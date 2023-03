Voortman Steel Machinery Holding is de afgelopen jaren flink gegroeid. Bovendien vraagt de internationalisering en digitalisering steeds meer aandacht. Om alle mogelijkheden te kunnen invullen en om de gestage groei, zowel autonoom als middels acquisities in machines, services als software, goed te kunnen blijven faciliteren heeft Mark Voortman (CEO van Voortman Steel Group) besloten om zich hier in de toekomst op te focussen.

Voortman Steel Construction Holding is de afgelopen jaren eveneens flink gegroeid. Door groei en verduurzaming bij klanten in de utiliteit, industrie- en energiesectoren zijn hier de komende jaren flinke kansen die de nodige aandacht vragen. Om de continuïteit en groei ook in deze divisie te kunnen waarborgen heeft Mark Voortman besloten om Voortman Steel Construction Holding te verkopen aan een partij die deze aandacht kan en wil geven. En wel aan Severfield.

“Het is een partij met een lange termijnvisie die staat te popelen om het bedrijf verder te brengen. Severfield wil inzetten op continuïteit en verantwoorde groei. In de afgelopen jaren heeft Severfield dit ook laten zien. Door zowel autonome groei als eerdere acquisities hebben ze een mooie stabiele basis gebouwd. Continuïteit was voor mij doorslaggevend”, geeft Mark aan. “Ik ben er namelijk van overtuigd dat er volop kansen liggen om de organisatie verder uit te bouwen. Dankzij deze overname krijgen alle bedrijven de aandacht die ze verdienen.”

Severfield heeft zes productielocaties in het Verenigd Koninkrijk en sinds een aantal jaren hebben ze

ook een verkoop- en projecten kantoor in Nederland, namelijk in Zevenbergen. In het Verenigd Koninkrijk wordt door Severfield jaarlijks zo’n 150.000 ton staal verwerkt, een omzet van 450 miljoen behaald en ze hebben circa 1.700 medewerkers in dienst. Naast de productielocaties in het Verenigd Koninkrijk heeft Severfield tevens een joint-venture in India waar nog eens 150.000 ton staal wordt verwerkt.

De overname van Voortman Steel Construction Holding biedt voor Severfield kansen om verdere groei te realiseren binnen Europa. Alan Dunsmore, CEO van Severfield: “Wij geloven dat de combinatie van de twee bedrijven resulteert in een verbreding van ons dienstenaanbod en de mogelijkheid om te groeien in verschillende sectoren en regio’s. De acquisitie zal onze positie in een groeiende Europese markt verder verstevigen en mogelijkheden bieden voor verdere winstgevende groei”.

Wat betekent dit voor de medewerkers?

Binnen de drie bedrijven van Voortman Steel Construction Holding zijn zo’n 140 vaste medewerkers werkzaam. De omzet (2022) bedraagt een kleine 100 miljoen euro. Voor de medewerkers verandert er in feite niets. “Onze mensen hebben jarenlange ervaring in het vak en beschikken over een schat aan kennis”, aldus Mark. “De betrokkenheid en loyaliteit is hoog. Ikzelf en ook Severfield wil dit koesteren. Het doel van Severfield is om samen met de medewerkers de organisatie verder uit te bouwen.”