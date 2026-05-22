De Oostenrijkse cleantechscale-up REPS heeft een investeringsronde van $23,6 miljoen afgerond om zijn zogeheten Road Energy Production System internationaal op te schalen. Het bedrijf ontwikkelde een gepatenteerde technologie die mechanische energie van passerende voertuigen omzet in elektriciteit.

Team REPS

De technologie is inmiddels operationeel in de Port of Hamburg, waar sinds november 2025 meer dan 115.000 vrachtwagens over het systeem reden. Volgens REPS leverde dat in zes maanden tijd ruim 6.700 kWh aan elektriciteit op onder reële verkeersomstandigheden.

Het systeem wordt geïntegreerd in bestaande wegeninfrastructuur en werkt vooral efficiënt op locaties waar voertuigen afremmen of extra druk uitoefenen, zoals havens, logistieke hubs, industrieterreinen, bochten en hellingen. Zonder extra ruimtebeslag of verstoring van verkeersstromen wordt bewegingsenergie teruggewonnen die normaal verloren gaat.

Alfons Huber, Founder en CEO of REPS

“Wegen zijn overal. Verkeer is overal. Energie die voorheen verloren ging, kan nu worden omgezet in schone elektriciteit,” aldus oprichter en CEO Alfons Huber van REPS.

Volgens het bedrijf ligt de efficiëntie van de energieconverter aanzienlijk hoger dan bestaande alternatieven. Daarnaast is het systeem niet afhankelijk van zon of wind en kan het continu energie opwekken, ongeacht tijdstip of weersomstandigheden.

Energie oogsten uit bestaande infrastructuur

Waar de meeste duurzame energieoplossingen nieuwe energiebronnen aanboren via zon of wind, kiest REPS voor een andere benadering: het terugwinnen van energie die al aanwezig is in bestaande processen. Het bedrijf positioneert zich daarmee binnen de opkomende markt van energy harvesting.

Volgens REPS zou de energie die wereldwijd verloren gaat door wegverkeer theoretisch goed kunnen zijn voor ongeveer vijf procent van de mondiale elektriciteitsvraag. De uitdaging lag volgens het bedrijf jarenlang vooral bij de duurzaamheid en efficiëntie van mechanische converters onder zware verkeersbelasting.

Huber werkte meer dan zes jaar aan de ontwikkeling van het systeem, dat volgens REPS meer dan twintig jaar operationeel moet kunnen blijven onder zware belasting.

Hamburg als proeftuin

De eerste commerciële installatie in Hamburg trekt inmiddels internationale belangstelling. REPS meldt gesprekken te voeren met meer dan negentig partijen uit de haven- en logistieke sector in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Noord-Amerika.

Volgens interne berekeningen zou een grootschalige uitrol van circa 230 systemen in de openbare wegen van de haven van Hamburg jaarlijks ongeveer 10 GWh aan elektriciteit kunnen opleveren. Dat zou voldoende zijn om circa 2.800 huishoudens van stroom te voorzien en bijna tien procent van de CO₂-uitstoot van havenverkeer te compenseren.

Ook steden worden als interessante markt gezien. Voor een stad ter grootte van Dubai schat REPS dat ongeveer 64.000 systemen samen jaarlijks 3,2 TWh aan elektriciteit zouden kunnen terugwinnen.

Justin Karnbach, CEO van Hamburger Container Service GmbH, noemt de technologie veelbelovend: “Op locaties waar voertuigen toch al moeten remmen, wordt schone energie teruggewonnen en direct lokaal ingezet, zonder impact op verkeer of logistiek.”

Ook Jens Maier, CEO van de Hamburg Port Authority en voorzitter van de International Association of Ports and Harbors, ziet potentie: “Met het hoge aantal vrachtwagenbewegingen biedt de haven van Hamburg ideale omstandigheden om technologieën zoals REPS onder praktijkomstandigheden te testen.”