. Toen de engineering gereed was, draaide dat om. Van Bezouw: ‘We hebben 10, 15 man moeten inhuren om het allemaal gebouwd te krijgen.’ Een vaste organisatie die groot genoeg is om zulke pieken volledig zelf op te vangen, zou in rustigere perioden dus met ongebruikte capaciteit blijven zitten.

Op langere termijn wil IMS wel groeien, zodat een groot project relatief minder zwaar op de organisatie drukt. ‘Niet groeien om het groeien of om het omzetgetal’, benadrukt Van Bezouw. ‘Maar met name om dit soort pieken en dalen uit te vlakken.’

Onzichtbare medewerkers

Ook financiële ruimte kan een buffer zijn. Frencken heeft de afgelopen jaren zijn werkkapitaal efficiënter ingericht en onder meer zijn voorraden teruggebracht. Maar cfo Ewoldt wil de kredietruimte bij de bank die daardoor vrijkomt niet evenredig verkleinen. ‘Daar moet je juist de weerbaarheid behouden en ruimte houden voor nieuwe groei.’ Die ruimte kan Frencken gebruiken om nieuwe klanten te zoeken, in technologie te investeren of tegen de markt in een machine aan te schaffen. Trekt de vraag onverwacht snel aan, dan kan het bedrijf bovendien alvast voorraad inkopen.

Die financiële speelruimte is niet gratis. ‘Op korte termijn kost dat gewoon geld’, zegt Ewoldt. ‘De bank heeft liever dat je je plafond verlaagt. Al die keuzes hebben een prijskaartje, maar horen wel bij weerbaar zijn.’ Daarmee krijgt de vraag van Baarsma wat het ontbreken van een buffer kost bij Frencken een concrete tegenhanger. Ewoldt heeft ooit uitgerekend wat het aanhouden van extra werkkapitaalruimte het bedrijf jaarlijks kost. ‘Dat is tussen de 1 en 2 fte. Ik noem ze weleens mijn onzichtbare medewerkers. Je ziet ze niet, maar we betalen ze wel een jaarsalaris. Dat zijn ze ook waard.’

‘De impact van risico’s neemt toe doordat ze elkaar versterken’

Voor Ewoldt is dat geen reden om iedere buffer goed te praten. ‘Je moet altijd een bedrijfseconomische check doen.’ Maar in een sector met forse cyclische bewegingen weet hij ook dat Frencken die ruimte weer nodig zal hebben. Een bedrijf met een vrijwel constante vraag kan financieel veel scherper aan de wind varen. Frencken heeft die luxe niet. Juist wanneer de omzet terugvalt, wil het voldoende financiële ruimte overhouden om zijn rekeningen te betalen én keuzes te kunnen blijven maken. ‘Mijn mantra is: zorg dat je headroom hebt.’

Geen elastiekjes

Een tweede of zelfs derde leverancier lijkt een voor de hand liggende manier om een toeleverketen weerbaarder te maken. In de hightechindustrie is dat alleen niet altijd evident, waarschuwt Ewoldt. Veel onderdelen zijn complex en zitten tegen de grens van het technisch maakbare. ‘Je koopt geen elastiekjes in, hè. En natuurlijk is het altijd handig als je op twee plaatsen inkoopt, maar dat is niet in een paar maanden geregeld.’

Juist daardoor wordt de relatie met bestaande leveranciers onderdeel van de weerbaarheid. Tijdens de recente dip zocht Ewoldt de belangrijkste leveranciers persoonlijk op. ‘Face to face, om contact te houden en te bespreken: wat kan er wel?’ Ook toen Frencken zelf minder bestelde, probeerde het zijn belangrijke leveranciers vast te houden. Nu de vraag weer aantrekt, heeft het diezelfde bedrijven immers opnieuw nodig.

