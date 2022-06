VHE liet zich vorig jaar overnemen. Want het Eindhovense bedrijf wil groeien, sterker nog, het móet groeien. Het koos voor Torqx Capital Partners, vanwege de kapitaalkracht én het strategische inzicht die het private equity-bedrijf inbracht. Inmiddels is de strategie in uitvoering, onder meer met een project waarin naar vestiging in andere innovatiehubs gekeken wordt. ‘Zouden wij ook in Enschede zitten, dan weet ik zeker dat we veel meer voor Demcon zouden doen.’

-‘Behalve geld hadden we extra strategische inhoud nodig om groeistappen goed te kunnen zetten.’

– ‘Torqx heeft een goede naam in het sterker maken van ondernemingen.’

– Een klant mag met zijn orders maximaal 20 procent van de omzet uitmaken.

– ‘Klanten hebben ons laten weten dat ze met hooguit dertig toeleveranciers willen werken.’

– ‘Torqx stapt weer uit als we VHE niet meer voldoende kunnen ondersteunen.’

‘We willen een elektronicaspecialist met gevoel voor mechanica worden’

Eind 2020 zat Joop Essing samen met zijn zakenpartner Marc van Happen. In de weken ervoor waren er uitvoerige gesprekken gevoerd met groepen klanten. De conclusie daaruit was dat VHE strategische stappen moest zetten: het bedrijf moest gaan groeien, zowel in omzet als in capabilities. Een grotere schaal, enerzijds om kostenefficiënt te kunnen voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van grote oem-klanten, anderzijds om meer inkoopkracht te hebben richting de grote elektronicafabrikanten.

De onderneming was op dat moment zo’n vijf jaar onderdeel van het portfolio van Greendelta. Onder de hoede van dit private equity-bedrijf (PE) was VHE 2,5 keer zo groot geworden. Voor verdere groei was navenant meer geld nodig en daar vond het betrekkelijk kleine fonds zich niet de geschikte partij voor. Dus gingen Essing en Van Happen op zoek naar alternatieven.

Keuze voor PE

VHE laten overnemen door een strategische partij zoals een groot familiebedrijf werd overwogen, maar die optie viel snel af omdat de twee directeuren aan het roer wilden blijven. Een management buy-out werd ook nog even afgetast: Essing en Van Happen hadden immers al een aandeel van 25 procent. ‘Maar we zagen in dat we – behalve geld – extra strategische inhoud nodig hadden om de groeistappen goed te kunnen zetten.’ Dus kwamen ze uit bij private equity. ‘Met Greendelta hadden we daar al plezierige ervaringen mee opgedaan. Torqx Capital Partners heeft een goede naam in het sterker maken van de ondernemingen waarin ze investeren. En ze hadden voldoende geld voor het realiseren van onze plannen’, verhaalt Essing.

Klanten gerust

Deze keuze werd ook goed ontvangen door de grote klanten van VHE, waaronder ASML. Private equity staat er bij overnames niet altijd vanzelfsprekend meteen goed op bij dergelijke partijen, vaak uit zorg over de continuïteit. Maar dat was nu geen issue, aldus Essing: ‘Belangrijk voor hen was dat Marc en ik in het bedrijf blijven. En Torqx was ook voor hen een bekende, betrouwbare partij.’ Voorts willen klanten graag weten wie nu precies de geldschieters achter het PE-fonds zijn. Ook het antwoord op die vraag stelde de klanten gerust, vertelt Rik Leunissen, partner van het fonds en ook aanwezig bij het gesprek.

Geen Chinees geld

Het kapitaal van Torqx, 150 miljoen euro geïnvesteerd vermogen, is deels afkomstig van de Torqx-partners, deels van vijf grote institutionele beleggers waaronder een vehikel van Gordon Moore (die van de halfgeleiderwet en medeoprichter van Intel). Een Chinese partij zit er niet bij, verzekert Leunissen, maar meer details wil hij niet geven: ‘Bij private equity wordt al gauw die vraag naar de herkomst van het kapitaal gesteld. Eigenlijk vreemd, want als je naar de bank gaat voor een lening vraag je je toch ook niet af bij wie dat geld vandaan komt? Terwijl juist PE-bedrijven, vanwege hun vaak grote omvang, gehouden zijn aan de ESG-richtlijnen (environmental, social en governance, red.) van de EU. Dat geldt ook voor ons.’

Torqx, vervolgt Leunissen, is geen afstandelijke financierder, maar een betrokken ondernemer. ‘Want wij zitten er dus zelf in met ons privévermogen. Dat drijft ons extra om bij de partijen die we overnemen te zorgen voor momentum, voor koppeling. Vandaar ook de naam Torqx. Dat doen we door niet alleen kapitaal te bieden, maar ook inhoudelijke strategische kennis. Door die toe te voegen, willen we bereiken dat de overgenomen onderneming de klanten meer toegevoegde waarde biedt en zo haar concurrentievermogen vergroot.’

Drie markten

In juli vorig jaar werd de overname beklonken. Vervolgens gingen Van Happen en Essing aan de slag om de strategie, die ze in grote lijnen al hadden opgezet, nader in te vullen samen met het accountteam van Torqx: Leunissen en zijn collega en associate Willem van der Graaf. Allereerst werd gekozen voor een beperkter aantal markten. VHE richt zich nu primair op de semicon, de hightech industry en de smart energy (waaronder EV), duidt Essing. ‘Voorheen zagen we elke opdracht als een kans en deden daarom ook veel voor – zeg maar – de algemene industrie. Bestaande klanten in dat segment blijven we gewoon bedienen, maar bij het verwerven van nieuwe klanten richten we ons op die drie focusmarkten.’

