Geen AI zonder chips

De Europese Commissie maakte in februari bekend 200 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van AI. Hiervoor is een sterke chipindustrie een vereiste omdat aan alle voor AI benodigde technologische kracht, chips aan de basis liggen. Nederland heeft een bijzonder sterke positie met onze machinebouw en kennis over de integratie en ontwerp van chips in systemen. Die voorsprong moeten we koesteren en zo mogelijk versterken. Met de aanpak Beethoven zijn stappen gezet om randvoorwaarden als talentontwikkeling en woningbouw een impuls te geven. Nu is het van belang ook de innovatieprogramma’s zelf te versterken. Anders staan er straks huizen, zijn er opleidingen en wegen, maar is de werkgelegenheid verdwenen.

In het ChipNL Innovatieprogramma hebben 64 bedrijven en (kennis)organisaties uit de Nederlandse chipindustrie de krachten gebundeld en gewerkt aan een innovatievoorstel gericht op het duurzaam competitief houden van de sector. Een sector waar we als Nederland sterk in zijn en die voor de economie en de Nationale Veiligheid van grote waarde is. Nu is de overheid aan zet om naast de geboden private middelen een bijdrage te leveren.

Met een sterke chip en AI industrie wordt een belangrijk fundament voor de Nederlandse defensie-industrie gelegd. Deze week onderhandelt politiek Den Haag over de Voorjaarsnota, de bal ligt op de stip.

Auteurs: Marc Zegveld, Managing Director unit ICT, Strategy & Policy bij TNO, Naomie Verstraeten, Chief Innovation & Technology bij Brainport Development, Paul Sinning, CEO van HCSS en Ron Augustus, Voorzitter Raad van Bestuur van SURF