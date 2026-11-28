VIRO is meer dan de partij die alleen een technisch probleem oplost op de tekentafel. Het ingenieursbureau heeft daarom een belangrijk deel van de realisatie in eigen huis. Dat verkort de lijnen tussen ontwerp en praktijk en geeft meer controle over het eindresultaat.

‘We kunnen veel sneller itereren’

Het liefst krijgt VIRO geen uitgewerkte opdracht, maar een probleem waarvan de oplossing nog niet vaststaat. ‘We maken niet alleen tekeningen, maar ontwerpen en ontwikkelen concepten’, zegt Matthias Hoffmann, adjunct vestigingsleider van VIRO in Echt. Daarbij neemt het ingenieursbureau al langer de verantwoordelijkheid voor het complete traject: van proof of concept en engineering tot de realisatie en oplevering van een werkend systeem.

Nieuw is dat VIRO een belangrijk deel van die realisatie nu in huis heeft gehaald. Voorheen vond die grotendeels plaats bij externe partners, terwijl VIRO richting de klant eindverantwoordelijk bleef. In Echt beschikt het bedrijf inmiddels over een eigen montage- en assemblagehal. In het 3.000 vierkante meter grote pand is ongeveer de helft ingericht voor montage; in het andere deel zijn honderd werkplekken voor engineers gerealiseerd.

Een machinefabriek wil VIRO daarmee nadrukkelijk niet worden. Draai- en freesdelen blijven bij gespecialiseerde toeleveranciers. De onderdelen komen vervolgens in Echt samen voor assemblage, elektro, software, afstelling en testen. ‘We zijn en blijven een ingenieursbureau’, benadrukt vestigingsleider Rupert Janssen. ‘Maar we kunnen ook de complete levering doen.’

Kortere iteraties

De honderd engineers zitten niet toevallig in hetzelfde pand als de montage. Slechts een glazen wand scheidt hun werkplekken van de hal waar hun ontwerpen worden opgebouwd en getest. Daarmee verkleint VIRO de afstand tussen engineering en praktijk. ‘Als je tijdens de realisatie ziet dat bepaalde dingen nog niet functioneren, moet je weer terug naar de engineering’, vertelt Hoffmann. ‘Doordat we dat nu in huis en onder één dak hebben, kunnen we veel sneller itereren.’

‘We hoeven maar te bellen en ze staan hier op de stoep’

Engineers kunnen daardoor zelf zien waar een ontwerp in de praktijk tegenaan loopt en direct aanpassingen doorvoeren. Dat levert niet alleen kortere ontwikkelcycli op, maar ook ervaring die in volgende ontwerpen kan worden meegenomen. Janssen ziet daarin bovendien een voordeel bij het aantrekken en ontwikkelen van technisch personeel. ‘Als je iets engineert en je moet het zelf monteren, zie je ook dat wat je hebt bedacht misschien niet zo perfect is.’ Zeker jonge engineers willen volgens hem meer dan alleen achter een beeldscherm ontwerpen. ‘Ze willen ook met hun handen werken.’ Zo moet de combinatie van engineering en realisatie ook betere engineers opleveren.

Grip op oplevering

De winst van de eigen hal zit bovendien voor een belangrijk deel ná de assemblage. ‘Montage is eigenlijk maar een klein gedeelte’, zegt Hoffmann. ‘Je hebt het programmeren, het testen van de processen, het optimaliseren van het proces; daar gaat het meeste werk en de meeste tijd in zitten.’ Ook de factory acceptance test, waarbij de klant het systeem voor levering afneemt, kan VIRO nu volledig in eigen huis uitvoeren.

Daarmee krijgt het ingenieursbureau meer grip op de oplevering. Waar VIRO voorheen voor assemblage en testen mede afhankelijk was van de planning van externe partners, kan het nu zelf bepalen welk project prioriteit krijgt. ‘Als je het allemaal zelf in de hand hebt, ben je niet afhankelijk van toeleveranciers die bijvoorbeeld naar een ander project worden getrokken omdat die speler meer slagkracht heeft’, zegt Janssen. Doordat VIRO minder hoeft af te stemmen en engineers direct beschikbaar zijn als tijdens het testen problemen ontstaan, verwacht hij ook efficiënter en sneller te kunnen werken. ‘Je hebt het meer in de hand. Het risico is beter beheersbaar.’

