Vega-Reederei breidt haar vloot uit met de bestelling van tien 3.800 DWT dieselelektrische coasters, ontworpen door Conoship International. Voor Vega heeft de toetreding tot de markt een uitstekende timing, omdat de huidige vloot veel verbruikt en overoud is. De rederij zal een 100% nieuwbouwvloot exploiteren voor een herintrede van de markt. Dankzij hun flexibele ontwerp kunnen deze schepen ook eenvoudig worden geüpgraded naar volledig elektrisch door drie hoofdmotoren te vervangen door groene energiebronnen zoals waterstofcellen.

De 3.800 DWT van de Conoship is een innovatief General Cargo Vessel voor de shortsea-scheepvaart. De aandrijving en voortstuwing van het schip gebeurt door middel van elektromotoren in combinatie met dieselgeneratorsets. De schroef heeft een grote diameter en zorgt in combinatie met een ConoDuctTail® en de geoptimaliseerde romplijnen voor de best mogelijke efficiëntie en een zo laag mogelijk brandstofverbruik. Het ontwerp biedt ook de mogelijkheid om de eConowind-unit te integreren, wat kan leiden tot brandstofbesparing en emissiereducties.

De gecontracteerde nieuwbouw zal de impact op het milieu verminderen en de efficiëntie verhogen. De schepen zijn ontworpen om te voldoen aan de milieunormen die vereist zijn in de hedendaagse maritieme industrie en het is een stap in de goede richting om de koolstofvoetafdruk van de scheepvaart verder te verminderen. De schepen zijn ontworpen door Dutch Conoship en de bouwcontracten zijn ondertekend door een bedrijf van de Sinomach Group, een toonaangevende Chinese staatsproductiegroep die wordt erkend als een Fortune Global 500-bedrijf. Leveringen vinden plaats van augustus 2024 tot mei 2025, op maandelijkse basis.

Conoship International is een Nederlands scheepsontwerp- en engineeringbedrijf dat voorop loopt op het gebied van innovatie en technologie in de maritieme industrie. Sinds 1952 zijn er meer dan 2.000 schepen gebouwd volgens de ontwerpen van het bedrijf.

Conoship biedt oplossingen voor de scheepvaartindustrie, van haalbaarheidsstudies, adviesdiensten, ontwerp en basisengineering, tot werkplaatstekeningen, tot projectontwikkeling, met een sterke focus op efficiëntie en duurzaamheid. Het bedrijf heeft een internationaal en divers team, gepassioneerd over het verminderen van de milieu-impact van de scheepvaartindustrie.

De Vega-Reederei is een rederij die in 1919 als GmbH in Wenen werd opgericht en in het handelsregister werd ingeschreven. In 1922 werd een bijkantoor geopend in Hamburg om een zakelijke aanwezigheid in de economisch opkomende haven veilig te stellen.

Vega kijkt naar de toekomst en past zich aan de behoeften van de markt aan. Het bedrijf richt zich op de zusterschipbenadering, over een gediversifieerde vlootstructuur. Deze strategie zorgt ervoor dat de bemanning en het back-up walteam de klanten, de markten, de handelsgebieden aan de commerciële kant kennen, maar vooral de techniek, de typische problemen en hoe ze op te lossen.