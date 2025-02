VerAutomation biedt totaaloplossingen, van engineering en paneelbouw tot installatie en inbedrijfname. Actemium in Veghel produceert seriematige en repeterende besturingskasten voor procesautomatisering. Lange tijd waren de twee bedrijven concurrenten, maar met de overname van VerAutomation door VINCI Energies ontstond er een nieuwe situatie: concurrentie maakte plaats voor samenwerking, waarbij beide bedrijven hun specialisaties behouden. Frank van der Heijden, Client Manager bij Actemium, en Ruud Vorstenbosch, Client Manager bij VerAutomation, vertellen over de gezamenlijke reis in deze strategische samenwerking.

VerAutomation en Actemium over hun strategische samenwerking

Eén van de belangrijkste veranderingen door de overname door VINCI Energies was de duidelijke scheiding van focus en taakverdeling tussen VerAutomation en Actemium. ‘VerAutomation richt zich op de ontwikkeling van nieuwe machines, terwijl wij ons specialiseren in seriematige productie,’ legt Van der Heijden uit. ‘Dat zorgt ervoor dat we elkaar perfect aanvullen zonder elkaar te beconcurreren.’ Vorstenbosch beaamt dit en voegt toe: ‘Onze expertise ligt in het creëren van nieuwe, op maat gemaakte oplossingen voor de klant, terwijl Actemium uitstekend is in het opschalen en het efficiënt produceren van besturingskasten in grote hoeveelheden. Voor de klant betekent dit het beste van beide werelden.’

Deze taakverdeling biedt voordelen die verder gaan dan alleen efficiëntie. Door zich te richten op hun respectievelijke sterktes kunnen beide bedrijven een breder klantenbestand bedienen en verschillende projectfases soepel laten overlappen.

Samenwerking

De samenwerking tussen VerAutomation en Actemium omvat ook een intensieve kennisuitwisseling en gedeelde verantwoordelijkheid voor projecten. ‘We hebben korte lijnen,’ vertelt Van der Heijden. ‘Wanneer een project specifieke expertise vereist die wij niet in huis hebben, kunnen we snel schakelen en VerAutomation erbij betrekken.’

VerAutomation heeft regelmatig projecten waarbij er samen met de klant prototypes en innovatieve oplossingen worden ontwikkeld. Zodra er behoefte is aan opschaling, komt Actemium in beeld. ‘Ons doel is om klanten een naadloze overgang te bieden van de ontwikkelingsfase naar de productie,’ zegt Vorstenbosch. ‘Als wij weten dat een klant potentieel heeft voor seriematige productie, houden we hier al rekening mee in de ontwikkelingsfase, zodat Actemium later sneller en efficiënter kan opschalen.’

‘Klanten begrijpen snel dat we een betere dienstverlening kunnen bieden door deze taakverdeling’

Deze werkwijze vraagt om wederzijds vertrouwen en een transparante communicatie. ‘Vertrouwen is essentieel,’ benadrukt Van der Heijden. ‘We delen onze kennis en zorgen dat we het beste voor de klant leveren, zelfs als dat betekent dat we de lead in een project aan de ander overlaten. In principe behoudt de klant het contact met de personen met wie de eerste gesprekken zijn gevoerd, waardoor de klant profiteert van de samenwerking in plaats van het als last te ervaren.’ Het ontwikkelen van deze samenwerking ging niet zonder enige aanpassing. Vorstenbosch vertelt: ‘Het is een leerproces geweest, maar we hebben gemerkt dat we samen sterker staan.’

Personeelsuitwisseling

Een bijkomend voordeel van de fusie en samenwerking is de mogelijkheid om personeel flexibel in te zetten. Beide bedrijven ervaren regelmatig fluctuaties in hun personeelsbehoefte, afhankelijk van de projectfase. ‘Op piekmomenten kunnen we personeel met de juiste expertise uitwisselen tussen de teams,’ zegt Vorstenbosch. ‘Zo helpen we elkaar om projecten op tijd en binnen budget te realiseren.’

Frank voegt toe dat deze flexibiliteit ook helpt bij het oplossen van capaciteitsuitdagingen: ‘Onze monteurs kunnen zonder problemen een aantal weken bij VerAutomation werken als daar tijdelijk extra capaciteit nodig is, en vice versa.’ Deze uitwisseling zorgt er niet alleen voor dat de bedrijven beter in kunnen spelen op de behoeften van hun klanten, maar biedt ook waardevolle leermogelijkheden voor medewerkers. ‘Onze monteurs krijgen de kans om hun kennis te verbreden en verschillende aspecten van ons vakgebied te ervaren,’ legt Van der Heijden uit. ‘Dat komt hun eigen ontwikkeling én de kwaliteit van ons werk ten goede.’

Partnerschap met de klant

Een belangrijk aspect van de samenwerking tussen VerAutomation en Actemium is hun gezamenlijke toewijding aan het partnerschap met hun klanten. ‘We zien onszelf als een verlengstuk van de klant,’ zegt Vorstenbosch. ‘Door onze expertise te combineren, kunnen we klanten helpen in iedere fase van hun project – van de eerste ontwikkeling tot de productie.’

Van der Heijden benadrukt dat goede communicatie met klanten essentieel is, vooral wanneer er meerdere partijen bij een project betrokken zijn. ‘Door helder uit te leggen dat we zelfstandig opereren maar intensief samenwerken, zien we dat klanten dit snel waarderen,’ legt hij uit. ‘Klanten begrijpen snel dat we een betere dienstverlening kunnen bieden door deze taakverdeling, vooral wanneer we hen laten zien hoe onze productie werkt.’

Het partnerschap zorgt ervoor dat klanten niet alleen profiteren van de gecombineerde expertise, maar ook van een lange-termijnrelatie waarin innovatie en efficiëntie centraal staan.

‘Onze klanten werken soms al jaren op dezelfde manier, maar wij kijken graag met ze mee om hun processen efficiënter te maken,’ zegt Vorstenbosch.‘Zo verbeteren we samen hun processen en houden we hen competitief.’

Beide bedrijven zien veel toekomstmogelijkheden in hun samenwerking. ‘De markt verandert en vraagt om steeds snellere en efficiëntere oplossingen,’ legt Van der Heijden uit. ‘Doordat we deel uitmaken van VINCI Energies, kunnen we ons productaanbod blijven uitbreiden en nieuwe technologieën toepassen om klanten nóg beter te bedienen.’ Van der Heijden voegt toe dat de samenwerking niet alleen groei in klantenbestand, maar ook in expertise en kennisuitwisseling bevordert: ‘Doordat we steeds vaker samen aan projecten werken, ontstaat er een leeromgeving waarin we voortdurend van elkaar blijven leren en verbeteren.’

De samenwerking tussen VerAutomation en Actemium illustreert hoe bedrijven door specialisatie en synergie kunnen uitgroeien tot sterke partners die waarde bieden voor hun klanten en hun medewerkers. De focus op efficiënte taakverdeling, flexibiliteit in personeelsinzet en een gezamenlijk klantenpartnerschap vormen de kern van hun succes.