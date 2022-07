‘Met grote vreugde prijzen wij de Senaat van de Verenigde Staten voor zijn 63-34 stemming op 19 juli 2022 ter bevestiging van de “Motion to Proceed to the House Message to Accompany H.R. 4346”. Deze belangrijke stap zet de procedure in gang om de wetgeving, bekend als de CHIPS Act, die Nantero volledig steunt omdat ze essentieel is voor het Amerikaanse concurrentievermogen en de nationale veiligheid, goed te keuren. De CHIPS Act en de daarmee samenhangende financiering zullen onze binnenlandse halfgeleiderindustrie versterken en baanbrekende technologieën de mogelijkheid geven om door de financiële “Vallei des Doods” te geraken en op de commerciële markten te worden gebracht zonder de beslissing te moeten nemen de Amerikaanse kusten te verlaten. De economische kracht en de werkgelegenheid die uit dit monumentale besluit zullen voortvloeien, zullen niet alleen van invloed zijn op de behoeften van de huidige burgers van de Verenigde Staten, maar ook de financiële onafhankelijkheid en de veiligheid van de komende generaties ondersteunen.

‘Wetgeving is van cruciaal belang is om technologieën die in de VS worden uitgevonden, in de VS te houden en ten goede te laten komen aan de VS’

De meeste Amerikanen zijn waarschijnlijk niet bekend met de enorme kosten en het monopolistische karakter van de halfgeleiderindustrie. Ze zijn zich er waarschijnlijk ook niet van bewust dat “tech” bedrijven zoals Google, Apple, Facebook en Twitter GEEN halfgeleiderbedrijven zijn. Wat de meeste Amerikanen waarschijnlijk wel weten zijn de verschillende voordelen en het belang van halfgeleiders, aangezien zij het hart vormen van veel elektronische componenten in onze smartphones, computers, auto’s, huizen, en vrijwel alles in ons moderne leven (evenals onze tanks, gevechtsvliegtuigen en kritieke infrastructuur). Maar zelfs met dit beperkte inzicht in de rol van halfgeleiders ziet het grote publiek niet vaak de kritieke noodzaak van deze wetgeving in. Een bedrijf als Nantero daarentegen heeft al 20 jaar op de eerste rij gezeten om de dagelijkse strijd aan te gaan als een in de VS gevestigd halfgeleider-“start-up”-bedrijf. Bijgevolg weten wij dat deze wetgeving niet alleen nodig is, maar van cruciaal belang is om technologieën die in de VS worden uitgevonden, in de VS te houden en ten goede te laten komen aan de VS.

Het vlaggenschip van Nantero’s activiteiten is ons geheugenunit NRAM® (Non-volatile Random Access Memory) genoemd. NRAM maakt gebruik van een raster van koolstofnanobuisjes (CNT) als schakelmechanisme in onze geheugencel, waardoor het mogelijk wordt een niet-vluchtig hoofdgeheugen te maken met dezelfde prestaties en snelheid als DRAM (dat natuurlijk wel vluchtig is). Terwijl de ontwikkelingskosten en de beperkingen van de fabriekstoegang Nantero’s “David en Goliath”-strijd met DRAM hebben bepaald, hebben we een uiterst levensvatbare routekaart die kostencompetitief is met DRAM binnen 2 jaar na de productie van onze eerste 16Gb (12nm) DDR5-chip. Bovendien ontwerpen wij voor de CXL-architectuur, waardoor NRAM een zeer aantrekkelijke volgende-generatie geheugentechnologie voor embedded toepassingen wordt. En wat nog belangrijker is, wij hebben onlangs 5-sigma bereikt op 1T1R 300mm wafers (55 nm) bij 1M cycli voor een product dat wij samen met Fujitsu ontwikkelen vanuit de voormalige USJC fabriek in Japan. Dit is een enorme mijlpaal in het bewijzen van de maakbaarheid van ons op CNT gebaseerde geheugen.

‘Japanse industriereuzen en de Japanse regering hebben de extreem sterke waardepropositie van NRAM onderkend’

Hoewel Nantero is geboren in een Amerikaans toponderzoeksinstituut (Harvard) en is grootgebracht in de robuuste Amerikaanse risicokapitaalmarkten, dreigt het overzees verloren te gaan precies op het moment dat onze technologie klaar is om de Amerikaanse economie aanzienlijk te beïnvloeden. In feite bevindt NRAM zich op dat specifieke “rijpe” moment in haar technologische levenscyclus waar financiering met nationale steun van oudsher wordt ingezet om beproefde technologieën uit de “Vallei des Doods” te halen en te doen uitgroeien tot een op grote schaal succesvolle, wereldveranderende commerciële industrie die een bron is van nationale trots. Voor NRAM en Nantero lijkt dit moment zich te voltrekken in de richting van Japan, aangezien veel Japanse industriereuzen en de Japanse regering de extreem sterke waardepropositie van NRAM hebben onderkend en onlangs zwaar in de technologie hebben geïnvesteerd.

‘De CHIPS Act is Amerika’s antwoord op deze buitenlandse soevereine fondsen’

Het hierboven beschreven verhaal van Nantero is schering en inslag in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie en kost de VS elk jaar triljoenen dollars aan economisch voordeel en zorgen om de nationale veiligheid. De CHIPS Act is Amerika’s antwoord op deze buitenlandse soevereine fondsen die al decennia lang in dit proces investeren, en Nantero staat hier volledig achter. Wij juichen de Senaat toe voor het nemen van deze zeer belangrijke stap.’

Robert Snowberger

Rob Snowberger is sinds een jaar ceo van Nantero, een ‘wereldleider’ in carbon nanotube electronics. nc. Als voormalig Navy SEAL en afgestudeerd aan de prestigieuze Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania, heeft hij meer dan een decennium ervaring in Washington, aldus zijn profiel op de Nantero-site.