Vitestro, een pionier op het gebied van medische robotica, onthult met trots de naam van zijn autonome bloedafnameapparaat: Aletta™, het eerste autonome robotapparaat dat is ontworpen om automatische bloedafnames uit te voeren met ongeëvenaarde precisie en consistentie.

Aletta is vernoemd naar Dr. Aletta Jacobs, een Nederlandse arts wiens baanbrekende werk de moderne gezondheidszorg een nieuwe vorm heeft gegeven. Als eerste vrouwelijke arts in Nederland was Dr. Jacobs een niet aflatende voorvechter van medische vooruitgang, toegankelijkheid en het welzijn van patiënten. Geïnspireerd door haar visie belichaamt Aletta dezelfde waarden – vertrouwen, empathie, innovatie en samenwerking – als eerbetoon aan de Nederlandse afkomst van Vitestro en haar missie om de flebotomie wereldwijd te bevorderen.

“De naam Aletta bevordert een menselijke band met zowel zorgverleners als patiënten, waardoor Aletta meer is dan alleen technologie,” zegt Brian Joseph, medeoprichter en commercieel directeur bij Vitestro. Patiënten en medisch personeel hebben elke dag contact met Aletta en we willen dat ze haar zien als een integraal onderdeel van het flebotomieteam. Door samen te werken met getraind medisch personeel, verbetert Aletta de precisie en efficiëntie en zorgt ze voor een naadloze ervaring en de hoogste kwaliteit van zorg voor elke patiënt.”

Aletta is het eerste en enige Autonomous Robotic Phlebotomy Device™ (ARPD™), een unieke technologie die een nieuwe categorie medische robotica introduceert voor het optimaliseren van bloedafname. Als het exclusieve ARPD™ zet Aletta de wereldwijde industrienorm voor geautomatiseerde veneuze bloedafname en verbetert klinische precisie, veiligheid, efficiëntie en patiëntervaring. Door routinematige bloedafnames te automatiseren, stelt Aletta flebotomisten en verpleegkundigen in staat om meer tijd aan patiëntenzorg te besteden en tegelijkertijd de kritieke personeelstekorten in de gezondheidszorg aan te pakken, die naar verwachting de komende jaren zullen toenemen.

De geavanceerde capaciteiten van Aletta omvatten:

– Innovatie: AI-gestuurde Doppler echografie en beeldvormingstechnologie voor nauwkeurige aderidentificatie

– Precisie: Robotgestuurde naaldinbrenging voor consistente, nauwkeurige bloedafname

– Automatisering: Volledig geautomatiseerde bloedafname om variabiliteit en menselijke afhankelijkheid te verminderen

– Integratie: Past naadloos in de workflows van ziekenhuizen en laboratoria, waardoor de efficiëntie, de doorvoer van patiënten en de personeelscapaciteit toenemen

– Patiëntveiligheid en ervaring: Klinisch gevalideerde veiligheid en comfort bij meer dan 4.000 patiënten, met pijnniveaus vergelijkbaar met of lager dan bij handmatig bloedprikken

Na de CE-markering en de eerste commerciële lancering in Europa bereidt Vitestro zich voor op een bredere toepassing van Aletta in ziekenhuizen en laboratoria in de hele regio. Het bedrijf werkt ook aan wettelijke goedkeuring in de VS en voert in de VS een multicenter klinische studie uit in samenwerking met toonaangevende academische medische centra en gezondheidszorgsystemen. Naarmate de vraag naar autonome bloedafname toeneemt, wil Vitestro de ARPD-technologie wereldwijd tot de nieuwe zorgstandaard maken – door de toegang tot hoogwaardige diagnostiek te vergroten en tegelijkertijd de ervaring van de patiënt te verbeteren.

Met Aletta geeft Vitestro vorm aan de toekomst van bloedafname – waar menselijke expertise en robotische precisie samenwerken om de gezondheidszorg te verbeteren met behoud van de menselijke maat.

Vitestro is een wereldleider op het gebied van medische robotica, met hoofdkantoor in Nederland, met diepgaande expertise in engineering, robotica en commercialisering op zowel de Amerikaanse als de internationale markt. Het bedrijf heeft ’s werelds eerste en enige Autonomous Robotic Phlebotomy Device™ (ARPD™) met CE-markering ontwikkeld en geïntroduceerd, waarmee een nieuwe standaard wordt gezet voor diagnostische veneuze bloedafname. Door de integratie van geavanceerde robotica, kunstmatige intelligentie en beeldvormingstechnologie levert Vitestro meer precisie, efficiëntie en een verbeterde patiëntenervaring. Hoewel Aletta nog niet is goedgekeurd door de FDA, bereidt Vitestro zich actief voor op goedkeuring door de Amerikaanse regelgevende instanties en wereldwijde uitbreiding.