Vitestro, expert in medische robotica, heeft een A.D.O.P.T. Trial gelanceerd voor haar autonome bloedafnameapparaat. Met een verwachte steekproefomvang van meer dan 10.000 patiënten is dit de belangrijkste studie wereldwijd tot nu toe van autonome bloedafname. Vitestro verwacht eind 2024 de CE-markering te verkrijgen.

De eerste 350 patiënten zijn momenteel geïncludeerd in de A.D.O.P.T. (Autonome optimalisatie en prestatietests) Proces op de onderzoekslocatie Resultaat Laboratorium in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Andere onderzoekspartners zijn Sint-Antonius, OLVG Lab en Amsterdam UMC.

Vitesto’s apparaat combineert AI-gebaseerde, echogeleide 3D-reconstructie met het robotisch inbrengen van een naald, wat zorgt voor nauwkeurige, consistente venapunctie. Eerder werd een prototype getest met 1.500 patiënten.

Toon Overbeeke, Mede-oprichter en CEO bij Vitestro, zegt: “De A.D.O.P.T.-studie is een tweejarige studie. Ons doel is om Vitestro’s autonome venapunctie-apparaat te testen en verder te ontwikkelen en de prestaties en veiligheidsresultaten te bereiken die vereist zijn voor wettelijke goedkeuring.” Na deze studie verwacht Vitestro, een expert in medische robotica, dus een CE-markering te verkrijgen op het apparaat dat ze hebben ontwikkeld om autonome venapunctie bij patiënten mogelijk te maken.

Resultaat Laboratorium

Sinds de start van de operaties in 2017 werkt Result Laboratorium in het Albert Schweitzer Ziekenhuis samen met Vitestro. Michael Fouraux, hoofdonderzoeker bij Result Laboratorium, zegt: “Zowel patiënten als flebotomisten zijn erg enthousiast over deze specifieke innovatie. De A.D.O.P.T.-studie luidt een nieuwe fase in waarin we ons voorbereiden op implementatie in de routinematige klinische praktijk.”

Patiënten kunnen ervoor kiezen om hun bloed door het apparaat te laten afnemen en het proces zelfstandig te voltooien onder toezicht van getraind zorgpersoneel. Fouraux vervolgt: “De mate van professionaliteit en energie die het Vitestro-team met zich meebrengt, maakt echt een verschil en zorgt ervoor dat we ons team en onze patiënten meer dan bereid vinden om samen te werken. Onze organisaties klikken gewoon heel goed met elkaar. De afgelopen jaren hebben al honderden patiënten op deze locatie deelgenomen aan diverse testen met het bloedafnameapparaat.”

Deze innovatie in flebotomie zal een aanvulling zijn op de conventionele methode om bloedmonsters handmatig te verzamelen. Geïmplementeerde apparaten zijn bedoeld om het tekort aan personeel op te vangen, waardoor het gemakkelijker wordt om de drukke polikliniek bloedafname te organiseren.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is een regionaal academisch ziekenhuis met ongeveer 50.000 patiëntenopnames per jaar (inclusief dagbehandeling) en bijna 300.000 poliklinische bezoeken verspreid over vier locaties. “We lopen graag voorop in innovatie en zijn er dan ook trots op dat Result Laboratorium onze locatie in Dordrecht heeft uitgekozen om het A.D.O.P.T.-onderzoek uit te voeren”, aldus woordvoerder Frank van den Elsen. “In onze sector, waar de vraag naar zorg toeneemt maar de middelen en het personeel gelijk blijven, is er een grote behoefte aan slimmere en efficiëntere bedrijfsvoering. Autonome bloedafname kan in die context een strategisch belang dienen.”

Het autonome bloedafnameapparaat van Vitestro draagt bij aan een veilige, consistente bloedafname voor patiënten en aan het oplossen van het toenemende tekort aan zorgpersoneel. Na het verkrijgen van de CE-markering zal de technologie naar verwachting eind 2024 klaar zijn voor gebruik voor patiëntenzorg in ziekenhuizen en laboratoria.

Result Laboratorium is een onafhankelijk klinisch laboratorium in de regio Zuidwest-Nederland. Result biedt 24/7, deskundige en hoogwaardige diagnostiek voor verschillende ziekenhuislocaties: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Beatrix Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis. Ook bedienen wij huisartsen, verloskundigen, verpleeghuizen en andere hulpverleners. Result Laboratorium is de afgelopen jaren flink gegroeid in een markt die volop in beweging is. De organisatie bestaat uit meer dan 500 medewerkers en bestrijkt een groot geografisch gebied. Het nieuwe centrale laboratorium in Zevenbergen is onlangs opgeleverd en wordt nu operationeel gemaakt. Op elke ziekenhuislocatie worden snelle laboratoria opgezet om STAT-tests uit te voeren.

Vitestro, een expert in medische robotica, werd in 2017 opgericht om een apparaat te ontwikkelen voor autonome bloedafname bij patiënten. Het uitgangspunt voor deze innovatie is om een veilige en consistente patiëntervaring te creëren, parallel aan het werken aan een positieve impact op het oplossen van het toenemende tekort aan zorgpersoneel.

Het bloedafnameapparaat combineert AI-gebaseerde, echogeleide 3D-reconstructie met venapunctie. De procedure is volledig geautomatiseerd, van tourniquet tot het aanbrengen van een verband.

Met een ijverig team van toegewijde specialisten gaat Vitestro de moeilijkste uitdagingen aan om de meest geavanceerde oplossingen van onze tijd te vinden. Vitestro verwacht dat zijn autonome flebotomietechnologie eind 2024 beschikbaar zal zijn op de Europese markt.

