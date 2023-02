Om klanten het gemak van nog meer landelijke dekking te bieden bij het aanreiken van integrale oplossingen voor de industrie, opent VIRO eind april de deuren van een geheel gerenoveerd pand in Beverwijk. Pal aan de snelweg, dus niet te missen voor potentiële opdrachtgevers die op zoek zijn naar een allround ingenieursbureau. Een bureau dat hen kan ondersteunen met engineerings- en projectmanagementwerkzaamheden als het gaat om optimalisatie of vernieuwing van een product, machine, productielijn of plant.

VIRO breidt wederom uit: achtste Nederlandse vestiging komt in Noord-Holland

Deze uitbreiding in eigen land volgt op recente internationale ontwikkelingen, te weten in België en Duitsland. Vanwege het feit dat de vestiging in Geel (B) uit haar jasje groeide, werd nieuwe huisvesting gezocht en gevonden in een pand in Herentals. Dit biedt werkplekken en ruimte aan 35 medewerkers. Eveneens startte VIRO afgelopen najaar een vestiging in Berlijn; deze nieuwe aanwinst is per 1 januari 2023 tevens een zelfstandige GmbH geworden. Daarmee telt VIRO, in 1968 opgericht door de ingenieurs Visser en Roerink, straks acht vestigingen in Nederland (Hengelo, Arnhem, Maastricht, Echt, Groningen, Vlaardingen, Oss, Zwolle en Beverwijk), één in België (Herentals) en vier in Duitsland (Osnabrück, München, Aalen en Berlijn).

Logische stap

Met het oog op de bedrijvigheid in Noord-Holland vormt de nieuwe vestiging in Beverwijk een logische stap. ‘Als je kijkt naar de industrie in deze regio, dan zijn er voor ons veel mogelijkheden op verschillende gebieden. Te denken valt aan de machinebouw, procesindustrie, offshore en de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast zijn we ook actief in de semicon’, vertelt Lex Winder, die momenteel fungeert als afdelingshoofd van Beverwijk. ‘Tot nader order vormen wij een dependance van onze locatie in Vlaardingen en leg ik verantwoording af aan de vestigingsmanager aldaar. Eind april gaan we van start met zeven medewerkers, de bedoeling is dat later verder uit te breiden tot we groot genoeg zijn om zelfstandig verder te gaan. Mijn taak is dus de vestiging op te zetten.’

Thuis voelen

In aanloop naar de opening in april wordt het pand aan de A22 verbouwd in de VIRO-huisstijl door de vaste architect die erop toeziet dat alle panden dezelfde indeling en moderne uitstraling hebben. ‘In totaal zijn er dertig werkplekken en daarnaast is er ook het V-café: een plek waar onze mensen even kunnen ontspannen met een lekkere kop koffie of voor een informeel samenzijn’, aldus Winder. ‘Dat sluit naadloos aan bij één van de kernwaarden van VIRO, dat we het belangrijk vinden dat mensen zich thuis voelen in de organisatie.’

Strategische stap

Directe strategische aanleiding om ook in Noord-Holland voet aan de grond te willen krijgen, is de landelijke dekking die VIRO nastreeft. Met de vestiging in Beverwijk is een witte vlek ingevuld. ‘Lokale aanwezigheid is iets wat onze klanten op prijs stellen. Dat je niet alleen een project bij hen oppakt, maar hun bedrijf ook beter leert kennen doordat je er regelmatig op bezoek komt’, aldus Winder. ‘Daar spelen we vanuit VIRO op in. Zo hebben we al van collega-vestigingen gehoord dat ze een klant in onze regio die ze tot nu toe zelf bedienen, om die reden aan ons willen overdragen. Dat is toch handiger voor de opdrachtgever in kwestie en het draagt ook bij aan onze aantrekkelijkheid als ontwikkelingspartner.’

Connectie snel gelegd

Zelf is Winder intussen een jaar in dienst bij VIRO en zijn eerste ervaringen zijn positief. ‘Ondanks de omvang – we hebben zo’n 950 mensen in dienst – voelt het echt als een familiebedrijf. Collega’s zijn makkelijk bereikbaar en helpen je graag. Doordat onderlinge connecties eenvoudig gelegd worden, kunnen vestigingen altijd op elkaar terugvallen. Voor ons als nieuwe vestiging is dat een prettige gedachte. En hetzelfde geldt natuurlijk voor onze klanten. Die helpen we in eerste instantie vanuit de meest nabijgelegen locatie, maar in feite kunnen ze – indien nodig online – een beroep doen op de brede expertise van alle VIRO-engineers in binnen- en buitenland.’