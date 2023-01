Per 1 november treedt Veikko Moilanen toe tot het WEMO Sales team voor WEMO Special Projects. Veikko heeft meer dan 25 jaar ervaring in de plaatverwerkende industrie en is verantwoordelijk voor de verdere business development in de Aziatische markt. WEMO is verheugd met de komst van Veikko. Als persoon past hij zeer goed in de WEMO cultuur en zijn focus en enorme kennis en ervaring in deze markt is van groot belang om de kansen in Azië te benutten.

De Aziatische plaatverwerkende industrie heeft een enorme behoefte aan automatisering. De markt heeft te maken met veel uitdagingen; geschoolde arbeidskrachten, stijgende materiaalprijzen en componenten schaarste. WEMO’s op maat gemaakte plaatbuigmachines voorzien in deze behoefte en kunnen de snelste cyclustijden en de laagste kosten per product realiseren.

Veikko werkte meer dan 20 jaar bij Finpower/ PrimaPower, waar hij verantwoordelijk was voor de systeemverkoop in Azië. Na zijn PrimaPower tijdperk startte hij Vaski Oy in Finland, een bedrijf gespecialiseerd in flat bar machines, cut-to-length machines en multi-coil systemen.

“Met Veikko als toevoeging aan ons Sales team kunnen we met een focus verkennen en het potentieel dat we te bieden hebben voor de Aziatische markten volledig benutten. Ik heb het volste vertrouwen in zijn toegevoegde waarde en vind het geweldig om te zien hoe snel hij bekend raakt met de wereld van WEMO.”

Veikko’s focus op de Aziatische markt stelt WEMO in staat om grote stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van deze markt. WEMO erkent het potentieel in de Aziatische markt en heeft perfecte oplossingen voor industrieën als liftpanelen, legborden, schakelkasten, wand- en plafondpanelen, stalen deuren maar ook Automotive en HVAC toepassingen.

“Ik ken WEMO al lang en het is geweldig om dit bedrijf te ondersteunen. Ik voel me hier echt welkom en het is geweldig om deel uit te maken van de familie. We gaan focussen op het marktpotentieel in Azië en WEMO daar groot maken.

Veikko zal de volgende landen vertegenwoordigen: China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Indonesië, Maleisië, Vietnam, Australië, de Filippijnen, Nieuw-Zeeland en India.