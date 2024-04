Waterstof is een schone en efficiënte energiedrager en wordt gezien als belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen in diverse sectoren, waaronder de industrie, transport en zelfs voor huishoudelijk gebruik. Om veilige en eerlijke inzet van waterstof mogelijk te maken, zijn nauwkeurige en consistente metingen nodig. Bijvoorbeeld om zeker te weten dat we de juiste hoeveelheid waterstof ontvangen voor de prijs die we betalen. Maar ook om met de juiste waarden, onafhankelijk en zonder twijfel, de veiligheid op waterstoflocaties te kunnen toetsen aan de noodzakelijke wetgeving en normeringen.

Meetstandaard onmisbaar voor verdere stappen in Nederlandse waterstoftransitie.