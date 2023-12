Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en van Innovatie Jo Brouns lanceren een realtime-detectiesysteem dat zowel de spookrijder zelf als bestuurders in de buurt van een spookrijder persoonlijk waarschuwt via navigatie-apps in de auto. Het systeem werd ontwikkeld door Bosch en past binnen het Mobilidata-programma van de Vlaamse overheid en imec.

De Federale Politie telt elk jaar gemiddeld 350 tot 400 spookrijders op onze autosnelwegen. En die spookrijders kunnen, doordat ze meestal frontaal botsen op andere bestuurders, uiterst ernstige ongevallen veroorzaken. Om ongevallen met spookrijders terug te dringen, zijn twee elementen cruciaal: een betere detectie van spookrijders, en een gerichte notificatie van bestuurders in de omgeving van een spookrijder. Mobilidata, het programma van de Vlaamse overheid en imec dat technologische verkeersoplossingen ontwikkelt, ging in zee met het Duitse technologiebedrijf Bosch om beide elementen te verwerken in verschillende gratis applicaties voor je smartphone die geconnecteerd zijn met Mobilidata.

Vlaamse ministers Peeters en Brouns zijn bijzonder trots dat Vlaanderen wereldwijd de eerste overheid is die de digitale waarschuwingen over spookrijders integreert in haar verkeersinformatiekanalen.

Het Vlaams Verkeerscentrum is verantwoordelijk om accurate verkeersinformatie te verdelen, inclusief waarschuwingen voor spookrijders. Urgente informatie wordt verspreid via website-updates, radioboodschappen of notificaties op de ingebouwde navigatiesystemen van sommige voertuigen.

Met deze nieuwe applicatie komt daar een verkeersinformatiekanaal bij, dat een veel nauwere focus legt op de exacte locatie van een bestuurder. Resultaat: alleen spookrijders en mensen in de onmiddellijke omgeving krijgen een waarschuwing via hun smartphone-app. Zo wordt vermeden dat andere bestuurders, die niet in de buurt zijn, nodeloos afgeleid worden. Het vormt een belangrijke verbetering van de generieke alerts die nu al via navigatie-apps of andere kanalen verspreid worden.

De oplossing van Bosch is gebaseerd op een grote hoeveelheid nationale en internationale kwalitatieve verkeersdata, uit meerdere gegevensbronnen zoals smartphone-apps. Autofabrikant Skoda, onderdeel van de Volkswagen-groep, heeft de technologie al geïntegreerd in het infotainmentsysteem van hun nieuwe modellen.

“Dankzij Mobilidata kunnen we nog beter reageren op spookrijders en levens redden op onze wegen. Deze innovatieve oplossing is een veelbelovend instrument dat automobilisten waarschuwt voor mogelijke gevaren en hen in staat stelt daarop te reageren. Gezien de hoge risico’s van spookrijden voor de verkeersveiligheid, zijn de verkeersleiders en politieagenten in onze controlekamer doorgaans op elk moment zeer alert voor het probleem. Zodra ze zich bewust worden van een spookrijder, gaan ze direct op grote schaal weggebruikers waarschuwen via verschillende communicatiekanalen. Dankzij Mobilidata en Bosch beschikken we over een extra informatiebron om spookrijders op te sporen. Wij zijn nieuwsgierig en gaan er graag mee aan de slag”, zegt Lydia Peeters.

“Als Vlaamse minister bevoegd voor innovatie ben ik zeer tevreden met de resultaten van het programma Mobilidata die we hier vandaag te zien krijgen. Dit voorbeeld toont dat innovatie en digitalisering geen loze woorden zijn, en ook geen doel op zich. Innovatie en digitalisering zijn belangrijk om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en zo voor iedereen een betere situatie te creëren. Het verhogen van de verkeersveiligheid via technologie is daar een perfect voorbeeld van!”, aldus Jo Brouns.

“Een van onze belangrijkste doelstellingen is het vergroten van de verkeersveiligheid met op software gebaseerde oplossingen en diensten. Door onze waarschuwingen voor spookrijders ook naar de het Vlaams Verkeerscentrum te sturen, bereiken we samen een veel grotere groep weggebruikers op snelwegen en verminderen we gevaarlijke situaties in realtime voor iedereen”, zegt Patrick Incoletti, Directeur Bosch Benelux.