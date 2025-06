Ondanks een aanhoudende afname van orders en personeel blijft de productie in de Nederlandse industrie op peil, zo blijkt uit de Nevi PMI® van mei. Bedrijven temperen hun inkoopactiviteiten en beperken personeelskosten, maar houden vast aan productieprojecten en tonen vertrouwen in toekomstige groei.

De Nevi Purchasing Managers’ Index (PMI) daalde licht van 49,2 in april naar 49,0 in mei. Dat duidt op een lichte verslechtering van de bedrijfsomstandigheden, al is de afname bescheiden. Van de vijf componenten die de index vormen – nieuwe orders, productie, werkgelegenheid, levertijden en voorraad – droeg alleen de productie nog positief bij aan de score.

Krimpende orderinstroom en personeelsreducties

Voor de tiende keer in elf maanden daalde het aantal nieuwe orders. Zowel binnenlandse als buitenlandse klanten blijven terughoudend. Als gevolg daarvan zien bedrijven zich genoodzaakt hun personeelsbestand af te bouwen. De daling in werkgelegenheid was zelfs de grootste sinds december 2023 – veelal als onderdeel van reorganisaties en kostenreductieprogramma’s.

Ook op inkoopvlak blijven bedrijven uiterst voorzichtig: de vraag naar materialen is laag, wat resulteert in kortere levertijden en een daling van de materiaalkosten. Leveranciersprestaties verbeterden voor het eerst in een jaar tijd, mede door afnemende druk in de supply chain.

Productie blijft stabiel, focus op efficiëntie

Tegen de trend in bleef de productie groeien, vooral bij bedrijven in consumptie- en investeringsgoederen. Deze groei werd deels gedreven door het wegwerken van achterstanden en nieuwe projecten. Omdat de productie het aantal nieuwe orders overstijgt, kon opnieuw gewerkt worden aan het verkleinen van de orderportefeuille.

Lagere kosten, gematigd prijsbeleid

De kostendruk daalde verder in mei – tot het laagste niveau van 2025 tot nu toe – vooral door lagere grondstof- en energieprijzen. Ook de verkoopprijzen werden minder verhoogd dan voorheen; een signaal dat producenten terughoudend zijn met prijsstijgingen in een fragiele marktvraag.

Vooruitzichten: groei met een voorzichtige toon

Toch is er licht aan de horizon. Nederlandse producenten blijven gematigd optimistisch over de productievooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Het vertrouwen is hoger dan in april en wordt vooral gevoed door verwachtingen van nieuwe klanten en marktherstel.

Conclusie Link Magazine

De hightech maakindustrie blijft ondanks tegenwind draaien, met slimme productieplanning, terughoudend personeelsbeleid en een scherp oog voor kostenbeheersing. De komende maanden zijn bepalend: zet de verwachte vraagtoename door, dan liggen investeringen in technologie, personeel en innovatie weer binnen bereik. Voor toeleveranciers en OEM’s geldt: blijf wendbaar en bereid je voor op een versnelling zodra de markt het toelaat.