Voor IMS geldt dat ook. Het bedrijf ontwikkelt en integreert zijn machines zelf, maar produceert geen componenten. Tegelijkertijd zijn de aantallen klein. Voor een leverancier is een serieproduct daardoor al snel aantrekkelijker dan een handvol onderdelen voor IMS. ‘Voor ons is het belangrijk om prioriteit te krijgen en te houden’, zegt Van Bezouw. ‘Als je niet trouw bent aan elkaar en geen partners bent in de supplychain, ga je echt geen potten breken.’ IMS werkt daarom bewust met een groep vaste toeleveranciers die bereid zijn mee te bewegen met de wisselende vraag.

Verborgen afhankelijkheden

Welke maatregelen nodig zijn, kan een bedrijf pas bepalen als het weet waar het werkelijk kwetsbaar is. Baarsma zou daarom aan een bestuurstafel beginnen met een ogenschijnlijk eenvoudige vraag: ‘Van welke vijf materialen of componenten zijn we zo afhankelijk dat we morgen niet zonder zouden kunnen?’ Daarna wordt het ingewikkelder. Waar komen die daadwerkelijk vandaan? Hoeveel leveranciers zijn er? Welke chokepoints zitten er in de keten? En hoe lang kan het bedrijf doorproduceren wanneer de toevoer volledig stilvalt?

Daarbij volstaat het niet om alleen naar de directe leveranciers te kijken. Juist verderop in de keten kunnen afhankelijkheden zitten waarvan een bedrijf zich nauwelijks bewust is. ‘Niet alleen tier 1, maar echt ook daarachter’, benadrukt Baarsma. Dat is lastig, erkent ze, maar noodzakelijk om te kunnen bepalen welke risico’s een bedrijf zelf kan dragen en waar maatregelen nodig zijn. ‘Wat verborgen is, moet boven tafel komen, zodat je beter geïnformeerde besluiten kunt nemen over het optimum tussen just in case en just in time.’ Daarbij hoort ook de vraag of een afhankelijkheid technisch kan worden weggenomen. Misschien bestaat er vandaag geen alternatief voor een kritiek onderdeel of materiaal, maar kan een product zo worden herontworpen dat dat alternatief er wel komt.

Samenredzaamheid

Vanuit die analyse onderscheidt Baarsma vijf principes voor weerbaarheid. Allereerst upstream ingrijpen. ‘Wacht niet op de verstoring, maar identificeer de kwetsbare schakels vóórdat ze problemen veroorzaken.’ Dat kan betekenen dat een bedrijf aan de voorkant extra kosten accepteert om later veel grotere schade te voorkomen. Het tweede principe betreft het bouwen van robuuste systemen. Daaronder vallen bekende maatregelen als redundantie, meerdere leveranciers, alternatieve routes en strategische voorraden.

‘Weerbaarheid wordt een economische variabele’

Maar weerbaarheid vraagt niet altijd om meer verbindingen of meer redundantie. Baarsma’s derde principe is daarom koppelen én ontkoppelen. ‘Werk samen waar schaalvoordelen ontstaan, maar voorkom afhankelijkheden die het hele bedrijf kunnen platleggen. Je kunt systemen intern heel slim op elkaar afstemmen, maar je wilt ook afschakelbare systemen. Want als bij één bedrijfsonderdeel ellende ontstaat, wil je de rest kunnen afkoppelen zodat je niet het hele bedrijf moet platleggen.’ Tegelijkertijd kan samenwerking met andere bedrijven juist helpen om kennis en buffers te delen. ‘Daar wil je weer schaalvoordelen zoeken en van elkaar leren.’

Verder draait weerbaarheid om aanpassen en leren. Baarsma adviseert bedrijven crisissituaties daadwerkelijk te oefenen en stresstests uit te voeren. Niet alleen bedenken wat er gebeurt wanneer een leverancier wegvalt of de elektriciteit uitvalt, maar testen hoe mensen in de organisatie daarop reageren en de geleerde lessen vervolgens in de strategie verwerken.

