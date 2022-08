Wajer Yachts en investeringsmaatschappij Parcom hebben overeenstemming bereikt over de toetreding van Parcom als mede aandeelhouder tot de Nederlandse bouwer van luxe open dagboten. De Wajer familie zal grootaandeelhouder blijven van het bedrijf en Dries Wajer zal aanblijven als Algemeen Directeur. Parcom zal toetreden als partner om de strategie te ondersteunen.

Wajer Yachts is een Nederlands familiebedrijf, gevestigd in Friesland, met 285 medewerkers. Gedreven door de groeiende vraag naar de luxe jachten en de bijbehorende service waar Wajer Yachts om bekend staat, is het bedrijf flink aan het uitbreiden. Met het aantrekken van de beste vakmensen en het behoud van de Friese mentaliteit, waarborgen Dries Wajer en zijn team de kwaliteit en cultuur van het bedrijf. In 2022 werd Wajer Yachts uitgeroepen tot Friese onderneming van het jaar.

Voor de toekomst heeft het bedrijf ambitieuze plannen. Om de verdere groei te faciliteren heeft Wajer Yachts investeringsmaatschappij Parcom aangetrokken als partner. Deze samenwerking geeft meer slagkracht om verder te investeren in duurzaamheid, de bouw van een onderhoudswerf in Zuid-Frankrijk en de expansie naar Amerika, waar in Miami net Wajer Bay Marina is geopend.

Dries Wajer, Algemeen Directeur van Wajer Yachts: “Ons bedrijf maakt al jaren een flinke groei door en we barsten van de ambitie om Wajer verder uit te bouwen en te internationaliseren. Met Parcom aan boord hebben we de power en extra expertise om die toekomstdromen te realiseren.”

Gijs Vuursteen, Parcom: “De grote mate van vakmanschap, kwaliteit en creativiteit bij Wajer zijn indrukwekkend en daarnaast is Dries een exceptionele ondernemer. We kijken ernaar uit om Wajer te ondersteunen en samen met Dries en zijn team de volgende stap te zetten.”

Financiële details van de transactie worden niet bekend gemaakt. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt.

Wajer Yachts is een Nederlands familiebedrijf dat luxe open dagboten bouwt tot 77 voet. De boten worden gekenmerkt door een clean design, comfort en unieke prestaties. Alle Wajers worden volledig met de hand gebouwd op de werven in Friesland, met oog voor detail en voorzien van innovatieve technologieën. Met het Wajer Care programma biedt Wajer Yachts haar klanten vanuit de hubs in o.a. Zuid-Frankrijk, Spanje en Amerika all-round service.