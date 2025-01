Vertical Compute, opgericht door CEO Sylvain Dubois (ex-Google) en CTO Sebastien Couet (ex-imec), kondigt vandaag aan dat het een startkapitaal van 20 miljoen euro heeft opgehaald. De investeringsronde werd geleid door imec.xpand en ondersteund door Eurazeo, XAnge, Vector Gestion en imec. Met deze financiering wil Vertical Compute een baanbrekende verticaal geïntegreerde geheugen- en rekentechnologie ontwikkelen die een nieuwe generatie AI-toepassingen mogelijk maakt.

Vertical Compute, een nieuwe spin-off van imec, haalt 20 miljoen euro op voor revolutie in AI-chips

De technologie van Vertical Compute kan ervoor zorgen dat de volgende golf AI-toepassingen energie-efficiënter en privacyvriendelijker wordt. Door datastromen te beperken, kan tot 80 procent energie bespaard worden en worden meer gepersonaliseerde AI-oplossingen mogelijk.

“Terwijl processorprestaties blijven toenemen, botsen geheugentechnologieën op hun grenzen. Het wordt absoluut noodzakelijk om dit geheugenprobleem aan te pakken om de volgende golf van AI-innovaties mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat wij daar het antwoord op gevonden hebben”, zegt Sebastien Couet, CTO van Vertical Compute.

Het geheugenprobleem van AI

De snelle vooruitgang in Large Language Models en generatieve AI transformeert vrijwel iedere industrie in een ongekend tempo. Tegelijk steunen deze grote AI-modellen nog steeds op het doorploegen van gigantische hoeveelheden data op complexe systemen in datacenters. Die heen-en-weertjes over de cloud brengen een hoge latency, een hoog energieverbruik en een afhankelijkheid van buitenlandse servers met zich mee. Het zou sneller, energiebewuster en privacyveiliger zijn om die AI-berekeningen rechtstreeks op het toestel van de eindgebruiker (de ‘edge’) uit te voeren. Maar vooraleer je grote AI-modellen lokaal kan draaien, moet je beperkingen op gebied van kost, stroomverbruik en rekenkracht overwinnen.

Het onderliggend probleem staat in de chipindustrie bekend als de ‘memory wall’. Traditionele geheugens botsen op technologische barrières. SRAM (Static Random Access Memory, vaak gebruikt als tijdelijk geheugen in een processor) is snel, maar duur. DRAM (Dynamic Random Access Memory, het hoofdgeheugen van computersystemen) is trager en verbruikt veel energie. Bovendien kunnen de prestaties van beide geheugentypes niet meegroeien met de steeds snellere rekenchips. Dit probleem wordt almaar groter door de groeiende behoefte aan AI-toepassingen die snel grote hoeveelheden data opvragen. Het oplossen van dit geheugenprobleem is cruciaal voor de vooruitgang van AI.

Beperkingen overwinnen door verticaal te gaan

Vertical Compute wil het probleem bij de wortel aanpakken door een nieuwe manier te ontwikkelen om data op te slaan. De revolutionaire oplossing integreert verticale databanen bovenop rekeneenheden, wat kan leiden tot efficiënter en goedkoper geheugen dat minder energie verbruikt. Deze gepatenteerde technologie is uitgevonden door Sebastien Couet, voormalig programmadirecteur Magnetics bij imec. In Vertical Compute wordt deze veelbelovende technologie gekoppeld aan een spin-off met een ambitieus commercialiseringsplan.

“De toename van data-intensieve toepassingen zoals generatieve AI vraagt om een herziening van de manier waarop gegevens overdragen worden van geheugens naar processoren. Door verticaal te gaan kan onze oplossing de beperkingen van traditionele geheugentechnologieën overwinnen. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier het volledige potentieel van grote AI-modellen naar de edge kunnen brengen, zonder dat we daarvoor compromissen moeten sluiten”, zegt Sylvain Dubois, CEO van Vertical Compute.

Vertical Compute heeft zijn hoofdkantoor in Louvain-La-Neuve, zijn belangrijkste R&D-kantoor in Leuven en opent ook R&D-kantoren in Grenoble en Nice. Het bedrijf werft momenteel een eliteteam van ingenieurs aan om zijn ambitieuze doelstellingen te ondersteunen.

“We willen de allerbesten rekruteren om Europa eindelijk in de voorhoede te plaatsen op het gebied van technologie”, voegt Sylvain Dubois toe.

“Deze investeringsronde – een van de grootste seed rounds ooit voor een Belgische start-up – benadrukt het vertrouwen in het leiderschapsteam en het ontwrichtend potentieel van deze baanbrekende technologie. We kijken ernaar uit om samen te werken met Sylvain en Sebastien en om hen te helpen hun ambitieuze doelen te verwezenlijken”, zegt Tom Vanhoutte van imec.xpand

“De zaadjes voor deze succesvolle investeringsronde werden al jaren geleden geplant via onze onderzoeksprogramma’s in geavanceerde geheugentechnologieën. Die hebben geleid tot een uitgebreide IP, waarmee Vertical Compute zich internationaal kan onderscheiden. We zijn er dan ook van overtuigd dat Vertical Compute, met de voortdurende steun van onze teams en ecosysteem, een gamechanger kan worden in de chipindustrie. De sterke internationale investeerdersbasis laat zien dat we niet de enigen zijn die hierin geloven”, zegt Patrick Vandenameele, co-Chief Operating Officer bij imec.