Ten slotte trekt Baarsma weerbaarheid buiten de grenzen van de onderneming. ‘Weerbaarheid zit niet alleen in technologie, maar juist ook in relaties. Een bedrijf kan niet alles alleen.’ Baarsma spreekt daarom van ‘samenredzaamheid’: bedrijven kunnen met leveranciers, klanten, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk voorzieningen en buffers organiseren. ‘Je bent onderdeel van een toeleverketen, van een regio en van zoveel. Identificeer dat en zorg dat je daar partnerships in bouwt.’

Lessen leren

Helemaal beheersbaar wordt de omgeving daarmee niet. Bij IMS heeft Van Bezouw geaccepteerd dat de volatiliteit van speciale machinebouw nooit helemaal verdwijnt. Over de financiële onzekerheid bij grote engineering-to-orderprojecten zegt hij: ‘Dat zal altijd een uitdaging blijven.’ De kunst voor hem is om IMS zo in te richten dat het bedrijf die onzekerheid aankan.

Ook Ewoldt verwacht niet dat Frencken zich op iedere volgende verstoring kan voorbereiden. Het bedrijf liet een managementtrainee onderzoeken wat het van eerdere crisissen kon leren. Een les is dat bij een volgende terugval niet automatisch iedere afdeling meteen aan de lagere omzet hoeft te worden aangepast. Dat heeft een prijs, erkent Ewoldt, maar te ver afbouwen betekent dat Frencken bij een opleving opnieuw capaciteit moet opbouwen. ‘En je weet dat de kans toch groot is dat je snel weer alle zeilen moet bijzetten.’

Gesprekken met collega’s die al langer bij Frencken werken, hebben Ewoldt duidelijk gemaakt dat het bedrijf de meest recente dip al beter had doorstaan dan eerdere crisissen. ‘Maar ik ben een extreme realist: de zwakste schakel zit altijd net even ergens anders. Dat we leren is goed; ook dat is een vorm van weerbaarheid. Want we zullen nieuwe schokken ook weer voelen, maar we moeten ervoor zorgen dat we sterk genoeg zijn en ons snel aanpassen wanneer ze zich voordoen.’

Betrouwbaar onder stress

Baarsma haakt daarop in door te waarschuwen voor de illusie dat een bedrijf de volgende verstoring kan voorspellen. ‘Voorspellen is hartstikke moeilijk. Werk daarom met scenario’s.’ Bijvoorbeeld door de twee belangrijkste onzekerheden voor een bedrijf op twee assen te zetten, zodat vier mogelijke toekomstbeelden ontstaan. Geen daarvan hoeft precies werkelijkheid te worden. ‘Maar zorg dat je je vandaag zo organiseert dat je op alle vier bent voorgesorteerd.’

Baarsma verwacht dat bedrijven naast de klassieke criteria ook weerbaarheid gaan meewegen. ‘Ze selecteren niet alleen meer op prijs, kwaliteit of innovatie, maar ook op hoe betrouwbaar je bent onder stress.’ Wie bij de volgende verstoring kan blijven leveren, aanpassen en investeren, heeft van weerbaarheid een concurrentiefactor gemaakt.

DISCA’26 op 19 november: spraakmakende Link talkshow plus spannende finale

Nederland heeft sterke bedrijven, ondernemende mensen en hoogwaardige technologie. Toch staat ons vestigingsklimaat al jaren onder druk. Veel mkb-bedrijven lopen dagelijks vast op vergunningen en ontbrekende stroomaansluitingen. Uitbreidingsplannen blijven liggen en investeringen worden uitgesteld. Start-ups krijgen onvoldoende ruimte om door te groeien en sommige kiezen voor een toekomst in het buitenland. Dat raakt niet alleen individuele ondernemingen, maar ook de innovatiekracht en het verdienvermogen van onze industrie.