Operationeel manager Bob Linders van Euro Events

Meteen automatiseren

Hoe die aanpak in de praktijk uitpakt, laat een project voor Euro Events zien. Het bedrijf levert gepersonaliseerde artikelen voor evenementen, waaronder grote volumes bedrukte munten. Toen het een nieuwe printmachine aanschafte, besloot het bedrijf meteen ook de handling rondom die machine te automatiseren. ‘We hebben hier de stap van handwerk overgeslagen’, vertelt operationeel manager Bob Linders van Euro Events.

De munten liggen met 25 stuks op een tableau en worden eerst aan één kant bedrukt. Vervolgens moet het tableau uit de printer komen, worden omgedraaid en opnieuw worden ingevoerd voor de andere zijde. Daarna moeten de bedrukte tableaus worden uitgeladen en opgestapeld. VIRO ontwikkelde een systeem dat het inleggen, omdraaien en uitladen volledig automatiseert. Alleen de kwaliteitscontrole en het inpakken gebeuren nog handmatig.

Daarvoor werkte VIRO nauw samen met Euro Events en de leverancier van de printmachine. ‘Ze hebben het hele concept uitgedacht en verwerkt tot een geautomatiseerd systeem’, zegt Linders. Vooral het afstellen op de producten van Euro Events vergde veel werk. ‘Dat is echt in nauwe samenwerking gegaan.’ Inmiddels staan er twee systemen bij het bedrijf.

Ownership bij problemen

Juist doordat de automatisering van VIRO moest samenwerken met de printmachine van een andere leverancier, bleek voor Euro Events de waarde van één partij die verantwoordelijkheid neemt. ‘Je hebt in feite één systeem, dat bestaat uit componenten van twee leveranciers’, legt Linders uit. ‘Dan kun je het risico lopen dat die twee partijen naar elkaar gaan wijzen als er iets misgaat.’ Dat dreigde tijdens het project ook te gebeuren, maar VIRO koos er volgens Linders voor om de problemen zelf op te pakken. ‘VIRO heeft daarin heel vaak echt ownership getoond en zelf de problemen opgelost. Ook eventueel de problemen van de printmachineleverancier.’

Die betrokkenheid houdt niet op bij de oplevering. Linders is vooral te spreken over de ondersteuning nu de machines eenmaal draaien. ‘We hoeven maar te bellen en ze staan hier op de stoep.’ VIRO heeft bovendien vaak de benodigde onderdelen beschikbaar, waardoor storingen snel kunnen worden verholpen. ‘Andere leveranciers moeten zo’n onderdeel dan zelf nog bestellen en dat gaat ten koste van de uptime van de machine.’

Leren van versie één

De ervaringen met het eerste systeem zijn gebruikt om het tweede verder te verbeteren. ‘Daar hebben ze echt op doorontwikkeld’, aldus Linders. Het nieuwe systeem kan daardoor een breder assortiment producten verwerken en is vooral veel eenvoudiger om te stellen. Voor ieder type munt wordt een andere mal gebruikt. Bij het eerste systeem moet die na een wissel nog handmatig worden afgesteld. ‘Bij de tweede machine is dat plug-and-play. We drukken op een knop, veranderen de mal en dat is het. De omsteltijd is sterk gereduceerd.’ Ook technisch koos VIRO bij de tweede versie voor andere oplossingen. ‘Nauwkeurigheidsproblemen die bij het eerste systeem nog mechanisch werden ondervangen, worden nu softwarematig gecorrigeerd. Daardoor kunnen instellingen gemakkelijker worden aangepast.’

Geen machinefabriek

Dat VIRO meer realisatie in eigen huis haalt, betekent niet dat het afscheid neemt van zijn bestaande netwerk. Gespecialiseerde werkzaamheden blijven bij partners en ook capaciteit kan een reden zijn om hen in te blijven schakelen. ‘Stel dat er een groot project komt, dan willen we dat misschien met partners doen’, zegt Janssen. Hoffmann noemt cleanroomwerk als voorbeeld van specialistische activiteiten waarvoor VIRO externe partijen blijft inzetten.

De eigen hal geeft het ingenieursbureau vooral de mogelijkheid om zelf die delen van de realisatie uit te voeren die bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Janssen vindt die bredere rol belangrijk voor de toekomst van VIRO. ‘Hoe komen we de komende jaren concurrentiebestendig door? Door het proces compleet aan te bieden en verantwoordelijkheid te nemen.’ Daarmee biedt het bedrijf niet alleen meer waarde aan bestaande klanten, maar komt het ook in aanmerking voor grotere en completere projecten. ‘Zo kunnen we meerwaarde bieden aan onze medewerkers en klanten, en het helpt ons toekomstbestendig te blijven.’