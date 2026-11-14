Voor het geval dat…

‘U maakt inbreuk op ons patent.‘ Dat is zo’n zin die je als ondernemer liever niet in je inbox ziet verschijnen. De eerste gedachte is vaak logisch: ‘Maar wij doen dit al jaren.‘ En soms klopt dat ook. De machine draait al sinds 2012. Het onderdeel is meerdere keren aangepast en klanten bestellen het zonder dat iemand er nog bijzonder van opkijkt. Alleen moet je dat jaren later wel kunnen laten zien.

Bij patenten van een ander kun je een beroep doen op voorgebruik. Je mag de techniek dan blijven gebruiken. Daarvoor is het moment waarop jij begon wel belangrijk. Dat klinkt eenvoudig, totdat iemand vraagt om het bewijs. Op een oude laptop staat misschien nog een ontwerp. Een voormalig medewerker heeft ooit foto’s gemaakt van de eerste test. De leverancier moet de oorspronkelijke werktekening nog ergens hebben liggen en in het boekhoudsysteem staat een factuur.

Iedereen binnen het bedrijf weet dat de techniek al jaren wordt gebruikt. Maar bewijs dat maar eens. Op het moment dat bewijs ontstaat, lijkt het vaak nauwelijks de moeite waard om te bewaren. Een testrapport is gewoon een testrapport. Een foto van een prototype is vooral een foto van iets wat nog niet goed werkte. En die eerste factuur was toen geen belangrijk document, maar gewoon omzet. Jaren later kunnen juist die gewone dingen bepalen hoe sterk je staat.

Just in case betekent daarom niet altijd dat je extra onderdelen in een magazijn legt of overal voor de zekerheid een patent op aanvraagt. Het kan ook betekenen dat je vastlegt wat je hebt ontwikkeld, vanaf wanneer je het gebruikte en met welke leveranciers of klanten je dat deed.

Als die inbreukmail ooit komt, wil je niet afhankelijk zijn van het geheugen van een oud-medewerker of een leverancier die nog ergens bewijs hoopt te vinden. Dan wil je kunnen antwoorden: wij waren niet alleen eerder, we kunnen dat ook aantonen.