Onder leiding van Marinke Wijngaard (Berenschot) en Richard Verbree (Enmacon Investment) gaan we in gesprek met: Jan van der Tempel – Ampelmann Operations, Tiemen van Dijk – Visscher-Caravelle en Christian Rood – LeydenJar Technologies.

Onder het thema ‘Nederland van het slot’ heeft Link Magazine de afgelopen maanden verschillende toonaangevende ondernemers en industriekenners aan het woord gelaten. Hun ervaringen laten zien hoeveel creativiteit en doorzettingsvermogen bedrijven inzetten om verder te komen. Maar ook dat veel structurele belemmeringen onopgelost blijven. Een samenhangende aanpak die ondernemers daadwerkelijk verder helpt, komt vooralsnog onvoldoende van de grond.

Hoe krijgen we Nederland weer in beweging? En wat kunnen we daar samen aan doen?

Die vragen staan centraal tijdens DISCA’26 op donderdag 19 november in Boerderij Mereveld in Utrecht. Wij nodigen u van harte uit voor een middag en avond met een spraakmakende talkshow, waardevolle ontmoetingen en de spannende live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards.

Talkshow: Nederland van het slot

Onder leiding van Marinke Wijngaard (Berenschot) en Richard Verbree (Enmacon Investment) gaan we in gesprek met:

Waar lopen zij als ondernemer tegenaan? Wat is nodig om in Nederland te blijven ontwikkelen, produceren en groeien? En hoe kunnen bedrijven, overheden en ketenpartners samen belemmeringen doorbreken? Een gesprek over de praktijk van het ondernemen én concrete stappen om onze industrie vooruit te helpen.

Wie zijn de beste partners van 2026? U beslist mee!

Na de talkshow is er tijdens de Link Meet & Greet-borrel volop gelegenheid om bij te praten en nieuwe contacten te leggen. Tijdens het aansluitende DISCA-diner volgt de live finale van de awards in drie categorieën:

Best Knowledge Supplier

Best Parts & Process Supplier

Best Customer

Bij DISCA komt de erkenning van klanten en leveranciers: bedrijven kunnen zichzelf niet nomineren. Tijdens de finale geven nominerende bedrijven een vlammende pitch voor hun kandidaat. U stemt mee en bepaalt samen met de andere gasten wie met de awards naar huis gaan.

Donderdag 19 november 2026

Vanaf 15.30 uur

Boerderij Mereveld, Utrecht

Een middag en avond om ervaringen te delen, nieuwe verbindingen te leggen en de samenwerking te vieren die onze hightech- en maakindustrie sterk

maakt!

Het programma op donderdag 19 november 2026

15.30 uur – Ontvangst

Welkom in het Achterhuis & De Deel, met een aangekleed kopje koffie en een vleugje Link-Experience.

16.00 uur – Talkshow ‘Nederland van het slot’

Onder leiding van Marinke Wijngaard & Richard Verbree, met aan tafel:

Christian Rood (LeydenJar Technologies),

Tiemen van Dijk (Visscher-Caravelle) en

Jan van der Tempel (Ampelmann Operations).

17.30 uur – Link Magazine’s Meet & Greet

Na de talkshow praten we verder tijdens de netwerkborrel.

18.30 uur – DISCA’26-diner & live finale van de DISCA Awards

Tijdens het diner presenteren de nominerende bedrijven hun finalisten en stemt u mee over de winnaars.

Best Parts & Process Supplier en Best Knowledge Supplier , onder leiding van juryvoorzitter Klaasjan Doeswijk (Berenschot) .

en , onder leiding van juryvoorzitter . Best Customer Award, onder leiding van juryvoorzitter Monika Hoekstra (NXTGEN HIGHTECH).

21.30 uur – Afsluiting & vertrek



Bent u erbij?

Meld u aan door te klikken op onderstaande button, te reageren op deze uitnodiging of mail uw naam en bedrijfsnaam naar disca@linkmagazine.nl. Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en Isah Business Software.