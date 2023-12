VHE Industrial automation heeft de paneelbouwactiviteiten van QnQ Engineering uit Son en Breugel overgenomen. De Eindhovense specialist in machinecontrole, connectiviteit en motion control gaf al eerder aan versneld te willen groeien, zowel autonoom als door middel van acquisities. VHE sloeg hierbij de handen ineen met Torqx Capital Partners. Met de overname van de paneelbouwactiviteiten van QnQ Engineering is de eerste acquisitie voor VHE een feit.

De overname biedt voordelen voor beide partijen, volgens de betrokkenen. VHE-ceo Joop Essing: ‘QnQ Engineering is actief in hetzelfde vakgebied als VHE. Bovendien heeft QnQ net zoals wij een team van goede technische mensen en een portfolio met mooie klanten.’ Dat stelt VHE in staat om zijn klant- en productportfolio in de hightech sector uit te breiden.

Lambert Paulij en Dennis van Erp, directeuren van QnQ Engineering: ‘In de verkenningsfase was het voor ons al snel duidelijk dat VHE en QnQ niet alleen een passie voor techniek en ontwikkeling delen, maar ook dezelfde waarden in business en omgang met onze klanten, leveranciers en collega’s. Dit maakt dat de overgang van de paneelbouwactiviteiten natuurlijk voelt. Daarnaast gaat QnQ door. Met 25 jaar ervaring gaan we ons weer focussen op datgene waarmee we gestart zijn: het bieden van – flexibele – capaciteit op locatie van de klant.’

De groei van VHE krijgt ook op een andere manier vorm. ‘Per 1 januari 2024 ruilen we ons pand in Veldhoven in voor een nieuwe, grotere locatie op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. Het hoofdkantoor op het Flightforum in Eindhoven blijft ongewijzigd’, aldus Essing.