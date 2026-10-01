VMI Group is een van de maakbedrijven die hoog genoteerd staan in de Top 100 van bedrijven die de meeste octrooien hebben aangevraagd. Director IP Gwen ten Berge van VMI Group legt in gesprek met Marco Coolen van AOMB uit hoe binnen de multinational wordt omgegaan met patentaanvragen.

De IP (Intellectual Property)-afdeling van VMI Group bevindt zich in een beveiligde omgeving. Vanwege bedrijfsgeheimen en lopende rechtszaken zit het team in een afgesloten ruimte. ‘Een soort oase met veel glas en groen’, omschrijft Gwen ten Berge haar werkplek. Maar juist vanuit die veilige haven zoekt haar team voortdurend verbinding met de rest van het bedrijf. Want goede IP-bescherming begint volgens haar niet achter een bureau, maar bij R&D, commercie en de machines op de werkvloer. Dat is voor Marco Coolen herkenbaar. ‘Het succes van een octrooiafdeling in de industrie wordt uiteindelijk bepaald door goede relaties met R&D.’ Ten Berge voegt daar ook de commerciële organisatie aan toe. ‘Een technisch briljante uitvinding is immers niet automatisch commercieel relevant. Daarom werken wij bij VMI Group vanuit een driehoek van R&D, productmanagement/commercie en IP.

Vechten met zwaarden

De IP-afdeling telt acht mensen, onder wie patent engineers, een octrooigemachtigde en juristen. Opvallend is dat ook de rechtszaken bij VMI Group grotendeels intern worden voorbereid. Patent- en litigationexperts zitten bewust bij elkaar. ‘Als je een octrooi in stelling wilt brengen, moet je vechten met zwaarden die ertoe doen, niet met houten zwaardjes’, zegt Ten Berge. Ervaringen uit rechtszaken vloeien zo direct terug naar de kwaliteit van nieuwe octrooien.

What happens in China does not stay in China.

Dat is volgens de director IP geen theoretische exercitie. VMI heeft in China veel procedures gevoerd en gewonnen. Enkele zaken haalden volgens Ten Berge zelfs de selectie van leading IP-cases van de Chinese Hoge Raad. De les: patenteren in China kan wel degelijk zinvol zijn, mits een onderneming bereid is haar rechten daadwerkelijk te handhaven en de lokale juridische en commerciële cultuur begrijpt. Met advocaten en octrooigemachtigden die zich realiseren dat juridische acties in China ook invloed hebben op de belangen van VMI in de rest van de wereld. What happens in China does not stay in China.

Tegelijk is lang niet iedere innovatie automatisch een octrooi waard. VMI hanteert een gestructureerde afweging: patenteren, geheimhouden of publiceren. Dat laatste kan nodig zijn om te voorkomen dat een ander dezelfde technologie patenteert en daarmee VMI’s freedom to operate beperkt. Jaarlijks worden portefeuilles bovendien samen met R&D en productmanagement doorgelicht en waar nodig uitgedund.

Om uitvindingen boven water te krijgen, zoekt het IP-team actief de engineers op door middel van gestructureerde overleg- en besluitmodellen. Maar ook met nieuwsbrieven, spreekuren én een ‘uitvindersevent’: een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar de uitvinders in het zonnetje worden gezet.

Daarmee is IP bij VMI veel meer dan het verzamelen van zo veel mogelijk octrooien; er ligt een duidelijke, marktgerichte innovatiestrategie ten grondslag aan de IP-strategie. Ten Berge: ‘Onze belangrijkste taak is om de vertaalslag te maken tussen techniek, recht en bedrijfsstrategie: ervoor zorgen dat innovaties worden beschermd op een manier die bijdraagt aan de positie van VMI én die van haar klanten.’ VMI staat op positie 38 van De Makers Top 100 Octrooiaanvragen.