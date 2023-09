Zoals voor meer bedrijven geldt ook voor VertiDrive dat de levertijd van zijn robots essentieel is. ‘Als klanten een bestelling hebben geplaatst, willen ze direct beginnen’, aldus Thomas Oomsen van het Rotterdamse bedrijf. Om het productieproces inzichtelijk en controleerbaar te maken, implementeerde VertiDrive het ERP-pakket van Exact. ‘We hebben onze organisatie een heel stuk professioneler gemaakt.’

– ‘Als je de goede businesscase hebt, is onze robotoplossing zonder problemen acht keer sneller dan handwerk.’

– Een belangrijke voorwaarde voor snelle levering is dat VertiDrive alle processen inzichtelijk heeft.

– Het bedrijf leunt daarbij op de ERP-software van Exact voor productiebedrijven.

– ‘Die structuur ontbrak, maar nu zijn alle componenten gewoon terug te vinden, in het magazijn en in Exact.’

– ‘Dan gaat Exact ratelen en komt er een goed advies uit.’

‘Dingen moeten gewoon kloppen. Het moet recht en strak’

‘Je kunt onze robot het beste vergelijken met een opgevoerde hogedrukreiniger’, zegt business support manager Thomas Oomsen. De systemen van VertiDrive worden ingezet voor alle fases van oppervlaktebehandeling – van industriële reiniging tot het verwijderen van de verf – in de maritieme markt, in de olie- en gassector en van opslagtanks. Het gaat om arbeidsintensieve en gevaarlijke klussen waarvoor steeds meer partijen op zoek gaan naar een veiligere en meer duurzame oplossing. ‘Asset owners zoals Shell, BP en Total vermelden in hun aanbesteding inmiddels heel regelmatig dat het reinigen gerobotiseerd moet gebeuren. Voor ons is dat een mooie ontwikkeling.’

Het gaat VertiDrive voor de wind. Dit jaar wordt de productie ongeveer verdubbeld naar 65 robots. In 2024 moeten er 85 systemen de Rotterdamse fabriek uitrollen. Die groei kan het bedrijf mede financieren doordat het begin dit jaar werd overgenomen door het Amerikaanse BlastOne dat eerder VertiDrives grootste klant was. ‘We hebben in augustus al de omzet van vorig jaar overschreden’, vertelt Oomsen die bij VertiDrive ook finance in zijn portefeuille heeft.

Lange adem

Oomsen stelt dat de overname nodig was om de volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van VertiDrive. ‘We leveren uiteraard service op onze robots, maar we zijn geen straal- of schilderbedrijf; we leveren de techniek en onze kennis over effectief gebruik, maar niet de mensen om het werk uit te voeren.’ Ook de benodigde pompen voor het water of het grit staan niet in de catalogus. BlastOne biedt al die zaken wel aan. ‘Klanten zoeken niet zozeer een robot; ze willen hun proces optimaliseren. Samen met BlastOne kunnen we daarvoor nu een totaaloplossing leveren.’

Als onderdeel van BlastOne heeft VertiDrive ook meer ademruimte. ‘We proberen goed te begrijpen wat een klant doet en hoe we de robot optimaal moeten bouwen zodat hij perfect past. Als je de goede businesscase hebt, is onze oplossing zonder problemen acht keer sneller dan handwerk’, rekent Oomsen voor.

Die sommetjes maken zijn salescollega’s ook voor potentiële kopers, maar het zijn vaak lange trajecten om ze te overtuigen. ‘We hebben net een robot verkocht aan een partij waarmee we al anderhalf jaar in gesprek waren. Nu klopt het verhaal.’ Achttien maanden is vrij uitzonderlijk voordat de verkoopcontracten zijn ondertekend, maar VertiDrive heeft vaker een lange adem nodig. Voor een relatief klein en jong bedrijf – VertiDrive startte in 2008 – kan dat de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Oomsen: ‘De overname door BlastOne zorgt voor meer zekerheden.’

Sneller leveren

De extra financiële slagkracht maakt dat VertiDrive ook in de productie stappen kan zetten. Zoals gezegd hebben de Rotterdammers ambitieuze plannen. Bovendien willen ze toe naar een situatie waarbij ze hun robots uit voorraad kunnen leveren in plaats van produceren naar order. Zo ver is het bedrijf bijna. De basis van het systeem, het op afstand bestuurbare voertuig dat met permanente magneten tegen een stalen wand plakt, is al grotendeels gestandaardiseerd. ‘Elke robot die hier het terrein afgaat, is echter uniek’, weet Oomsen, ‘omdat elke toepassing net weer even anders is. Hoeveel druk is er nodig? Welk materiaal wil een klant stralen? Met welke flow, welke nozzle? De combinatie maakt het klantspecifiek.’

Korte levertijden zijn cruciaal voor VertiDrive. ‘Daar zit zeker druk op’, zegt Oomsen. Een klant kan namelijk in een aanbestedingstraject zitten voor de reiniging van een grote tank van bijvoorbeeld Shell. ‘Als hij zo’n opdracht krijgt toegekend, wil hij gisteren beginnen. Het zou een grote winst voor ons betekenen als we uit voorraad kunnen leveren en kunnen zeggen: “Binnen twee weken staat de robot kant-en-klaar bij jullie op de stoep.”’

