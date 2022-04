Duurzame discussies gaan vaak over windmolens en zonneparken. Maar wat zijn de (economische) kansen van waterstof en groengas voor Twente en Oost-Nederland? Op dinsdag 10 mei a.s. organiseren departementen van de Maatschappij in Oost-Nederland een kennissessie op het gebied van energietransitie.

De Keynote sprekers zijn Wim de Jong, senior adviseur strategie en beleid bij afvalverwerker Twence en Paul Bombeld, ondernemer en hoofdredacteur/directeur bij Waterstof Magazine. Welke vorm werkt het beste en rijden onze auto’s in de toekomst allemaal op waterstof? Bombeld ziet hier zeker een mogelijkheid in. “Op dit moment is de verwachting dat het elektriciteitsnet het niet aan kan als alle auto’s op elektra gaan rijden. Daar moet een goed alternatief voor gevonden worden. En Waterstofauto’s zijn zo’n alternatief.”

De voordelen van groen gas

Naast de Keynote speakers komt vanuit elk departement een initiatief haar nieuwste ontwikkelingen toelichten. Varkensboerderij ’n Stol levert groen gas voor zo’n 250 huishoudens in de gemeente Wierden. Vanuit department Deventer zal de heer Knillis van de Burg deze ontwikkeling toelichten.

In Deurningen speelt een gelijksoortig initiatief. Ook hier worden de laatste ontwikkelingen voor toegelicht.

Imagie van Waterstof

Paul Bombeld (departement Zutphen) werd al zo’n veertig jaar geleden gegrepen door het fenomeen waterstof. Ondertussen wordt overal op de wereld naar CO2-vrije energie-oplossingen gezocht. Groene waterstof heeft volgens Bombeld daarvoor de beste papieren. ‘Overal over de wereld zijn de creatieve pioniers volop aan het werk. We staan aan een uitdagend begin van een prachtige waterstof-economie. En we leven in een geweldig uitdagende tijd, want schoner dan groene waterstof wordt het niet’.

Vanuit departement Zwolle wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen in Hessenpoort in Zwolle. En vanuit departement Arnhem komt het bedrijf HyGear aan het woord. HyGear is de Arnhemse producent van tankstations voor voertuigen op waterstof en waterstofinstallaties voor de industrie. Ze hebben de missie om de wereld te helpen bij de overgang naar een koolstofarme toekomst.

Aanmelden

Er hebben zich inmiddels al diverse leden aangemeld. Ook voor niet-leden is het mogelijk gratis deel te nemen aan deze bijeenkomst, die om 17.00 uur georganiseerd wordt bij het Parkgebouw in Rijssen. Ook een introducee is van harte welkom. Je kunt je aanmelden via De Maatschappij: twente@de-maatschappij.info. Er geldt een maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst.