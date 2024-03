Akerboom Yacht Equipment maakt custom built, hoogkwalitatief, hydraulisch aangedreven equipment voor superjachten. Van gangways, boardingladders, grote tenderluiken, waterdichte platforms tot zwemladders, tenderkranen en zelfs helikoptergarages. Hoe je ook aan boord van een superjacht wil komen – Akerboom ontwerpt en maakt een passende oplossing. Naast de hoofdvestiging in Leiden heeft Akerboom een wereldwijd servicenetwerk met servicevestigingen in de Verenigde Staten (Florida) en Spanje (Barcelona).

Nieuwbouw en renovatie

Als onderdeel van de Koninklijke De Vries Groep legt Akerboom zich enerzijds toe op nieuwbouw equipment voor superjachten van het topmerk Feadship. Anderzijds is het bedrijf een gerenommeerde, zeer ervaren partner voor onderhoud aan en retrofit van superjachten. Van mei t/m september wil je als eigenaar van een superjacht onbezorgd overal ter wereld in alle luxe en comfort kunnen varen. De periode van september t/m april benut je om je jacht te laten onderhouden en upgrades uit te voeren. Naast alle yacht equipment verwijderen en up-to-date terugplaatsen na het schilderen van het hele jacht kan Akerboom Yacht Equipment onder meer een extra platform of balkon voor je maken en installeren om slim meer buitenruimte op je jacht te creëren, een uitbouw zeg maar.

High-end

Aan boord van superjachten zit tegenwoordig steeds meer slimme automatiserings- en digitaliseringstechnologie. Als het om high-end automatisering gaat, doet Akerboom graag een beroep op VSE. “We hebben elkaar leren kennen via onze partner Routeco Netherlands”, zegt Radboud van Dusseldorp, commercieel-technisch manager bij VSE. “Na een productief visiegesprek zijn we nu gezamenlijk aan het doorpakken. Als VSE hebben we veel ervaring met automatisering en digitalisering in verschillende marktsegmenten, waaronder de maritieme industrie. We hebben op alle disciplines die hierbij komen kijken voldoende mankracht in huis. Hierdoor kunnen wij projecten turnkey opleveren en Akerboom op elektrotechnisch gebied volledig ontzorgen. We denken mee over innovatie, digitalisering en verbetering.”

Samen innoveren VSE heeft voor Akerboom al een aantal besturingskasten geëngineerd en geleverd. We gaan binnenkort ook samen de inbedrijfstelling op een superjacht doen. Verder waren we betrokken bij de laatste innovatie van Akerboom die op de beurs in Barcelona werd getoond: een slimme mobiele oplossing waarmee je alles wat er op je jacht gebeurt (en eventuele storingen) overal aan boord live kunt volgen via je smartphone, laptop of iPad. De basis is een standaard besturingskast met slim geprogrammeerde Rockwell-HMI. Om de privacy van jachteigenaren te borgen, wordt voor de communicatie gebruik gemaakt van het lokale wifi-netwerk.