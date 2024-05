In 2023 was de invoerwaarde van Chinese goederen bijna 17 procent lager dan in 2022. Dit is de eerste daling sinds 2016. Er werden vooral minder Chinese computers, laptops en tablets ingevoerd. Deze producten komen nu vaker uit Taiwan. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Nederland importeerde in 2023 voor

104,3 miljard

euro aan goederen uit China. Dat is

20,8 miljard

euro minder dan een jaar eerder. Zowel de handel als de doorvoer zijn afgenomen. Deze ontwikkeling ligt in lijn met de algehele krimp van de Chinese export.Terwijl de import daalde, steeg de export van Nederlandse producten naar China in 2023 met 20 procent. De handelsbalans is daardoor met

24,5 miljard

euro minder negatief geworden. Desondanks is de handelsbalans met China nog

81,9 miljard

euro negatief.

Minder ICT-producten uit China

De krimp in invoerwaarde geldt voor ruim 71 procent van de goederengroepen die uit China geïmporteerd worden. De vier grootste dalers zijn computers, laptops en tablets; telefoons, modems en routers; chips, halfgeleiderelementen en zonnepanelen en televisies. Deze goederengroepen zijn samen goed voor een daling van 12,4 miljard euro. De grootste daler is de groep computers, laptops en tablets, met een krimp van 6,7 miljard euro. Hiervan is 5,4 miljard euro toe te schrijven aan een verminderde import van laptops uit China (van 18,2 miljard euro in 2022 naar 12,7 miljard euro in 2023). Een andere grote daler is de goederengroep routers en modems met een krimp van 1,7 miljard euro. Ook de invoerwaarde van lichtgevoelige halfgeleiders kromp, met 1,1 miljard euro.

De grootste stijger van uit China geïmporteerde goederen waren de personenauto’s. Daarvan groeide de invoerwaarde van 107,6 miljoen euro in 2022 naar 1,1 miljard euro in 2023.

Meer producten uit Taiwan

In 2023 kwam ruim 43 procent van de geïmporteerde computers, laptops en tablets uit China. Een jaar eerder was dat nog bijna 57 procent. Taiwan heeft kunnen profiteren van deze verschuiving; de invoerwaarde van deze Taiwanese goederen was drie keer zo hoog als een jaar eerder. Waar in 2022 de invoerwaarde nog 2,2 miljard euro was, was dat een jaar later 6,7 miljard euro. Het aandeel van Taiwan groeit daarmee van 5,5 naar 18,4 procent. Dat is het op een na grootste marktaandeel binnen computers, laptops en tablets. De invoerhoeveelheid is gestegen met 290 procent ten opzichte van 2022.