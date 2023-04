‘Hemp’ van Vepa the furniture factory is de eerste collectie stoelen ter wereld met een kuip die volledig bestaat uit biologisch en plantaardig materiaal, namelijk hennep en biologische hars. Een materiaal dat CO2 opneemt in plaats van uitstoot en volledig recyclebaar is in dezelfde vorm. Vepa is er samen met partner Plantics in geslaagd om de experimentele productiemethode door te ontwikkelen naar een fabricagelijn voor seriematige productie.

De vezels uit de hennepplant dienen als grondstof voor de kuip van de stoel. Het voordeel van hennep is dat het groeit zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen, nauwelijks water nodig heeft en het in Nederland wordt verbouwd. Daarnaast is hennep sterk én neemt het CO2 op. ‘Wij waren al jaren op zoek naar een biomateriaal waarbij zowel de grondstof als het bindmiddel biologisch, plantaardig en recyclebaar is. Alleen dan zouden we écht een duurzaam product kunnen ontwikkelen. We kunnen met trots zeggen dat we per Hemp-kuip 3,13 kg* CO2 uit de atmosfeer halen. Normaal gesproken wordt er bij het maken van nieuwe producten helaas nog altijd CO2 uitgestoten. Dat is met deze kuip dus niet meer het geval’, aldus Janwillem de Kam, directeur van Vepa.

Hartstikke sterk en brandveilig

In 2021 wonnen Vepa en Plantics met Hemp de internationale innovatie-award “Renewable Material of the Year”. Een prijs die door het Duitse nova-Institut GmbH wordt uitgereikt aan het meest innovatieve, duurzame materiaal ter wereld. ‘Werken met unieke, nieuwe materialen betekent dat je soms voor verrassingen komt te staan. Die uitdagingen gaan we graag aan en de afgelopen maanden hebben we het productieproces dan ook verder verbeterd. Hierdoor is de productiesnelheid omhoog gegaan en – nog belangrijker – de kuip veel sterker geworden’, vervolgt De Kam. De stoel is zo sterk geworden dat Hemp ruimschoots de NEN-EN 16139 certificering heeft behaald. Daarnaast doorstond Hemp zonder enige moeite de zware Crib 5 brandtest (BS 5852). De natuurlijke eigenschappen van het materiaal voorkomen namelijk dat de kuip vlam vat. ‘Dit bewijst dat de stoel ook geschikt is voor zalen, horeca en onderwijs’, aldus De Kam.

Oneindig, en het levert ook nog geld op!

Hemp is uniek. De kuip is niet alleen 100% biologisch, hij is ook nog eens voor 100% herbruikbaar voor hetzelfde doel. De Kam: ‘Hoewel de kuipen in de natuur volledig afbreekbaar zijn, breken we ze liever niet af. Dat is zonde en onnodig. Ben je toe aan een nieuwe inrichting of past de stoel niet meer bij je huidige wensen? Lever de stoel dan weer in en je ontvangt €15,- van ons terug. De kuip wordt vermalen en daarna opnieuw geperst. Met dezelfde kwaliteit. Wij zijn het enige bedrijf ter wereld waarbij dit mogelijk is zonder dat er nieuwe grondstoffen worden toegevoegd.’

Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Voor meer informatie: ispt.eu en rvo.nl

Sinds het ontstaan van Vepa hebben we ons ontwikkeld tot de duurzaamste fabrikant van kantoor- en projectmeubilair in Nederland. Onze fabrieken zijn afvalloos. Sterker nog, doordat wij naast eigen afval ook afval van anderen verwerken, verwerken we meer afval dan dat we creëren. Als enige fabrikant in onze branche maken we al onze producten voor 100% in onze eigen fabrieken in onze eigen lokale fabrieken. Daarmee realiseren we zowel een breed assortiment aan producten, als klantspecifieke oplossingen.

Vepa is onderdeel van de Fair Furniture Group, een familie van gelijkgestemde merken en mensen met dezelfde ambitie: voortdurend streven naar nieuwe circulaire en duurzame oplossingen. Want onze kostbaarste grondstof is morgen. Innovatie, daadkracht en een open mind leiden ons naar een duurzame toekomst. Maar dat is niet het enige. Het zijn vooral onze 330 collega’s die Vepa zo bijzonder maken.

Plantics B.V., opgericht in 2014 en gevestigd in Arnhem, is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam en bouwt voort op een revolutionaire uitvinding van deze universiteit. Dit heeft geleid tot unieke 100% biologische thermohardende harsen en de eerste thermohardende biomaterialen ter wereld. Samen met haar partners ontwikkelt zij hiermee hoogwaardige circulaire en CO2 negatieve producten. Plantics staat aan de vooravond van een enorme groei en wordt steeds meer (h)erkend als een gamechanger. Zo heeft Plantics al meerdere prestigieuze prijzen en subsidies gekregen zoals eind 2018 de European Forum of Biobased Industries Pitch Fest award en in 2019 een Europese SME Horizon 2020 subsidie.