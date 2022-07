Ook in de werktuigbouwkunde en installatiebouw maakt quantum technologies de komende jaren flinke sprongen in innovatie mogelijk, omdat het onder meer mogelijk maakt om geheel nieuwe meetmethoden te introduceren of materiaalonderzoek een nieuw fundament te geven. De VDMA begeleidt deze verandering al geruime tijd met haar Photonics Forum en de activiteiten van verschillende specialistische divisies en regionale dochterondernemingen. Om deze competenties en middelen in de VDMA te bundelen en te netwerken op één enkel onderwerpgericht platform en om het onderwerp kwantumtechnologie beter zichtbaar te maken, is het VDMA Photonics Forum nu omgedoopt tot “VDMA Quantum Technologies and Photonics Forum”. Dit werd in juni aan de leden bekend gemaakt op de Future Business Summit op CERN in Genève.

In de toekomst zullen de volgende VDMA-organisatie-eenheden samenwerken rond het onderwerp kwantumtechnologieën in het forum:

Competence Center Future Business

Elektronica, micro- en nieuwe energieproductietechnologieën

Compressoren, perslucht- en vacuümtechnologie

Laser- en lasersystemen voor materiaal Verwerking

Regionale Dochteronderneming Baden-Württemberg / Alliantie Industrie 4.0 Baden-Württemberg

Meet- en testtechniek

Op het gebied van fotonica steunt het forum op een lidmaatschap van meer dan 500 bedrijven en onderzoeksinstellingen over de hele waardeketen – waarvan ongeveer 400 leden voornamelijk actief zijn op het gebied van fotonica.

In de toekomst zal een stuurgroep kwantumtechnologieën, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten bedrijven, worden opgericht om de doelstellingen van het forum te bepalen. De activiteiten van de verschillende organisatieonderdelen van de organisatieonderdelen van de VDMA worden gecoördineerd door het forum.

Het forum gebruikt synergieën om kwantumtechnologieën en fotonica steviger te verankeren in het bewustzijn van politiek en publiek. Hiervoor maakt zij onder meer gebruik van de eigen nieuwsbrief en het informatiekanaal van IndustryArena. Daarnaast zal het forum de onderwerpen kwantumtechnologie en fotonica vertegenwoordigen op verschillende nationale en internationale beurzen en conferenties.

VDMA Quantum Technologies en Photonics Forum

Het Quantum Technologies and Photonics Forum is opgericht met de visie om de bestaande competenties en middelen in de VDMA op het specialistische gebied van quantumtechnologieën en fotonica te bundelen en nauwer te netwerken. Door samen te werken in een forum, worden synergieën binnen de vereniging benut en geïnvesteerd in gezamenlijke inzet voor de toekomst van kwantumtechnologieën en fotonica.