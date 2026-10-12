De Europese Commissie heeft vier Nederlandse projecten aangewezen als strategisch voor de Europese grondstoffenvoorziening. Myne Circular Metals, Back2Battery, CRITICAL. en Mitsubishi Materials krijgen daarmee ondersteuning bij vergunningverlening en betere toegang tot Europese financiering. De projecten moeten bijdragen aan een minder afhankelijke en meer circulaire Europese maakindustrie.

De aanwijzing valt onder de Europese Critical Raw Materials Act (CRMA), waarmee de EU de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen wil vergroten. Voor de Europese maakindustrie is die beschikbaarheid van groot belang. Materialen als koper, lithium, nikkel, kobalt en wolfraam zijn essentieel voor onder meer machinebouw, elektronica, batterijen en de energietransitie.

Met de status van strategisch project krijgen de bedrijven ondersteuning bij vergunningprocedures, financiering en verdere bedrijfsontwikkeling. Daarmee wil Brussel de ontwikkeling en opschaling van Europese verwerkings- en recyclingcapaciteit versnellen.

Van afvalstromen naar industriële grondstoffen

De vier Nederlandse projecten richten zich op het terugwinnen en opnieuw inzetten van waardevolle materialen in industriële productieketens.

‘Als je de puzzel ziet, moet er nog heel veel gebeuren en geïnnoveerd worden. Tegelijkertijd moet het betaalbaar blijven. Dat gaat niet zonder effort en samenwerking in de keten’, aldus Martijn van de Poll van Myne. Artikel van vorig jaar in Link magazine. Foto’s: Myne

Myne Circular Metals verwerkt laagwaardig metaalschroot tot hoogwaardig secundair aluminium en koper, geschikt voor industriële toepassingen. Het bedrijf wil opschalen naar meerdere installaties in Europa, elk met een verwerkingscapaciteit van 50.000 ton per jaar. Link magazine publiceerde een uitgebreid artikel met Martijn van der Poll van Myne

Back2Battery richt zich op de terugwinning van lithium, kobalt, nikkel, mangaan en grafiet uit afgedankte lithium-ionbatterijen. Met hydrometallurgische processen wil het bedrijf de capaciteit uitbreiden van aanvankelijk 2.000 ton naar 26.000 ton per jaar. De ambitie is daarmee in 2030 circa 10 procent van de Europese markt te bedienen.

Mitsubishi Materials zet in op het terugwinnen van koper en wolfraam uit secundaire grondstofstromen, waaronder elektronisch afval. Met een gesloten metallurgisch proces kan zeer zuiver koper worden geproduceerd. Het project voorziet in een productiecapaciteit van 60.000 ton koperkathodes.

CRITICAL. ontwikkelt recyclingtechnologie om kritieke grondstoffen en andere metalen terug te winnen uit afgedankte printplaten. Door de complexe samenstelling van elektronica is dat technisch uitdagend. De fabriek richt zich aanvankelijk op negen elementen, met de ambitie dit uit te breiden naar 24.

Minder afhankelijkheid, meer Europese productie

De projecten sluiten aan bij de Europese ambitie om minder afhankelijk te worden van grondstoffen en verwerkingscapaciteit buiten de EU. Voor Nederlandse maakbedrijven kan een grotere beschikbaarheid van secundaire grondstoffen bijdragen aan robuustere toeleveringsketens en nieuwe mogelijkheden voor circulaire productie.

Volgens minister Heleen Herbert van Economische Zaken en Klimaat laat de selectie zien dat de Nederlandse industrie in staat is kennis en innovatie op het gebied van geavanceerde recycling te vertalen naar grootschalige industriële toepassingen.

De uitdaging ligt nu vooral in het daadwerkelijk opschalen van deze technologieën naar rendabele productiecapaciteit. Daarmee kunnen de projecten niet alleen bijdragen aan circulariteit, maar ook aan de strategische autonomie en concurrentiekracht van de Europese maakindustrie.