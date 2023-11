In de agrofoodbranche neemt de behoefte aan verdere automatisering toe. Immers, de wereldbevolking groeit. En dat in combinatie met de verwachting om als boer, teler of verwerker snel te kunnen leveren. Niet zo vreemd dus, dat de machines van het Flevolandse VHM Machinery inmiddels over de hele wereld staan. Veelal voorzien van de besturingstechnologie van Turck. En stuk voor stuk gebouwd als modules, zodat een klant tot een eigen configuratie kan komen.

VHM Machinery en Turck vinden elkaar in modulaire aanpak

Telt VHM Machinery in Ens vandaag de dag 47 medewerkers, krap zes jaar geleden waren dat er nog maar 7. Dus kennen ze ook hier de uitdaging om de eigen groei in te vullen met de juiste personele bezetting. Lastig? Volgens Rik van Hees, oprichter en eigenaar van VHM Machinery, valt dat voor zijn bedrijf erg mee. ‘Onze vacatures zijn snel ingevuld, mensen haken blijkbaar graag aan bij een groeiend bedrijf. En wat volgens mij ook meespeelt, is onze organisatiestructuur. We willen vooroplopen in onze markt, maar wat is daarvoor nodig? We vragen iedere medewerker om input. Die betrokkenheid werkt.’

Met groei komt dynamiek, zo weet Van Hees. Toch verandert dat niets aan dat ene doel, dat hij kortweg omschrijft als ‘de mooiste machines en systemen maken’. Meer specifiek zijn die bedoeld voor de agrofoodketen, waar ze bij boeren, telers en verwerkers de logistiek automatiseren. Denk daarbij aan het kantelen, legen en vullen van kisten en bakken. En ook aan het stapelen en bufferen ervan. Inmiddels staan de oranje gekleurde VHM-machines over de hele wereld, van Europa, de Verenigde Staten en Canada tot en met Australië en Nieuw-Zeeland. Die projecten verlopen deels via dealers en agentschappen, al ligt de nadruk nog altijd op de eigen vestiging, hier in de Noordoostpolder. ‘We hebben als machinebouwer alles in huis’, vertelt Van Hees. ‘En dat dus alleen voor de handling van kisten en bakken in deze branche. Ik ken geen enkel ander bedrijf met dezelfde focus.’

Deze tijd verhoogt de druk

VHM Machinery is producent van speciaalmachines ontworpen en gemaakt voor een branche waarin bedrijven het alsmaar drukker krijgen. ‘Er zijn nu eenmaal steeds meer monden te voeden’, zegt Van Hees. ‘Bovendien leven we in een tijd waarin de consument verwacht dat elk product snel beschikbaar is. Dat verhoogt de druk, zoals overigens ook de veranderende regelgeving dat doet.’

‘Hoe eenvoudiger de configuratie, hoe ongevoeliger voor storingen’

De VHM-machines moeten daarom bijdragen aan de gewenste automatisering. En dat niet alleen met hun specifieke toepassing, benadrukt Van Hees, terwijl hij zijn handen als vuisten voor zich houdt. ‘Stel dat ik twee stekkers vasthoud, elk van een andere VHM-machine. Sluit beide stekkers op elkaar aan, en onze machines herkennen elkaar direct. Echt, zo eenvoudig werkt het.’

Schakelen op hetzelfde niveau

Het is dan ook dat gemak waarvoor VHM Machinery optrekt met de eigen toeleveranciers, waaronder Turck in Zwolle. De industrieel automatiseerder voorziet VHM Machinery van producten voor besturingstechnologie, zoals rfid, veldbusmodules, sensoren en bekabeling. Bovendien gaat het volgens Alfred Steenbergen, sales engineer bij Turck, om meer dan leveren alleen. ‘We vinden elkaar in een modulaire aanpak. Samen verkennen we de mogelijkheden, en dat gaat echt over en weer. De engineers van VHM schakelen op hetzelfde niveau als die van ons.’

Vandaar dat beide partijen stappen zetten met bijvoorbeeld IO-Link, dat als protocol de communicatie tussen machines standaardiseert. Overdracht van gegevens moet daardoor soepel plaatsvinden, naast een verbeterde diagnostiek en monitoring. Dat alles is uiteraard wel zo efficiënt, stelt Van Hees. ‘Schakelkasten vol bedrading, dat moeten we niet meer willen. Wel willen we nog meer toe naar monteren in plaats van elektrisch installeren, zodat bij een bedrijf veel meer mensen onze machines onderling kunnen koppelen. Bovendien, hoe eenvoudiger de configuratie, hoe ongevoeliger voor storingen.’

Zicht op de toekomst

De samenwerking tussen VHM Machinery en Turck startte zo’n tien jaar geleden. De tijd waarin VHM Machinery nog maar een paar medewerkers telde, waardoor Turck de machinebouwer heeft zien uitgroeien tot het bedrijf van vandaag de dag. De samenwerking heeft zich verbreed, vertelt Steenbergen. ‘Maar veranderd? Dat niet zozeer. Het contact verloopt nu weliswaar via meerdere personen, al komt onze ondersteuning nog altijd neer op meedenken. We komen ook met ideeën als VHM daar zelf niet om heeft gevraagd. En hebben door het vele contact goed zicht op waar het bedrijf heen wil.’

Volgens Van Hees is het aanbod aan VHM-machines klaar om verder de wereld in te gaan. Kansen genoeg, zo wil hij maar zeggen, al is de VHM-eigenaar zich bewust van de uitdagingen. ‘We moeten niet te snel groeien, willen we met onze interne processen kunnen bijblijven. Dat borg je alleen door continu feedback te vragen, en die ook te accepteren.’

In dat opzicht lijkt het op de rol die Turck inneemt voor VHM Machinery, vindt Van Hees. ‘Het is uiteraard prettig dat we één leverancier hebben voor heel veel producten voor onze besturingstechnologie. En toch, soms kiezen we voor bijvoorbeeld een sensor van een andere leverancier, zonder dat dit enige frictie oplevert. Dat wederzijdse respect vind ik echt een toegevoegde waarde van onze samenwerking.’

Praten over cellen

Rik van Hees richtte VHM Machinery al tijdens zijn studietijd op. Dat was in 2005, waarna hij zich vanaf 2010 fulltime richtte op zijn eigen bedrijf. Toen nog op het boerenerf van zijn ouders in Ens, om in 2016 te verhuizen naar een bedrijfspand aan de rand van het dorp. Dat omvatte toen 1.100 vierkante meter, vijf jaar later werden het er na een uitbreiding vier keer zoveel.

Een bedrijf in transitie: Van Hees heeft er zijn handen aan vol. Hij reist veel, en komt lang niet altijd meer toe aan het door hem geliefde engineeringwerk. Jammer, vindt hij, al was het onlangs wel aan hem om met de eigen engineers om tafel te gaan, voor een mogelijke wijze van samenwerking in een cellenstructuur. ‘Dat zou betekenen dat een engineer tot de oplevering betrokken blijft bij een project. En pas daarna aan de slag gaat met het volgende project. Werken met cellen moet zorgen voor meer focus.’