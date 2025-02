Voedingsindustrie in 2025 langzaam op stoom.

Vraag naar voedingsmiddelen neemt toe

De productievolumes in de voedings- en genotsmiddelenindustrie zijn in 2024 gelijk gebleven. In 2024 stegen vooral de consumentenprijzen van alcoholvrije dranken en alcoholhoudende dranken en dat drukte de vraag. Cees-Jan Adema, directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), benadrukt het belang van ketensamenwerking: “Samen met alle partners in de keten zullen we ervoor moeten zorgen dat er een duurzame bodem gevonden wordt in onze inspanningen om de boodschappen betaalbaar te houden.”

Voor 2025 wordt een herstel in vraag verwacht, al blijft dit enigszins wankel, want volumecijfers van zowel supermarkten als buitenshuisconsumptie in Nederland staan beide nog onder druk. Het Food Service Instituut Nederland (FSIN) rapporteert in januari 2025 een groeiend prijsverschil tussen het foodservicekanaal (buitenshuisconsumptie) en supermarktkanaal. Veel consumenten vinden uit eten gaan inmiddels te duur. In de supermarkt zijn steeds meer kwalitatief hoogwaardige kant-en-klare maaltijdoplossingen te vinden die concurreren met fastfood concepten. Maar ook binnen het supermarktkanaal worden keuzes op basis van budgetbesparingen gemaakt. Het A-merk verliest steeds meer terrein op het huismerk, dat doorgaans gunstiger geprijsd is. Het aandeel huismerken (exclusief tabak) in de supermarkt steeg volgens adviesbureau Circana, dat kassadata van supermarkten analyseert, naar een recordhoogte van bijna 33 procent in 2024.