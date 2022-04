VHZ Groep heeft kozijnen- en glasproducent Smits Bedrijven Gemert overgenomen. Met deze overname versterkt VHZ Groep haar positie in de toelevering van duurzame kozijnoplossingen.

Smits Bedrijven Gemert is een jarenlange partner van VHZ Groep. De onderneming legt zich toe op de ontwikkeling, productie en verkoop van kunststof ramen en deuren, stalen ramen en deuren en isolatieglas, met een specialisatie in het leveren van brandwerende kozijnen.

De huidige eigenaar van Smits Bedrijven Gemert, Cees Fivie, kiest met de overname door VHZ Groep voor de continuïteit van het bedrijf en de medewerkers. Smits Bedrijven Gemert zal als zelfstandige werkmaatschappij verder groeien onder de vleugels van VHZ Groep.

VHZ Groep is in juli 2021 overgenomen door het huidige management en Gilde Equity Management. Door de overname van Smits Bedrijven Gemert breidt de markleider in kunststof kozijnen haar portfolio verder uit. Daarnaast is er sprake van een versterkte dekking in Zuid-Nederland en een integrale samenwerking met de zustermaatschappijen binnen VHZ Groep.

VHZ Groep heeft Nathan Dijkstra aangetrokken als algemeen directeur van Smits Bedrijven Gemert. Nathan heeft een groot gedeelte van zijn carrière gewerkt als Technisch Directeur bij De Meeuw Bouwsystemen in Oirschot. Daarnaast is Nathan werkzaam geweest bij diverse toeleverende bedrijven in de bouw (betonmortel, prefabbeton, kozijnen van aluminium, staal, kunststof en hout). Nathan is ook als algemeen directeur betrokken geweest bij iQ Wonen.

Ben Bergsma, CEO van VHZ Groep: “De overname van Smits Bedrijven Gemert past goed in onze groei- en optimalisatiedoelstellingen. Onze jarenlange samenwerking zetten wij nu om in een samenvoeging, waardoor wij onze krachten nog beter kunnen bundelen. Dit past goed in ons uitgangspunt: unieke merken, gedeelde kracht. Met Nathan aan het roer gaat ons dit zeker lukken.”