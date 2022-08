‘Goed voorbereid is het halve werk’ horen we wel eens, maar als het gaat over een communicatiecrisis binnen een bedrijf is dit een absolute must! In Communiceren als het (nog niet) brandt neemt crisiscommunicatie-experte Eveline De Ridder je mee in haar 20 jaar ervaring in het begeleiden van crisissen zoals die van de undercoverbeelden van Animal Rights in het Slachthuis van Tielt, een sabotage bij Sabena Technics of het aanpakken van een urban legend rond festivalbier. Het boek is verder doorspekt met grote en kleine cases die de laatste jaren in Vlaanderen opdoken. Ook liet zij zich inspireren door haar gastlessen rond crisiscommunicatie en corporate communicatie aan de VUB, UGent en Thomas More.

Het boek is opgebouwd uit korte hoofdstukken die telkens belangrijke aspecten rond crisissituaties belichten. Denk aan de invloed van maatschappelijke kwesties, de rol van social media, wat voor soorten crisissen en met welke stakeholders je te maken hebt. Tot slot worden er drie fasen van crisiscommunicatie omschreven die je helpen om de situatie voor te bereiden en een realistisch perspectief geven met tools om te komen tot de beste oplossing. Een belangrijke tip alvast: ‘keep it real’.

Communiceren als het (nog niet) brandt is een waardevolle handleiding vol praktische tips en cases voor communicatieprofessionals, managers, consultants, ondernemers en communicatiestudenten. Kortom, iedereen uit de bedrijfswereld die denkt dat hem of haar niets kan overkomen. Met als kers op de taart een handig afsluitend hoofdstuk met nog eens 10 gouden regels van crisiscommunicatie.

Marc Fauconnier : “Een boek vol heldere adviezen en slimme tips, die mits een goed voorbereid plan, moeilijke situaties ontmijnen, diverse scenario’s herleiden tot het enige juiste en af en toe zelfs van een calamiteit een opportuniteit maken.”

Eveline De Ridder heeft meer dan 20 jaar ervaring in crisiscommunicatie en reputatiemanagement voor bedrijven in België. In 2008 richtte ze met drie partners in crime het onafhankelijke communicatieagentschap Whyte Corporate Affairs op, dat in korte tijd zijn plaats aan de top opeiste

“Beleidsmakers spelen een belangrijke rol in een crisis. Of erger nog: ze kunnen eigenhandig organisaties in een crisis storten.”

“Het tribunaal op sociale media maakt crisiscommunicatie bijzonder moeilijk. Voor het ene kamp zal je communicatie altijd te slap zijn, voor het andere kamp zul je altijd ‘woke’ en politiek correct zijn.”

“In een consumentencrisis is nazorg extreem belangrijk. Anders dan bij andere types van crisissen leidt een consumentencrisis één op één tot een vertrouwensbreuk met klanten. Het kost tijd om dat gedeukte vertrouwen te herstellen. Je moet tonen dat je iets doet aan je dienstverlening, aan je producten, aan je productieproces.”