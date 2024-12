Op 27 november 2024 geeft VIL het officiële startschot van het ambitieuze Start2Twin-project. Dit initiatief wil bedrijven in Vlaanderen laten ontdekken hoe digital twin-technologie de logistieke sector kan versterken en hen ondersteunen bij de implementatie ervan.

De relevantie van digital twins

Digital twins zijn virtuele kopieën van fysieke objecten, processen of zelfs volledige supply chains. Deze innovatieve technologie stelt bedrijven in staat om hun processen te visualiseren, simuleren, modelleren en optimaliseren. Het resultaat: meer efficiëntie, minder risico’s en betere besluitvorming.

Met Start2Twin ondersteunt VIL bedrijven met drie concrete acties:

Inzicht bieden : Bedrijven ontdekken wat nodig is om met digital twins te starten en leren hoe deze technologie strategisch kan worden ingezet.

: Bedrijven ontdekken wat nodig is om met digital twins te starten en leren hoe deze technologie strategisch kan worden ingezet. Praktische ervaring opdoen : Drie concrete use-cases demonstreren de toegevoegde waarde van digital twins in de praktijk.

: Drie concrete use-cases demonstreren de toegevoegde waarde van digital twins in de praktijk. Tools aanreiken: Laagdrempelige hulpmiddelen zoals een stappenplan en kostenberekening worden ontwikkeld, zodat bedrijven eenvoudig hun eerste stappen richting digital twins kunnen zetten.

Digital twins in de praktijk

Verschillende projectdeelnemers onderzoeken hoe digital twins hun processen kunnen optimaliseren. Zo stelt Thomas Isebaert, Business Improvement Manager bij TVH Parts: “De kracht en uitdaging van TVH schuilt onder andere in de ruime voorraad die we aanbieden. Met een digital twin van onze magazijnen zouden we realtime inzicht krijgen dat ons in staat stelt verschillende scenario’s te testen en processen te verbeteren zonder verstoringen, met als doel lagere kosten, efficiënter werken, beter voorraadbeheer en een optimale klantenservice te bieden.”

Ook Sarah Vanheusden, Warehouse Engineer bij Power Tools Distribution, onderstreept het belang van innovatie: “Bij Power Tools Distribution geloven we in de kracht van innovatie en vooruitdenken. Door deel te nemen aan het Start2Twin-project zorgen we ervoor dat we future ready blijven en de kansen van digital twins optimaal benutten. Data is de sleutel tot de toekomst, en met behulp van digital twins willen we deze data op de juiste manier inzetten om de beste inzichten te verkrijgen en onze logistieke processen verder te optimaliseren.”

Doelgroep

Het project is gericht op alle bedrijven die hun logistieke processen willen verbeteren, evenals op aanbieders van digital twin-technologie. Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen kunnen deelnemen en profiteren van praktische begeleiding en duidelijke tools om succesvol te starten.

Digitalisering als katalysator

Met Start2Twin beklemtoont VIL zijn ambitie om logistieke operatoren future proof te maken. Dit project benadrukt de kracht van technologie om nieuwe deuren te openen en Vlaanderen verder te positioneren als logistieke koploper in Europa.

Projectdeelnemers: Aertssen Logistics, Atlas Copco, Bussels Airport, Greenyard, Handico, ID Logistics, Trucking, Logflow, Mr. Watts, Power Tools Distribution, Scania Parts Logistics, Siemens, TVH Parts en Vintecc

Projectpartner: Flanders Make

Dit project wordt mee gefinancierd door VLAIO, Flanders Make is Projectpartner.