Vitestro, het baanbrekende autonome bloedafnamebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het $ 22 miljoen (€ 20 miljoen) financiering heeft opgehaald om de commercialisering van zijn innovatieve robotische bloedafnameapparaat te versnellen. Dit brengt de totale opgehaalde financiering op $ 50 miljoen (€ 46 miljoen) uit zowel aandeleninvesteringen als subsidies.

Mede geleid door rendementsinvesteerder Sonder Capital en nieuwe investeerder NYBC Ventures, met deelname van Invest-NL, het European Innovation Council Fund (EIC-fonds) en bestaande particuliere investeerders, zal de overtekende financieringsronde de commercialisering van Vitestro in Europa en de organisatorische uitbreiding naar de Amerikaanse markt ondersteunen.

“We zijn vereerd om de samenwerking met Sonder Capital voort te zetten en zijn er trots op NYBC Ventures, Invest-NL en EIC Fund te verwelkomen in het Vistastro-team”, aldus Toon Overbeeke, CEO en medeoprichter van Vitestro. “De eerste feedback van ziekenhuizen, personeel en patiënten was overweldigend positief, en we staan te popelen om ons bereik en onze impact wereldwijd snel uit te breiden.”

Door een combinatie van kunstmatige intelligentie (AI), geavanceerde beeldvormingstechnologie en robotica stelt Vitestro ziekenhuizen en laboratoria in staat om nauwkeurige en autonome bloedafnames uit te voeren, waardoor de noodzaak van handmatige handelingen wordt verminderd en de tevredenheid van patiënten en artsen wordt verbeterd.

“Het revolutionaire apparaat van Vitestro is perfect gepositioneerd om de patiëntenzorg te verbeteren en de activiteiten te stroomlijnen voor een medische laboratoriummarkt in crisis”, zegt Dr. Fred Moll, managing partner bij Sonder Capital en medeoprichter van Intuitive Surgical , het bedrijf achter het da Vinci chirurgische systeem. “Naarmate het verloop en het vertrek versnellen, wordt het personeel overweldigd en worden laboratoria uitgedaagd om tijdige testresultaten en bevredigende zorg te leveren. We zijn enthousiast over de vooruitgang van Vitestro en geloven dat ze de bloedafname-ervaring zullen moderniseren.”

Meerdere Vitestro apparaten zijn al voorbesteld en zullen naar verwachting vanaf eind dit jaar in verschillende Europese ziekenhuizen worden ingezet om de werkdruk te verlichten en een consistentere, verbeterde patiëntervaring te bieden. Vitestro leidt momenteel ook de A.D.O.P.T.-studie, ‘s werelds grootste evaluatie van autonome bloedafnameapparatuur.

Vitestro is van plan de meest recente financiering te gebruiken om het team uit te breiden om te voldoen aan de groeiende vraag naar zijn innovatieve robotische bloedafnameapparaat en om aanvullende productfuncties te ontwikkelen. Vitestro ligt op schema om tegen eind 2024 CE-goedkeuring voor zijn apparaat te verkrijgen, en de implementatie-inspanningen zullen naar verwachting in datzelfde tijdsbestek beginnen.

Brian Joseph, commercieel directeur en medeoprichter van Vitestro voegt toe: “Onze technologie vertegenwoordigt een grote stap voorwaarts in innovatie in de gezondheidszorg, waar zowel de instelling als de patiënt van profiteren. We breiden onze activiteiten actief uit om te groeien in andere belangrijke internationale markten, met name in de Verenigde Staten.”

Vitestro is opgericht in 2017 en zet zich in voor het verbeteren van de bloedafname-ervaring voor patiënten en clinici. Met zijn revolutionaire autonome bloedafnametechnologie en een team van meer dan 70 hoogopgeleide specialisten op het gebied van medische robotica, kunstmatige intelligentie, beeldvormingssoftware en commercialisering van de gezondheidszorg, transformeert Vitestro de bloedafname-industrie wereldwijd. Vitestro is gevestigd in Utrecht, Nederland.

Sonder Capital, gevestigd in Silicon Valley, investeert tijd, kapitaal en expertise in beginnende medische technologiebedrijven. Het Sonder Capital-team bestaat uit veteranen op het gebied van medische technologie, met tientallen jaren ervaring als oprichters, operators en investeerders.

Sonder Capital hanteert een ambachtelijke aanpak om innovators te helpen een positieve impact te hebben op gezondheidszorgsystemen wereldwijd. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor het creëren van vele opmerkelijke openbare en particuliere bedrijven die een positieve invloed hebben gehad op miljoenen patiënten wereldwijd.

NYBC Ventures is een investeringsfonds voor biowetenschappen in een vroeg stadium dat zich toelegt op het versnellen van innovaties op het gebied van bloed- en cellulaire therapieën en aanverwante technologieën. Het fonds belegt in therapieën, hulpmiddelen en innovatieve technologieën om de meest urgente uitdagingen in onze aandachtsgebieden aan te pakken. De missie van het fonds is om het leven van patiënten te verbeteren door therapieën te bevorderen, platforms en technologieën mogelijk te maken en samenwerkingen te stimuleren om de impact van NYBC Enterprises te vergroten.

