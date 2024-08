Vitestro, een pionier op het gebied van medische robotica, kondigt met trots aan dat het innovatieve automatische bloedafnameapparaat een CE-markering heeft gekregen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, omdat het erkent dat het apparaat voldoet aan de vereisten van de Europese Verordening voor Medische Hulpmiddelen (MDR) en nu is goedgekeurd voor commercieel gebruik in de hele Europese Unie. Vitestro is het eerste bedrijf ooit dat een CE-markering heeft gekregen voor een autonoom bloedafnameapparaat.

De CE-markering onderstreept de veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit van de innovatieve technologie van Vitestro, die een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop bloedmonsters worden afgenomen. Door een combinatie van geavanceerde beeldvormingstechnologie en robotica stelt het apparaat ziekenhuizen en laboratoria in staat om nauwkeurig autonoom bloed af te nemen, waardoor de noodzaak voor handmatige handelingen afneemt en de tevredenheid van patiënten en artsen toeneemt. Vitestro is erin geslaagd om de ontbrekende stap in de totale automatisering van laboratoria te automatiseren. Dit is van cruciaal belang omdat klinische laboratoria te kampen hebben met een ernstig personeelstekort.

Medeoprichter en CEO Toon Overbeeke toonde zich enthousiast over deze prestatie: “Deze CE-markering is niet alleen een grote stap voorwaarts voor Vitestro, maar ook een belangrijk moment voor de gezondheidszorg in het algemeen. Deze innovatie introduceert een volledig nieuw type medisch apparaat, waarmee Europese ziekenhuizen autonome technologie kunnen gebruiken om zelfstandig invasieve medische procedures uit te voeren. Wij geloven dat deze technologie van fundamenteel belang is en een nieuwe wereldwijde standaard vormt die patiënten ten goede zal komen en ziekenhuizen zal helpen zich voor te bereiden op een uitdagende toekomst.”

Er zijn al verschillende apparaten besteld door toonaangevende Europese ziekenhuizen en klinische laboratoria. Nu de CE-markering veiliggesteld is, plant Vitestro een beperkte marktintroductie in deze geselecteerde ziekenhuizen in de komende 12 maanden. Daarna zal de productie worden opgeschaald, met inbegrip van Vitestro’s gedemonstreerde kwaliteits- en controleprocessen.

Maxine Moor, VP Commercial Europe “Vitestro heeft de afgelopen 7 jaar contact gehad met klinische laboratoria in heel Europa. Zij bevestigden de enorme behoefte aan automatisering van flebotomie en konden niet wachten op deze innovatie! We staan te popelen om in de komende 12 maanden te beginnen met de implementatie van onze apparaten in ziekenhuizen en laboratoria in heel Europa. We beginnen in Nederland en Denemarken, maar we hebben grote, bredere internationale ambities. Met de CE-markering voldoen we ook aan de wettelijke eisen voor de Britse markt.”

Vitestro is opgericht in 2017 en richt zich op het verbeteren van de bloedafname-ervaring voor patiënten en artsen. Met zijn revolutionaire autonome technologie voor bloedafname en een team van meer dan 80 hoogopgeleide specialisten op het gebied van medische robotica, kunstmatige intelligentie, beeldvormingssoftware en commercialisering in de gezondheidszorg, transformeert Vitestro de bloedafname-industrie wereldwijd. Vitestro is gevestigd in Utrecht, Nederland.