Exact voor Productie

Een belangrijke voorwaarde voor snelle levering is dat VertiDrive alle processen inzichtelijk heeft. Voor een groot deel leunt het bedrijf daarbij op de ERP-software van Exact voor productiebedrijven. Oomsen was voordat hij in 2017 bij VertiDrive in dienst trad, als Exact-consultant betrokken bij de eerste stappen die het bedrijf op dat vlak zette. ‘Ze zaten destijds nog in drie garageboxen in Ridderkerk. Er stond heel weinig op papier, overal lag wat. Iedere nieuwe opdracht werd ad hoc gebouwd. In feite was het een chaos. Dat is heel herkenbaar natuurlijk voor de meeste start-ups maar daar was nog wel wat te winnen’, zegt hij lachend.

De eerste stap was om alle artikelen en producten in kaart te brengen en om alles zo compleet mogelijk in Exact te zetten. ‘En om alle stuklijsten vast te leggen, en ook bijvoorbeeld kwaliteitsdocumenten van de robots toe te voegen. Zo zijn we het stapje voor stapje gaan opbouwen totdat in 2019 alles grotendeels op de rit stond.’

Voldoening

Op de vraag wat de implementatie van Exact VertiDrive heeft gebracht, antwoordt Oomsen: inzicht en controle. ‘Je wordt als het ware gedwongen bepaalde stappen te zetten. Dat is niet altijd leuk of makkelijk, maar als bedrijf professionaliseer je erdoor.’ Zo kwam bijvoorbeeld boven water dat de voorraadwaarden niet altijd klopten. Dan lag er minder op het schap dan gedacht, of zelfs helemaal niks. ‘Je ziet waar zaken vastlopen en waar je actie moet ondernemen en je processen moet verbeteren. Het maakt de bottlenecks inzichtelijk. Dat is goed, want je kunt altijd beter weten waar ze zitten dan dat je in het duister tast.’

Niet iedereen zag meteen de meerwaarde van Exact. De r&d-engineers van VertiDrive bedachten – en bedenken – allerlei mooie nieuwe producten. Die tekenen ze in hun CAD-pakket. ‘Eerder werden die producten dan gewoon geleverd, zonder dat er ook maar iets vastlag’, herinnert Oomsen zich. ‘Ze vinden het helemaal niet leuk om hun ontwerp om te zetten in een stuklijst en om het in Exact in te voeren. Niet creatief en saai.’ Maar het is wel nodig voor een volwassen, transparante business, heeft Oomsen ze duidelijk gemaakt.

Oomsen is uiteraard wel Exact-minded. ‘Ik noem mezelf enigszins autistisch; dingen moeten gewoon kloppen. Het moet recht en strak’, zegt hij terwijl hij door het magazijn loopt. In de stellages staan tientallen blauwe bakken, keurig gelabeld met een artikelcode. ‘Die structuur ontbrak, maar nu zijn alle componenten gewoon terug te vinden, in het magazijn en in Exact. Als het dan allemaal klopt en als collega’s ook de pluspunten ervan zien en vertellen dat het ze een hoop tijd scheelt, dan geeft me dat veel voldoening.’

Behoeftes inplannen

De perfectionist Oomsen heeft alle processen binnen VertiDrive zodanig op de rit gekregen dat nu direct duidelijk is hoe lang een order gaat duren. ‘Als er vandaag een klant belt, kunnen we gelijk antwoord geven wanneer hij zijn robot kan ontvangen. Voorheen was dat compleet onduidelijk. Natuurlijk helpt het dat ook de productie redelijk configure-to-order verloopt en we het basisvoertuig hebben gestandaardiseerd. Maar het komt met name door het inzicht dat Exact ons geeft.’

Voor de 65 robots die VertiDrive dit jaar wil produceren, kan Exact de onderdelenbehoefte in beeld brengen: Oomsen kan die nu netjes over het hele jaar inplannen en op het juiste moment de bestellingen uitzetten bij leveranciers. Dat laatste is nodig omdat sommige onderdelen weliswaar binnen twee dagen binnen zijn, maar andere veel langer op zich laten wachten. De cruciale permanente magneten moeten bijvoorbeeld uit China komen en hebben een levertijd van twintig weken. ‘Dat moet je uiteraard goed instellen, dus daar hebben we best wat analyse op gedaan. Hoe snel gaat het? Hoeveel verbruiken we? Wat zijn veilige voorraden? Dan gaat Exact ratelen en komt er een goed advies uit.’

Ideeënbus

Oomsen roemt Exact om het feit dat de softwareleverancier goed luistert naar verbetersuggesties uit de markt. Zo bevat de nieuwste versie van het pakket een feature waar veel gebruikers op zaten te wachten. Oomsen: ‘Je kunt nu veel dieper in het product kijken. Onze robot bestaat uit een aantal samenstellingen die op hun beurt weer uit subsamenstellingen zijn opgebouwd, die ook weer uit verschillende samenstellingen en componenten bestaan. In ons meest uitgebreide systeem gaat dat zes lagen diep, maar Exact Online bood eerder niet de mogelijkheid om verder dan één laag naar beneden te kijken.’

Maar als je een robot wilt produceren, moet je tot op het boutje nauwkeurig weten welke onderdelen vereist zijn, wat er op voorraad ligt of wat je nog moet bestellen. ‘Eerder moest je goed opletten dat je niet een subsamenstelling miste, maar nu kunnen we wel tot zes lagen diep kijken. Dat maakt het veel inzichtelijker en scheelt heel veel handelingen.’

