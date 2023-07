De Vlaamse Regering heeft vandaag een Letter of Intent (LOI) ondertekend met imec, het Vlaamse onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Met de overeenkomst drukt de Vlaamse Regering haar engagement uit om te investeren in de verdere uitbouw van de cleanroom van imec, cruciaal om wereldwijd koploper te blijven in chiponderzoek dat technologische oplossingen mogelijk maakt in ICT, gezondheidszorg en energietoepassingen. Het investeringsbedrag, dat maximum 750 miljoen euro zal bedragen, wordt gekoppeld aan de Europese Chips Act ambitie om pilootlijnen te steunen onder het Chips for Europe initiatief.

Door de razendsnelle ontwikkelingen in artificiële intelligentie zal de vraag naar geavanceerde en energiezuinige rekenchips ontzettend toenemen. Hyperperformante chips zijn ook essentiële bouwstenen om grote maatschappelijke problemen zoals verouderingsziektes of de klimaatopwarming aan te pakken. Wereldwijd zijn er verschillende Chips Act initiatieven gelanceerd met als doel innovatie op basis van microchips te versterken en versnellen, en de innovatie-economie in de verschillende regio’s veilig te stellen.

In zijn bijna 40-jarig bestaan is imec uitgegroeid tot de wereldtop in microchiponderzoek. Toonaangevende technologiebedrijven van over de hele wereld verzamelen in de cleanroom in Leuven om als partners in onderzoeksprogramma’s de volgende generatie chiptechnologieën te ontwikkelen. In die 40 jaar is het voortdurende engagement en de steun van de Vlaamse overheid een essentiële schakel geweest voor de groei en het succes van imec. De steun heeft ervoor gezorgd dat imec, vanuit een kleine regio als Vlaanderen, zijn onafhankelijkheid kon behouden tegenover grote industriële partners, op een onafhankelijke manier de wereldwijde technologieroadmap mee kon bepalen, en innovatief strategisch basisonderzoek kon doen in samenwerking met een breed academisch netwerk, wat essentieel is om te om voorop te blijven lopen internationaal en regionale impact te genereren.

De geplande investering van de Vlaamse overheid is nodig om de cleanroom verder uit te bouwen met de meest geavanceerde equipment en processen. Equipment die essentieel zijn om baanbrekend onderzoek te kunnen blijven uitvoeren, en zo de positie van imec als wereldleider te garanderen. Deze investering is een eerste stap in het kader van het ambitieuze Chips for Europe initiatief dat op dit moment wordt vormgegeven door de Europese Unie om de Europese chipsector te versterken en de toekomst van de Europese kennis- en innovatie economie veilig te stellen.

Binnen ditzelfde kader past ook de geplande investering van ASML, bevestigd in een recent ondertekende Memorandum of Understanding (MOU), waarin imec en ASML hun langdurige strategische samenwerking verder verdiepen. ASML engageert zich om de volledige reeks van geavanceerde lithografie- en metrologie equipment in de pilootlijn van imec te installeren, een van de grootste industriële investeringen voor Europese microchippilootlijnen ooit.

Deze toezeggingen tonen aan dat het engagement van zowel de Vlaamse overheid als van de chipindustrie voor imec groter is dan ooit. Ze bieden imec de beste troeven om zijn centrale rol op te nemen in de EU Chips Act en zal leiden tot doorbraken in de volgende generaties chiptechnologieën, en zal een innovatiemotor zijn voor Vlaanderen, Europa en de wereld.

“De steun van de Vlaamse Overheid en van ASML zijn een mijlpaal in onze ambitie om onze meest geavanceerde chippilootlijn ter wereld verder uit te bouwen. Om zo’n ambitieus project haalbaar te maken, waarderen we de zeer sterke ambitie van de Europese Commissie onder leiding van EU President von de Leyen om de versterking en investering in de chipsector hoog op de agenda te zetten. Onze partners uit de industrie en de academische wereld kunnen hier de impact en het belang van geavanceerde chiptechnologie als motor voor innovatie in domeinen zoals gezondheidszorg, mobiliteit en energietransitie in een zeer vroeg stadium uittesten en disruptieve oplossingen ontwikkelen. Dit zal een economische boost aan onze regio geven”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec.

Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns: “Vlaanderen is een absolute koploper op het vlak van innovatie. Een sterk beleid, dat nauw samenwerkt met innovatieve topspelers, clusters, universiteiten en bedrijven. Onderzoeksinstellingen zoals imec, staan ons toe om wereldwijd bij de wetenschappelijke top te behoren, dit maakt van onze regio een bruisende plek om te innoveren en ondernemen. Recente ontwikkelingen, zoals de energiecrisis, bevestigen alleen maar het belang van autonomie in strategische sectoren die van fundamenteel belang zijn om onze moderne economie draaiende te houden én klaar te maken voor een sterke positie in de toekomst. Met de Chips Act neemt de Europese Unie de stap om ook op het vlak van digitalisering en digitale hardware die autonomie te bevestigen. Vlaanderen wil hier met imec die trekkende rol blijven opnemen. De investeringen van ASML bevestigen voor mij dat we met imec de juiste weg hebben gekozen.”

Minister-president van Vlaanderen Jan Jambon: Imec is nog steeds de parel aan de kroon van het Vlaamse innovatielandschap. Deze schitterende onderzoeksinstelling vloeide voort uit Flanders Technology in de jaren 80 van de vorige eeuw. Toen maakte Vlaanderen de gedurfde keuze om voluit te investeren in chiptechnologie. Veertig jaar later zijn deze hoogtechnologische chips van enorm strategisch belang en staan we voor de grote doorbraak van AI. Imec kan en moet hier opnieuw een voortrekkersrol opnemen. Deze grote investering van de Vlaamse regering komt dus allerminst uit de lucht gevallen. Vlaanderen wil innovatieve koploper blijven in de vijfde industriële revolutie en lanceert daarom in 2024 een nieuwe editie van Flanders Technology & Innovation. Imec moet er alvast mee voor zorgen dat Europa in de toekomst zelf voldoende chips kan ontwikkelen en produceren.”