In 2025 start Volvo Trucks in Gent met het bouwen van batterijmodules voor batterijpacks voor zijn elektrische vrachtwagens. Een investering van 75 miljoen euro. Na de zomer van 2023 start de productie van elektrische trucks ook in de Gentse vestiging.

Tot op vandaag worden zowel de cellen als de modules voor de vrachtwagenbatterijen door externe leveranciers aan Volvo Trucks aangeleverd. Volvo Trucks onderzoekt momenteel om de cellen in een Volvofabriek in Zweden te bouwen, dichtbij de huidige motorenfabriek in Skôvde. Het samenstellen van de modules met de ‘Zweedse’ cellen wordt vervolgens de nieuwe activiteit in Gent. Op die manier wil de Volvo Group de know-how in eigen handen nemen. Vandaag ontwerpt en bouwt het bedrijf zelf haar eigen vrachtwagenmotoren. In de toekomst willen ze dan hetzelfde doen met de batterijen.

Volvo Trucks wil dat tegen 2030 tenminste 50% van de Volvo vrachtwagens die ze wereldwijd verkopen elektrische trucks zijn. Om aan die vraag van de klanten te voldoen zullen er extra modulelijnen in de Gentse modulefabriek nodig zijn. “We starten nu een onderzoek om een gebouw van ongeveer 12.000 m² in te planten op onze site in Gent. De nieuwe hoogtechnologische modulefabriek zal bestaan uit een bijna volledig geautomatiseerd proces. Dit betekent dat nieuwe medewerkers met de nodige competenties zullen aangeworven worden. We willen echter ook onze interne competenties opbouwen zoals we vandaag al doen via onze doorgroeiprogramma’s en via ons intern trainingscentrum”, luidt het.

Batterijpack-fabriek én batterijmodule-fabriek in Gent

De Zweedse Volvo vrachtwagenfabriek in Gôteborg bouwt vandaag al zware elektrische trucks op dezelfde lijn als de conventionele trucks, als eerste in de wereld. De batterijpacks die nodig zijn om deze elektrische trucks aan te drijven, worden dan weer in de Gentse Volvofabriek gebouwd. Gent is daarmee de eerste in de Volvo Group. De begincapaciteit van de batterijpack-fabriek ligt vandaag op 30.000 batterijpacks per jaar.

Na de zomer van 2023 start de productie van elektrische trucks ook in de Gentse vrachtwagenvestiging. “Vandaag bouwen we diesel- en LNG vrachtwagens op onze productielijnen. Straks komen daar ook elektrische vrachtwagens bij”, aldus Koen Leemans.

Automotive als speerpunt

North Sea Port heeft van automotive één van de zeven speerpuntsectoren gemaakt in zijn strategisch plan. Aan industriële zijde zijn de assemblagefabrieken van Volvo Trucks en Volvo Cars in Gent de belangrijkste trekkers in dit segment. Zij zorgen niet alleen voor aanzienlijke stromen aan onderdelen en afgewerkte producten en dus heel wat logistieke bedrijvigheid, maar ook voor meer dan tienduizend rechtstreekse jobs en een forse toegevoegde waarde. Daar komt nog de indirecte tewerkstelling bij toeleveranciers en logistieke dienstverleners bovenop.

De grensoverschrijdende haven is ook voor andere merken een belangrijke draaischijf in Europa, met onder meer ro/ro-lijnen die Gent verbinden met Scandinavië en Vlissingen met het Verenigd Koninkrijk, een spoorverbinding naar China en belangrijke distributieactiviteiten voor spelers zoals Honda.