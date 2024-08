VSParticle specialist van instrumenten voor de synthese en afzetting van nanodeeltjes – heeft een A2-uitbreidingsronde van € 6,5 miljoen opgehaald onder leiding van NordicNinja en vorige investeerder Plural om zijn missie voort te zetten om in de komende 10 jaar een eeuw van materiaalinnovatie te ontsluiten.

De revolutionaire technologie van VSP maakt het mogelijk om materialen op te splitsen tot de grootte van nanodeeltjes en met één druk op de knop te produceren, waardoor universitaire onderzoekers en commerciële R&D-teams kunnen experimenteren om nieuwe materialen te creëren die producten van de volgende generatie zullen aandrijven. Het kan tot 10 jaar duren om nieuwe materialen in een laboratorium te ontdekken en nog eens vijf jaar om ze in massaproductie te brengen, maar de technologie van VSP ondersteunt teams om de totale tijd van materiaalontdekking terug te brengen tot slechts één jaar.

“Onze technologie stelt universitaire onderzoekers en commerciële R&D-teams over de hele wereld in staat om nieuwe materialen te creëren die de productie van groene waterstof zullen transformeren en de uitstoot in koolstofintensieve industrieën zullen verminderen. We zijn enthousiast over de rol die VSParticle zal spelen bij het aanpakken van de klimaatcrisis en we zijn verheugd met de steun van NordicNinja en hernieuwde steun van Plural als onderdeel van deze uitbreidingsfinanciering die ons zal helpen om meer onderzoeksteams over de hele wereld te bereiken, ook in Japan, om een nieuwe weg vrij te maken voor materiaalontdekking.” – Aaike van Vugt, mede-oprichter en CEO van VSParticle.

Hulp bij de ontdekking van nieuwe materialen om duurzame energie te versnellen

VSParticle heeft zijn belangrijkste oplossing, de VSP-P1 Nanoprinter, verscheept naar teams in Azië, het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika, waaronder de Sorbonne University Abu Dhabi, het in San Francisco gevestigde Lawrence Livermore National Laboratory, het Materials Discovery Research Institute (MDRI) in de omgeving van Chicago en het Dutch Institute for Fundamental Energy Research het afgelopen jaar, deze instituten gebruiken de VSP-P1 Nanoprinter om materiaal innovatie te versnellen voor innovatieve industriële oplossingen.

De technologie van VSP maakt met name de massaproductie mogelijk van met katalysatoren beklede poreuze transportlagen (PTL’s), de belangrijkste componenten in elektrolyzers en essentieel voor de productie van groene waterstof. Groene waterstof is essentieel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en een duurzamere toekomst mogelijk te maken voor industrieën zoals scheepvaart, transport, verwarming en luchtvaart, maar het proces is momenteel afhankelijk van het gebruik van schaarse hulpbronnen, waaronder platina en iridium.

“De samenwerking met VSParticle sluit perfect aan bij de strategie van DIFFER om haar nationale rol in de bouw van de infrastructuur ‘materials4energy’ uit te breiden. Met VSP-P1 Nanoprinter willen we de materiaalontwikkeling voor energietoepassingen versnellen en het leiderschap van Nederland op het gebied van onderzoek naar duurzame energie versterken.” – Süleyman Er, afdelingshoofd en groepsleider bij DIFFER

Klanten gebruiken VSP-printers om nieuwe materiaalcombinaties voor PTL’s te ontwikkelen, met een voorspelde besparing van 10x op schaarse metalen, zoals iridium, en om nieuwe producten sneller en goedkoper te introduceren. Tegen 2027 moeten de eerste componenten die zijn ontwikkeld met behulp van de technologie van VSP op de markt zijn, waardoor het eindproduct ontstaat dat de productie van groene waterstof zal ondersteunen. Het IEA schat dat de wereld jaarlijks 306 miljoen ton groene waterstof zal moeten produceren om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, waarbij met name de EU en Japan zich richten op het prioriteren van deze schone energiebron. “De technologie van VSParticle transformeert materiaalinnovatie en, in combinatie met AI, zal dit de basis vormen van wereldveranderende ontdekkingen en synthese in de komende decennia. We zijn verheugd om het indrukwekkende VSP-team te ondersteunen in deze uitbreidingsronde, met name met hun Japanse uitbreidingsplannen om te profiteren van de drang om de ontwikkeling van groene waterstof op te schalen. We kunnen niet wachten om te zien wat ze hierna gaan bereiken.” Rainer Sternfeld,Partner bij NordicNinja

Materiaalontdekking toekomstbestendig maken

VSP ondersteunt vandaag de dag R&D-teams in laboratoria en zijn toekomstbestendige technologie plaatst het in de voorhoede van de revolutie van zelfrijdende laboratoria. Een toenemend aantal VSP-klanten is een pionier op het gebied van autonome laboratoria die robotica, AI en high-throughput materiaalsynthese integreren om baanbrekende ontdekkingen te versnellen die cruciaal zijn voor het aanpakken van urgente wereldwijde uitdagingen zoals duurzame energie. De geavanceerde technologie van VSP zorgt voor materiaalsynthese van het hoogste niveau en maakt de weg vrij voor toekomstige innovaties in nanotechnologie en nieuwe materialen voor de energiesector. De nieuwe financiering, waaronder deelname van de vorige investeerder Hermann Hauser Investment, brengt het totaal opgehaalde door VSParticle op € 24,5 miljoen. De nieuwe investering zal worden gebruikt om de ontwikkeling van de technologie van VSP verder te bevorderen, zodat de printers van de volgende generatie tot 100 keer meer output hebben en het bedrijf ook zal ondersteunen bij de uitbreiding naar Japan en een verdubbeling in de VS en Europa. “Het ontdekken van materialen is altijd uiterst belangrijk geweest in de wetenschap, maar in de afgelopen 12 maanden is de wereld wakker geworden met de noodzaak om innovatie te versnellen, zodat we de oplossingen kunnen vinden voor wereldwijde uitdagingen, waaronder het koolstofvrij maken van de samenleving. VSParticle is het enige bedrijf dat ontdekking op de kritieke vroege niveaus stimuleert, zodat teams experimenten en ontwikkeling van materialen van de volgende generatie kunnen opschalen. Deze technologie maakt nu al een verschil voor teams in Europa en de VS, vooral als het gaat om het mogelijk maken van AI-gestuurde automatisering van materiaalontdekking en we kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Aaike en het team terwijl ze blijven uitbreiden.” – Sten Tamkivi, partner bij Plural