De ratio achter de keuze voor de semicon is dat VHE daar reeds veel voor doet en dus al fors geïnvesteerd heeft om aan de zeer hoge eisen ervan te voldoen. ‘Wat je daarvoor moet optuigen, wordt in de algemene machinebouw niet gevraagd, daar is goed goed genoeg. De zeer hoge cleanliness en andere kwaliteitseisen in de semicon kun je alleen daar terugverdienen. En naarmate je vaker op dat niveau werkt, word je er steeds beter in.’ De keuze voor de semicon is ook een van de redenen voor de groeiambities van VHE: ‘Deze sector groeit snel. Om te voorkomen dat klanten als ASML een te groot aandeel uitmaken van onze omzet, willen we groeien bij andere klanten, in de semicon of in onze twee andere targetmarkten.’

Co-developer

Een klant mag met zijn orders maximaal 20 procent van de omzet uitmaken. Tegelijk richt VHE zich juist op die drie strategische markten, omdat het daar de grotere klanten denkt te vinden die minimaal een kwart miljoen euro per jaar bij het Eindhovense bedrijf uitbesteden. Voorts mikt VHE op klanten die de ruimte geven om de rol van co-developer te vervullen. ‘Klanten met wie we zo dus een intensieve relatie kunnen opbouwen, van wie we een echte partner kunnen zijn. Dergelijke klanten hebben we al. Met hen samenwerken voelt alsof we in een joint venture zitten.’

Breder palet

Voorts is in de sessies met Leunissen gekozen voor een breder palet aan technologieën. VHE heeft zich tot nog toe ontwikkeld tot een specialist in het engineeren en produceren van kabels en kabelbomen, van besturingspanelen en -kasten, en van motion control-technologie. ‘Daar voegen we de engineering en productie van pcba’s en plaatwerk aan toe. Dat stelt ons in staat de complete elektronica van een machine te verzorgen. Nee, we willen geen slap aftreksel van brede system suppliers als NTS of Frencken worden, maar een elektronicaspecialist met ook nog gevoel voor mechanica. Die tevens zorg draagt voor het lifecycle management ervan: het borgen van de beschikbaarheid in de markt van onze installed base.’ En ook daarin schuilt een groeimotief: ‘Klanten hebben ons laten weten dat ze niet langer met driehonderd maar met hooguit dertig toeleveranciers willen werken; die hun een totaaloplossing kunnen bieden, over de hele voortbrengingsketen – van conceptontwikkeling en design tot en met service.’

Competenties verwerven

Voor het invullen van die pcba- en plaatwerkcompetenties zien Essing en Leunissen drie opties: nieuwe arbeidskrachten aanstellen, samenwerken met partners en bedrijven overnemen. Die eerste is met de huidige krappe arbeidsmarkt ook voor VHE een heel lastige. Bezoekers van het pand in Eindhoven worden in de ontvangstruimte meteen geconfronteerd met een beeldscherm dat een forse lijst van vacatures toont. De tweede optie bewijst zich reeds als een probaat middel om zich breder te kunnen opstellen. ‘Voor pcba’s werken wij nu al samen met leveranciers als Van Mierlo en Neways.’ Voor de laatste optie voeren Essing en consorten reeds gesprekken met kandidaten.

De strategie is inmiddels in uitvoering en daartoe vertaald naar een lange lijst van projecten. Essing en Leunissen pakken er ter illustratie drie uit: ‘Het lifecycle management, het tijdig traceren van obsoleties, hebben we voor elkaar. Maar welke services kunnen we nog meer bieden?’, duidt Essing de centrale vraag van een van de projecten. ‘Voorts willen we de productie flexibiliseren, willen we nog beter in staat zijn pieken en dalen op te vangen’, formuleert Leunissen de uitdaging van een tweede project. ‘Een derde: we werken nu vrijwel uitsluitend voor bedrijven in een straal van dertig kilometer, want goed co-development kan alleen als de klant op niet meer dan tien minuten rijden zit. Maar er zijn nog andere interessante innovatiehubs in Nederland, in Twente, rond Delft en in Drachten. Is het zinvol ons ook daar te vestigen?’ Essing, zelfbewust: ‘Zouden wij bijvoorbeeld ook een vestiging in Enschede hebben, dan weet ik zeker dat we veel meer voor Demcon zouden doen. Wij zijn zeer complementair aan Demcon.’

Uitstappen?

Rest de – voor de hand liggende – vraag aan private equity: wanneer stapt Torqx weer uit? ‘Dat doen we’, aldus Rik Leunissen, ‘als we de overtuiging krijgen dat we VHE niet meer voldoende kunnen ondersteunen. Als VHE in een fase is beland waarin ze bepaalde specialistische kennis nodig hebben die wij niet kunnen bieden. Of als ze dusdanig gegroeid zijn dat verdere groei een investering vergt die niet meer past bij de omvang van ons fonds.’

Torqx: kapitaal, netwerk en expertise

Torqx Capital Partners investeert in de Benelux in middelgrote bedrijven – onder andere in de productie, distributie en dienstverlening. In bedrijven die ‘de potentie hebben om meerwaarde te creëren’. Geïnvesteerd wordt in overnames, investeringsplannen, verbeteringen binnen de organisatie, transformaties van ondernemingen en buy-and-build strategieën. Bij overnames wordt meestal een meerderheidsaandeel genomen. ‘Behalve dat we kapitaal verstrekken, bieden we onze partners ook ons netwerk en onze expertise aan. Alles met als doel om de volle groeicapaciteit van hun ondernemingen te benutten’, aldus het PE-bedrijf op zijn website. In het portfolio van Torqx zitten naast VHE onder meer CSi Packaging, Fabory, Sonic Equipment en de Cable Connectivity Group. Torqx heeft vestigingen in Bussum en in het Belgische Leuven.