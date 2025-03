Lely heeft de Vector MFR Next gepresenteerd, de nieuwe meng- en voerrobot die geautomatiseerd precisievoeren naar een hoger niveau tilt. Vector MFR Next heeft een sterke aandrijflijn en een frame met een draagkracht tot 800kg. Dat zorgt voor een 35% hoger laadgewicht van voer vergeleken met de vorige generatie en daarmee is de oplossing nu nog beter toepasbaar op meer boerderijen. De verlichting voor en achter zorgt voor extra zichtbaarheid. Vector biedt melkveehouders een robuuste oplossing om hun voerstrategie te optimaliseren en fors op arbeid te besparen. Daarmee zet Lely met Vector MFR Next een volgende stap richting de Boerderij van de Toekomst.

Geavanceerde optimalisatie van de voerstrategie

Vector MFR Next helpt melkveehouders hun voerstrategie te optimaliseren met een geavanceerd, automatisch systeem dat koeien dag en nacht toegang geeft tot vers voer. Dit bevordert hun natuurlijke vreetgedrag, waarin ze hun individuele eetritme kunnen volgen. Het ondersteunt een gezonde vertering wat kan leiden tot een hogere melkproductie. Dankzij precisievoeren wordt per dier- of leeftijdsgroep optimaal gedoseerd. Dit vermindert verspilling en draagt bij aan een hogere voerefficiënte en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Door zelf geproduceerd voer optimaal per diergroep in te zetten en daarnaast de juiste voersoorten bij te kopen heeft de boer optimale controle over de voerkosten.

“De voerstrategie is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering op veehouderijen. Een optimale voerstrategie leidt veelal tot een verhoogde melk- of vleesopbrengst,” zegt Serge Loosveld, Managing Director Business Team Feeding. “Met geautomatiseerd voeren is dat eenvoudiger te realiseren. Daarnaast weten we dat de factor ‘arbeid’ een grote rol speelt om over te stappen op geautomatiseerd voeren. Terwijl het gemiddelde melkveebedrijf verder groeit, blijft het aantal uren in een dag gelijk. Met Vector MFR Next kunnen boeren rekenen op een betrouwbare machine die op beide uitdagingen inspeelt.”

Flexibiliteit voor elke boerderij

Of het nu gaat om smalle voergangen, meerdere stallen of hellende terreinen, de Vector MFR Next past op elke boerderij. Het nieuwe feed center kan worden uitgevoerd met maximaal vier MFR’s en kan twee voerrobots gelijktijdig vullen. Hierdoor kan de Vector nog beter ingezet worden op boerderijen met meer dan 800 koeien, afhankelijk van voer en routes. Daarnaast maakt de inzet van elektrische technologie direct impact op een lagere CO2-voetafdruk, door een lager dieselverbruik wat leidt tot en een stillere, energiezuinigere werkomgeving op het erf.

Bovendien hebben melkveehouders nu via de vernieuwde Lely Control+ app moeiteloos toegang tot data en de operationele status van de robot. Dit bespaart tijd, vereenvoudigt het beheer en stelt melkveehouders in staat sneller in te spelen op de behoeften van hun kudde.

Werken aan de Boerderij van de Toekomst

De introductie van vandaag is een nieuwe stap in het werken aan onze visie op de Boerderij van de Toekomst. Onze oplossingen voor de melkveehouderij richten zich op vijf impactgebieden, gebaseerd op de behoeften van zowel de boer als de consument. Op deze manier willen we de uitdagingen van vandaag omzetten in de kansen van morgen.

Lely , opgericht in 1948, zet zich in voor een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de landbouwsector. Met het welzijn van koeien als uitgangspunt ontwikkelt Lely hoogwaardige robots en datasystemen die het dierenwelzijn, de efficiëntie op de boerderij en duurzame productie op melkveebedrijven verbeteren. Het bedrijf biedt een reeks innovatieve oplossingen voor melken, voeren, mestbeheer en bedrijfsmanagement.

Al decennialang is Lely wereldwijd toonaangevend in de automatisering van de melkveehouderij en bedient het meerdere generaties melkveehouders. Het bedrijf biedt niet alleen geavanceerde technologie, maar levert ook ondersteuning op maat en deskundig advies via het wereldwijde netwerk van Lely Center-vestigingen. Met het hoofdkantoor in Maassluis, is Lely actief in meer dan 50 landen en heeft het wereldwijd zo’n 2.500 medewerkers in dienst om ervoor te zorgen dat boeren de beste oplossingen en services voor hun bedrijf ontvangen.