Aalberts zet strategisch in op local4local en versterkt zijn positie in de VS en Azië, zo kondigde ceo Stéphane Simonetta eind vorig jaar al af. De sindsdien opgelopen geopolitieke spanningen bevestigen die keuze, aldus Patrick de Groot. Een gesprek met de ceo van het segment Aalberts advanced mechatronics en lid van het executive team van Aalberts. Over die spanningen, de aanbevelingen van Draghi om het concurrentievermogen van Europa te vergroten en de impact daarvan op de voor zijn divisie belangrijkste markt, de semicon. ‘Ik denk dat over 10 à 15 jaar de complete DUV-keten, inclusief de eindassemblage, local4local plaatsvindt.’

Politieke onrust bevestigt Aalberts’ keuze zich te versterken in de ‘Amerika’s’

Op weg naar de interviewafspraak gaat het op de radio over de noodzaak voor burgers hun noodrantsoenen te vergroten, om 72 uur zelfvoorzienend te kunnen zijn. En eenmaal op de 18e verdieping van het WTC-gebouw in Utrecht, waar Aalberts sinds zes jaar zijn hoofdkantoor heeft, komt de veiligheidscrisis als vanzelf meteen ter tafel. Het gespreksonderwerp met Patrick de Groot is wat de aanbevelingen van Mario Draghi voor de semiconmarkt betekenen. Die markt is voor de divisie Aalberts advanced mechatronics, waar De Groot leiding aan geeft, de belangrijkste. Maar eerst komt de defensiemarkt aan bod.

Vijftig keer één stuks

Hij memoreert hoe zijn eerdere werkgever Stork (het huidige Fokker GKN) betrokken is bij componentenproductie voor de F35. Ook voor Aalberts is defence sinds jaar en dag een markt, weliswaar kleiner dan building, industry en semicon, maar wel al een paar jaar een groeimarkt, vertelt hij. ‘Het is een markt die goed bij ons past. Want, net als in de halfgeleiderindustrie, is het hele waardevoortbrengingsproces daar ingericht op high mix low volume. De klanten daar willen toeleveranciers die bereid en in staat zijn veertig, vijftig keer per jaar één stuks van een component of een module te leveren. En die dat kunnen doen tegen zeer hoge kwaliteitseisen, voorzien van alle denkbare documentatie. Daar komt als voordeel bij dat defensie en semicon veelal cyclisch complementair zijn.’ Ook nu: terwijl de defensiemarkt versnelt, vertraagt – ook voor Aalberts – de semicon.

Duurzaam blijven

Terug naar de voorstellen van Draghi. Die wil voor het verhogen van het Europese concurrentievermogen onder andere inzetten op verduurzaming van de industriële processen én op deregulering. Samengevoegd brengen die het gesprek als vanzelf op de CSRD en de CSDDD die begin maart door de EC zijn afgezwakt: ze gelden nu alleen voor veel grotere bedrijven en de ketenverantwoordelijkheid geldt nog maar één schakel. ‘Onze inspanning om compliant te zijn aan de regels zoals ze er lagen, daar gaan we niet mee stoppen. Want wij hebben “sustainable entrepreneurship” in onze missie staan. En dat blijft ook zo want wij willen graag én duurzaam zijn én waarde toevoegen voor onze klanten.’

Rapportageverplichting

‘Vandaar dat we vorig jaar een nieuwe cleanroom hebben geopend in Vessem, vlakbij ASML in Veldhoven. Daar refurbishen we wat er terugkomt uit de markt zodat het opnieuw kan worden gebruikt en – nog vaker – upgraden we het zodat het meteen voldoet aan de technologisch nieuwste stand van zaken. Daarmee is heel veel te halen, ecologisch, maar ook economisch. Daar wil de klant voor betalen, want kostbare onderdelen die niet versleten zijn opnieuw inzetten spaart heel veel kosten en ecologische impact. Die besparingen moet je zichtbaar maken. Tegelijk moet je voorkomen dat het rapporteren daarover een kostbare administratieve belasting wordt die je internationale concurrentiepositie aantast. Maar, vervelender dan rapportageverplichting is voor ons voortdurend wisselend overheidsbeleid.’

Local4local versterken

De onzekerheid die de regering Trump nu wereldwijd veroorzaakt is daarvan de overtreffende trap: ‘Dat is absoluut niet goed voor de economische stabiliteit van de wereld.’ En een bevestiging van de juistheid van het vorig jaar december, tijdens de Capital Markets Day, door Aalberts-ceo Stéphane Simonetta afgekondigde beleid, stelt De Groot. Aalberts behaalde over 2024 23 procent van de omzet in de VS, 6 procent in Azië en Afrika. ‘Wij gaan sterk inzetten op groei in Amerika, Noord en Zuid dus. En ook in Azië zullen we onze aanwezigheid versterken, met name voor de semicon.’

