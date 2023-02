Terwijl de bouw van de schepen Vertom CYTA en Vertom TOMMA in volle gang is, heeft Vertom de bouw van twee extra schepen besteld bij Thecla Bodewes Shipyards. Dit maakt het totaal oplopend tot acht 7.000 DTW Diesel-Electric Multi-Purpose Dry Cargo schepen voor Vertom, aangezien de werf eerder de orders voor zes vergelijkbare schepen heeft ontvangen.

De extra bestelde schepen van de LABRAX-serie zullen dezelfde specificaties hebben, waaronder de geoptimaliseerde rompvorm en het dieselelektrische voortstuwingssysteem. De LABRAX-serie, met een lengte van 118 meter, een balk van 14,30 meter en een diepgang van 6,20 meter, is op maat ontwikkeld volgens de eisen van Vertom voor het leveren van op maat gemaakte verzendoplossingen voor hun klanten. De volledig doosvormige laadruimen zorgen voor maximale laadflexibiliteit en ladinginname. CFD-optimalisatie van het rompontwerp is uitgevoerd voor een brandstofefficiënte snelheidsvermogensprestatie. Het schip wordt aangedreven door een toekomstbestendig modulair elektrisch voortstuwingssysteem om EEDI-nummers te bereiken die ver onder de toekomstige IMO-normen liggen. Dit modulaire voortstuwingsconcept is ontworpen om klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen, door middel van de mogelijkheid om de voortstuwing van de schepen methanol-elektrisch of waterstof-elektrisch te maken en de koolstofemissies verder te verminderen.

Het eerste schip van de serie, Vertom PATTY, werd op 23 september 2022 te water gelaten.

De proefvaarten met de Vertom PATTY werden succesvol uitgevoerd in de Noordzee en vonden plaats in december 2022. De Maiden Voyage van het schip laat zien dat het schip de brandstofverbruiksdoelstellingen van Vertom haalt. De aanstaande lancering van Vertom CYTA is op 23 februari 2023. Verdere leveringen zijn gepland van 2023 tot 2025. Bron Verton