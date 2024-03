Op vrijdag 1 maart heeft het hoofdkantoor van Lidl Denemarken in Aarhus het terrein ingericht voor de eerste finale in de supermarktketen en het nieuwe grote innovatie- en ontwikkelingsconcept ‘Lidl Innovate’ van Food & Bio Cluster, dat tot doel heeft de volgende Deense producten voor de winkels van Lidl in het buitenland te vinden.

Negen startups waren vertegenwoordigd op de dag. Ze brachten smaakmonsters mee die de medewerkers van Lidl op het hoofdkantoor konden proeven en waarop ze vervolgens konden stemmen. Gedurende de dag pitchte elke deelnemer aan de kopers van Lidl, die uiteindelijk vijf bedrijven selecteerden die nu met de keten zullen onderhandelen om in de schappen te liggen in de meer dan 150 winkels van Lidl in Denemarken.

De negen startups werden geselecteerd uit in totaal 39 kandidaten, en het feit dat er vijf door het oog van de naald zijn gekomen, is een bron van grote vreugde voor de CEO van Lidl Denemarken, Jens Stratmann: ” Vijf van de negen gingen door – wat echt goed is en wijst op torenhoge kwaliteit onder de negen startups.

Vijf startups die hopelijk op de lange termijn deel kunnen uitmaken van het exportsucces van Lidl Denemarken en exporteren naar andere Lidl-landen”, zegt Jens Stratmann.

Adjunct-inkoopdirecteur, Khalil Jehya Taleb stemt in: Bij Lidl willen we de Deense voedselproductie en de vele ongelooflijk getalenteerde en innovatieve Deense bedrijven die we in het land hebben, helpen ondersteunen. Vrijdag was een van de meest inspirerende dagen van mijn tijd bij Lidl en het was een waar genoegen om zulke toegewijde mensen te ontmoeten die gewoon gepassioneerd zijn over hun producten, ” zegt hij en voegt eraan toe: “Nu zijn we klaar voor de volgende stap voor de bedrijven, die we hopen te kunnen presenteren in de winkels. Ik zie grote kansen in Lidl Innovate en het is zeker niet de laatste keer dat we een evenement als dit organiseren .”