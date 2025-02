Met een nieuwe klantbehoefte verlegt technisch ontwikkelingspartner VIRO de eigen focus naar turnkey mechatronische totaaloplossingen. Het is een ambitieuze en uitdagende stap, beseft Business Development Manager Sjon Berkenhagen. ‘Wie zulke projecten aanneemt, moet zorgen voor de juiste mensen, partners en contracten.’

Gericht in gesprek maakt relevant voor de klant

Een stevige concurrentiepositie vraagt om een zo kort mogelijke time-to-market. ‘Maar regel het als bedrijf maar eens zelf. Hoe behoud je de regie met meerdere specialisten aan boord? Dat is lastig. Daarom vragen klanten ons steeds vaker of wij ze hun project volledig uit handen kunnen nemen.’

‘Een aantal jaren terug, zette VIRO de stap al naar totaaloplossingen en deze koers zetten we nu door in Smart Industrial Machinery’, benadrukt Sjon Berkenhagen. ‘Een logische stap, nu de klantbehoefte is veranderd. VIRO maakte al de stap van mechanisch georiënteerd ingenieursbureau naar multidisciplinair system integrator. Deze turnkey totaaloplossingen omvatten naast de mechanica ook de software, waarvoor we gebruikmaken van bijvoorbeeld digital twins. Daarmee beantwoorden we via data en algoritmes de nodige klantvragen, nog voordat we een systeem of machine laten bouwen. Zo heeft de klant al voor de bouw zekerheid over zijn business case.’

Bedrijfskundige waardestroom

Berkenhagen is bij VIRO verantwoordelijk voor het corporate business development van Smart Industrial Machinery. Het portfolio van het bedrijf is breed, vertelt hij, met projecten voor onder meer vision, robotica en procesengineering. Daar komt een bedrijfskundige waardestroom bij, met meer nadruk op concurrent engineering. De technische oplossing is veel complexer geworden als gevolg van het veelvoud aan parallel lopende processen en systemen die steeds meer gekoppeld zijn. Bovenal stelt VIRO zich anders op. ‘We gaan eerder met klanten in gesprek over hun behoeften en concurrentiepositie. Denk aan bijvoorbeeld het Digitaal Product Paspoort en circulair ontwerpen. En denk naast die meer technische thema’s ook aan lean-productie. Er komt veel consultancy bij, waardoor de systeemintegratie nog doelgerichter tot zijn recht komt.’

Partners moeten mee

Dat alles is uitdagend, geeft Berkenhagen direct toe. ‘De focus is volledig op turnkey projectmanagement. Hierin is belangrijk dat een nauwe samenwerking, goed afgestemde processen, wederzijds vertrouwen en effectieve afspraken bijdragen aan een succesvolle projectafloop. Dit vraagt om de juiste contractuele vastlegging en de inzet van optimale tools om resultaat te waarborgen. Hier zijn we onze organisatie op aan het inrichten. We werken per project nauw samen met de best passende partner. Daarnaast beschikken we ook over eigen faciliteiten die we inzetten voor cruciale projectfasen. Zo houden we eigenaarschap over het proces, van demonstratie en debugging tot optimalisatie en proof of concept. Als wij onze klanten turnkey garanderen, dan moeten onze partners daarin mee. Dat vraagt om bundeling van kennis, het tijdig betrekken van onze partners, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en de optimale oplossing organiseren voor de klant.’

Toch schuilt de voornaamste uitdaging volgens Berkenhagen in de exponentiële mogelijkheden binnen VIRO. ‘Het bedrijf heeft acht vestigingen in Nederland, naast vijf locaties in België en Duitsland. Die werken elk zowel regionaal, als geïntegreerd in gezamenlijke projecten en hebben zeer veel kennis en expertise over de volle breedte. Deze kennis en expertise in de volle breedte kennen en ten volle kunnen inzetten daar ligt onze focus. Als we voor een paar miljoen euro aan turnkeyprojecten aannemen, zorgen we voor de beste selectie van onze mensen en partners passend bij de opdracht.’

Deel van een groter geheel

De rol van de eigen engineers verandert volgens Berkenhagen niet zo radicaal. ‘Techniek en kwaliteit blijft de basis. Wel wordt het werk veel uitdagender en ook de manier van samenwerken. We werken steeds meer vanuit consult / systeem engineering om sturing te geven, waarbij de diverse disciplines hun expertise bijdragen. We maken samen deel uit van een groter geheel.’

Wel zo prettig dus, stelt Berkenhagen, dat medewerkers binnen VIRO veel mogelijkheden krijgen om mee te veranderen. Kansen genoeg voor de eigen ontwikkeling, zo klinkt het, ook voor toekomstige medewerkers. ‘We willen van 900 mensen nu naar zo’n 1.800 medewerkers in 2030. Dat is een stevige ambitie, waar onze nieuwe koers bij helpt. Hiermee maken we onze arbeidsmarktprofilering ‘engineering your career’ nog meer waar, doordat je alle kanten uit kunt. En dat voor oplossingen waar je als engineer al vroeg en breed aan bijdraagt.’

Laaghangend fruit

Zelf ziet Berkenhagen veel laaghangend fruit bij brownfields, zoals hij de bestaande oplossingen bij klanten noemt. Volgens hem ligt het potentieel van de nieuwe koers vooral in Duitsland. En terwijl er hard wordt gewerkt aan VIRO’s nieuwe koers, wil Berkenhagen de nieuwe strategie vooral niet overhaasten. ‘Het is goed om zo’n transitie juist in een passend tempo door te zetten, jezelf kwetsbaar op te stellen en klanten daar heel bewust bij te betrekken. Delen is vermenigvuldigen, ook voor ons. Deze stap versterkt ons op elk vlak, alleen zo blijven we voor onze klanten relevant.’