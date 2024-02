‘In het afgelopen jaar hebben we bevestigd gezien dat onze oplossing werkt’, valt Delmic-ceo Sander den Hoedt met de deur in huis. ‘Tegelijk zien we ook dat het gaat om een serieus langetermijnproject waarin we veel – iteratieve – stappen moeten zetten om tot een marktrijp product te komen.’ De spin-off van de TU Delft werkt in een consortium met Technolution Advance en Thermo Fisher Scientific aan de FAST EM. Dat is een ultrasnelle en 3D-elektronenmicroscoop die onder meer de medische sector belangrijke voordelen gaat opleveren bij de analyse van weefselmonsters. ‘Het gaat niet om een next generation-tool, maar om een volledig nieuw apparaat met alle uitdagingen die daarbij horen.’ Met een werkend prototype op de vloer gaat het nu écht beginnen.

Voor komende tijd staat het genereren van meetgegevens als een van de belangrijkste punten op de agenda. Met hieraan gekoppeld technische verbeteringen met betrekking tot de stabiliteit en performance van de microscoop. ‘Het zijn duidelijk punten die met elkaar samenhangen’, geeft Den Hoedt aan. ‘Wil je niet een of twee dagen meten aan een sample maar bijvoorbeeld een week, dan zul je een uitstekende stabiliteit moeten hebben. Anderzijds heeft het ook weer minder zin om je te richten op een maximale stabiliteit wanneer de kwaliteit van het beeld – bijvoorbeeld qua resolutie of contrast – nog te veel te wensen overlaat. Gelijktijdig moeten we dus werken aan de performance.’ De data die Delmic dit jaar gaat verzamelen, vormen de basis voor die optimalisatie en finetuning.

Een interessant jaar wat Den Hoedt betreft, waarin de euforie van een werkend prototype wordt opgevolgd door een traject van hard werken. ‘De tanden op elkaar’, vat hij samen. ‘Daarbij wetende dat de markt nog steeds enthousiast is gezien het aantal symposia dat rond dit thema wordt georganiseerd. De medische sector wacht echt op onze oplossing. Goed dus dat we worden gesteund door de partners in een fantastisch ecosysteem. Het feit dat we met uitsluitend Nederlandse partners werken, is hierin een voordeel, denk ik. Je merkt dat we echt een gemeenschappelijk doel hebben en dat een ieder bereid is om conflicterende situaties – of dit nu een visie is of een mechanische interface – gezamenlijk op te lossen.’