VHE Industrial automation neemt per 1 november 2023 de paneelbouwactiviteiten van QnQ Engineering B.V. uit Son en Breugel over. De specialist in Machine Control, Machine Connectivity en Motion Control-systems gaf al eerder aan zich ten doel te hebben gesteld versneld verdere groei te willen realiseren, zowel autonoom als door middel van acquisities. VHE sloeg hierbij de handen ineen met Torqx Capital Partners. Met de overname van de paneelbouwactiviteiten van QnQ Engineering B.V. is de eerste acquisitie voor VHE een feit.

De overname van de paneelbouwactiviteiten van QnQ Engineering B.V. door VHE Industrial automation biedt voordelen voor beide partijen. Voor VHE betekent de acquisitie een belangrijke mijlpaal op het versnelde groeipad dat het bedrijf de komende jaren voor ogen heeft. Daarnaast stelt de overname VHE in staat om haar klant- en productportfolio in de high-tech sector uit te breiden. Anderzijds gaat QnQ door de verkoop van de panelenbouwtak verder terug naar haar roots, waarbij het bedrijf zich gaat concentreren op het leveren van (flexibele) capaciteit op de locatie van de klant.

Joop Essing, CEO VHE: “QnQ Engineering B.V. is actief in hetzelfde vakgebied als VHE. Bovendien heeft QnQ net zoals wij een team van goede technische mensen en een portfolio met mooie klanten. We zijn dan ook erg blij en trots dat we de tak panelenbouw van QnQ een nieuw thuis kunnen bieden binnen onze P&C businessline. We heten onze nieuwe collega’s en klanten van harte welkom bij VHE.”

Lambert Paulij en Dennis van Erp, directeuren QnQ Engineering: “In de verkenningsfase was het voor ons al snel duidelijk dat VHE en QnQ niet alleen een passie voor techniek en ontwikkeling delen, maar ook dezelfde waarden in business en omgang met onze klanten, leveranciers en collega’s. Dit maakt dat de overgang van de paneelbouwactiviteiten natuurlijk voelt. Deze activiteiten zijn in goede handen bij VHE. Daarnaast gaat QnQ door! Met 25 jaar ervaring gaan we ons weer focussen op datgene waarmee we gestart zijn: het bieden van (flexibele) capaciteit op locatie van de klant.”

VHE is dé co-development- en productiepartner voor innovatieve OEM’s, gespecialiseerd in Machine Control, Machine Connectivity en Motion Control-systems. In nauwe samenwerking met haar klanten en partners ontwikkelt VHE vooruitstrevende oplossingen – van concept tot succesvolle serieproductie. Het bedrijf maakt de meest baanbrekende high-tech machines mogelijk. Zo kunnen haar klanten zich volledig focussen op de innovatie van hun core technology en het versnellen van de time-to-market. Let’s Develop Machines Together! VHE is actief in de sectoren Semicon, (Smart) Energy en High-Tech. Haar 200+ mensen werken op de engineering- en productieafdeling in Eindhoven (6000 m2) en op de LEANproductielocatie in Veldhoven (3000 m2).

QnQ (quick and quality) Engineering B.V. blijft haar klanten bedienen, niet meer ‘in huis’ maar op locatie van de klant. Met meer dan 25 jaar ervaring biedt QnQ (flexibele) capaciteit. Deze medewerkers van het bedrijf worden onder andere op projectbasis ingezet bij klanten. De klanten van QnQ zijn actief in de sectoren machinebouw, High Tech, medische industrie, scheepvaart, productie en procesindustrie. Door haar brede ervaring in verschillende disciplines binnen een breed scala van bedrijven is QnQ in staat om snel tot de kern van projecten te komen, goed mee te denken en efficiënte, kwalitatieve en klantspecifieke oplossingen te bieden. Het kantoor blijft voorlopig gevestigd in Son en Breugel. Daarbij verwijst QnQ paneelbouwprojecten met vertrouwen door naar VHE.