Drie regio’s

De Groot verwacht dat de halfgeleidermarkt zich op de lange termijn grotendeels gaat opdelen in drie afzonderlijke regio’s. Op korte termijn gaat dat al gelden voor chipproductie, maar hij verwacht dat de productie van de componenten en modules voor de chipmachines zal volgen. ‘Ik denk dat over 10 à 15 jaar de complete DUV-keten, inclusief de eindassemblage, local4local plaatsvindt. Zolang het volume maar groot genoeg om dat kostenefficiënt op meerdere plekken op de wereld te doen. Dus niet de pakweg 90 EUV’s, maar wel de 600 DUV-systemen. Niet alleen de ASML-machines, maar ook die van bjjvoorbeeld Applied Materials en KLA. Om geopolitieke redenen en om de ketenrisico’s die tijdens de covidcrisis zichtbaar werden zoveel mogelijk te verkleinen.’

Grondstoffen

Die risico’s halen momenteel ook volop het nieuws vanwege de (geopolitieke) strijd om kritische grondstoffen. ‘Wij hebben goed zicht op bijvoorbeeld het koper en staal dat we in de verschillende divisies gebruiken. Maar onze semicon-framebouw vergt zeer hoogwaardig aluminium dat we wereldwijd maar van een heel klein aantal leveranciers kunnen betrekken. Het is dan niet alleen een kwestie van second sourcing. Sinds corona steken we ook veel energie in alternatieve ontwerpen, zodat meerdere soorten materialen kunnen worden toegepast, of dat er in plaats van gefreesd ook gelast kan worden. Ja, om engineers op zoek te laten gaan naar alternatieven is soms een crisis nodig.’

Sterke balans

Voor de ‘versnelling van innovatie’ waar Draghi om vraagt ziet De Groot een Europese voorsprong. ‘Veel meer dan de VS heeft Europa een traditie in het lange-termijnonderzoek. Hier leeft veel meer het besef dat veel technologische ontwikkelingen nu eenmaal vijf tot zeven jaar vergen voordat ze onderscheidend en marktrijp zijn. In de VS is er dat geduld niet. Ja, er is daar wel meer venture capital aanwezig. Maar voor onze R&D-investeringen (5 procent van de omzet, red.) hebben wij dat type van financiering niet nodig: wij hebben een hele sterke balans.’

Original module manufacturer

En dus financieel uithoudingsvermogen om de lange ontwikkeltrajecten die kenmerkend zijn voor de semicon helemaal uit te zitten, zeker als je daarin de rol van original module manufacturer wilt kunnen innemen. Het meest opvallende item, uitgestald op een plateau in de ‘experience’ van het Utrechtse hoofdkantoor van Aalberts is de active vibration isolation-module. In onder meer de machines van ASML dempt die omgevingstrillingen uit. De software erin rekent aan de hand van die vibraties razendsnel uit welke ‘tegentrillingen’ nodig zijn en produceert die vervolgens. ‘Dat is een door onszelf geïnitieerde ontwikkeling geweest gedaan op basis van functionele eisen. De meeste trillingen ontstaan door de processen in de machine – printen, schoonmaken, etsen, inspectie… – die de opvolgende processen ophouden. Deze module dempt zo snel uit dat de DUV daardoor meer output genereert’, aldus De Groot. In 2023 heeft Aalberts er de ASML-supplier award mee gewonnen. ‘En het is onze IP, dus wij verkopen de module ook aan de semicon industrie.

Energiekosten

Voor dat type van projecten zijn overheidssubsidies voor Aalberts ‘niet belangrijk’. ‘Wel zou een beter besef in Den Haag van wat de hightech industrie inhoudt wenselijk zijn. Dat die meer is dan ASML-alleen, dat daar nog een enorm ecosysteem van hoogwaardige bedrijven onder hangt die heel belangrijk zijn voor onze economie. Veel politici kennen Aalberts wel, maar hebben geen idee van ónze activiteiten voor de semicon. We hebben ook Den Haag nodig om de sector meer te promoten bij jongeren en om de energiekosten te verlagen. Het zou voor ons niet goed zijn als voor ons cruciale toeleveranciers van bijvoorbeeld staal of aluminium uit Nederland verkassen. Op de lange termijn is dat niet goed voor onze internationale concurrentiepositie.’

Defensie: snelle groei

Wat het gesprek weer terugbrengt bij defensie. ‘Dat is voor Aalberts een belangrijke groeimarkt, niet alleen vanwege de actuele ontwikkelingen, maar al sinds 2021. Soms als 1st tier, maar vaak ook als leverancier verderop in de keten. Nee, in detail daarover kan ik niet treden, vanwege de aard van deze markt. Maar betreft werk voor zowel voor de landmacht als de marine. Voor Europese klanten, maar ook voor internationale partijen die weer de Amerikaanse defensie als klant hebben. Wij gaan ervanuit dat onze omzet daarin de komende jaren aanzienlijk zal groeien.’