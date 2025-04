De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het vierde kwartaal van 2024 uit op 97,6 miljard euro. Dat is 5,4 miljard euro meer dan in het vierde kwartaal van 2023. Een kwartaal eerder bedroeg de stijging 4,6 miljard euro. Net als in het derde kwartaal komt de toename in het vierde kwartaal vooral doordat de operationele winst hoger was dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

De geconsolideerde brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst , de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst

De operationele winst (inclusief niet-productgebonden subsidies) kwam in het vierde kwartaal van 2024 uit op 74,6 miljard euro. Dat is 5,0 miljard euro meer dan in het vierde kwartaal van 2023. Vooral de winst van de groothandel en de machine-industrie was groter. De winst van buitenlandse dochters was 1,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder, terwijl de overige winst 0,9 miljard euro kleiner was.

Meer belasting betaald, meer geïnvesteerd, minder dividend

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het vierde kwartaal van 2024 betaalden de niet-financiële bedrijven 1,4 miljard euro meer belasting dan in het vierde kwartaal van 2023.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De investeringen in vaste activa waren 3,1 miljard euro hoger. De niet-financiële bedrijven hebben echter 0,5 miljard euro minder dividend uitgekeerd (geconsolideerd) dan in het vierde kwartaal van 2023.

Winstquote iets hoger

De winstquote, de operationele winst als percentage van de toegevoegde waarde, was met 44,0 procent in het vierde kwartaal van 2024 een fractie hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2023 (43,8 procent). De operationele winst groeide iets sterker dan de toegevoegde waarde.