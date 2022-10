Twaalf jaar na het eerste VDW-symposium in de Thaise hoofdstad Bangkok en na meer dan twee jaar Covid, heeft de VDW (Duitse Vereniging van Werktuigbouwers), Frankfurt am Main, Duitsland, opnieuw een symposium in de stad gehouden als face-to-face evenement. “Na de evenementen van 2010 en 2014 zijn wij – en acht Duitse fabrikanten – nu verheugd dat we opnieuw de producten en diensten van de Duitse werktuigmachine-industrie in Thailand kunnen presenteren”, zegt Klaus-Peter Kuhnmünch, die verantwoordelijk is voor de organisatie van buitenlandse symposia bij de VDW. De bedrijven Alzmetall Werkzeugmaschinenfabrik (Altenmarkt), Blohm Jung (Hamburg), Deckel Maho (Pfronten), Grob-Werke (Mindelheim), Maschinenfabrik Berthold Hermle (Gosheim), Index-Werke (Esslingen), Open Mind (Wessling) en Trumpf (Ditzingen) presenteerden hun technologische expertise onder de noemer Innovations in Manufacturing Technology – Machine Tools from Germany.

Meer dan 100 deelnemers uit Thailand’s machinebouw, automobiel- en toeleveringsindustrie, de luchtvaartsector en de elektrische en elektronische industrie kwamen samen om informatie te verzamelen tijdens het eendaagse symposium.

“Thailand is een regionaal productiecentrum voor voertuigen en voertuigonderdelen, voedselproductie en -verwerking, elektronica en elektrotechniek en petrochemie. Duitse ingenieursbureaus zijn gewilde partners voor deze groeiende industrieën. We hopen dat het symposium de bilaterale zakenrelaties een impuls zal geven”, aldus Dr. Roland Wein, directeur van AHK Thailand. Als partner van de VDW is AHK Thailand verantwoordelijk voor de gehele lokale organisatie van het evenement in Bangkok.

Thailand is de belangrijkste markt in Zuidoost-Azië voor de Duitse werktuigmachine-industrie. Een interessant toeval is dat de waarde van de geëxporteerde goederen vorig jaar 20 miljoen euro bedroeg, precies evenveel als in 2010, toen de VDW zijn eerste symposium in Bangkok organiseerde. “Sindsdien steeg de verkoop van gereedschapsmachines aan Thailand in sommige jaren tot net onder de 40 miljoen euro”, meldt Kuhnmünch. Door de pandemie liepen de resultaten de laatste twee jaar echter terug. In 2022 zijn de zaken echter weer sterk aangetrokken vanuit de lage uitgangspositie. In de eerste helft van het jaar werd voor 12,5 miljoen euro aan werktuigmachines verkocht aan Thailand. Dit betekende een stijging van 69 procent. De groeiende belangstelling wordt ook bevestigd door Uwe Wedler, Managing Director Asia Pacific bij Grob Machine Tools (Thailand) Co, Ltd: “We hebben in de Covid-periode negen maanden de tijd genomen om nieuw personeel aan te nemen en op te leiden. Dit heeft nu zijn vruchten afgeworpen, aangezien we momenteel grote aantallen machines installeren.”

Thailand is het 10e land met de grootste voertuigproductie. Er worden jaarlijks ruwweg 2,5 miljoen voertuigen geproduceerd, vooral door de Japanners. “Daarmee liggen de Japanners ver voor wat betreft de invoer van gereedschapsmachines – vóór China, de regio Taiwan, Zuid-Korea en Duitsland”, legt Kuhnmünch van de VDW uit. Toch zijn ook Duitse aanbieders goed gepositioneerd om deze markt te bedienen. “Indexproducten combineren maximale productiviteit en rendabiliteit met precisie en bewerkingsflexibiliteit. Bijzondere vermelding verdient hier de Index CNC-multispil automatische draaibank, waar ook in Thailand vraag naar is”, meldt Mert Turan, Asian Sales Manager bij Index-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky, Esslingen.

“Duitse gereedschapsmachines genieten een goede reputatie in Thailand,” bevestigt Kitti Tangsongtham, Managing Director bij Krasstec Company Limited, Bangkok. “Ik werk al meer dan 30 jaar samen met Duitse bedrijven, waaronder fabrikanten van werktuigmachines,” voegt Tangsongtham eraan toe.

In feite zijn de orders voor Duitse machines uit Thailand in de eerste helft van 2022 sterk toegenomen. “Ik ben zeer geïnteresseerd in Duitse werktuigmachines omdat ze ideaal zijn voor het maken van mijn producten voor de luchtvaartleveranciers. Werktuigmachines uit Duitsland bieden maximale betrouwbaarheid en kwaliteit,” meldt Ketan Pole, Chief Executive Officer, C.C.S. Advance Tech Co, Ltd, Bangmuang, Bangyai, Nonthaburi (Thailand).

“Thailand blijft een interessante markt voor Duitse leveranciers en is zeker het nastreven waard”, vat Klaus-Peter Kuhnmünch samen. “Thailand heeft een goed functionerende infrastructuur, een uitgebreid leveranciersnetwerk en een liberaal economisch systeem. De dynamische economische groei biedt nog meer potentieel voor onze bedrijven. Ook andere belangrijke markten, zoals Maleisië, Indonesië en Vietnam, kunnen van hieruit zeer goed worden bediend.”