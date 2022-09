VDL wil met nieuwe elektrische stadsbus positie op Europese OV-markt uit bouwen

VDL Bus & Coach is het afgelopen decennium uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in Europa op het gebied van e-mobiliteit. Met de lancering van de nieuwe generatie VDL Citea, gisteren op InnoTrans in Berlijn, wordt voldaan aan de elektrische vraag van de toekomst. Het nieuwe platform is volledig elektrisch en ontwikkeld voor iedere mogelijke inzet en klimaatzone. De nieuwe VDL Citea biedt het optimale voor de operator; elektrisch rijden zonder concessies: zero compromise.

Ontwikkeling nieuwe generatie VDL Citea’s

Met de nieuwe generatie VDL Citea wil VDL Bus & Coach, de divisie Bussen van VDL Groep, zijn vooraanstaande positie in de Europese openbaarvervoersmarkt verder uitbouwen. De nieuwe Citea is toekomstbestendig en speelt in op de openbaarvervoerontwikkelingen van de toekomst. Om met maximale vrijheid en zonder concessies een nieuw innovatief concept te definiëren, hanteert VDL Bus & Coach een ontwikkelingsaanpak waardoor maximale vrijheid is ontstaan om een voertuig te creëren.

Een voertuigconcept dat invulling geeft aan alle eisen en wensen, voor nu en in de toekomst. Allereerst zijn alle modules en componenten in het ‘luchtledige’ geplaatst. De volgende fase

was die optimaal samen te brengen teneinde een compromisloosvoertuig te bepalen. Dit heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld de batterijen standaard in de vloer zijn ondergebracht, de optimale aslastverdeling is gerealiseerd en een optimale lay-out voor het interieur is ontworpen. Alles is ontwikkeld met oog om excellente voertuigeigenschappen zoals laag energieverbruik, maximale range, hoge passagierscapaciteit en optimaal comfort voor chauffeur en passagiers te scheppen. Het resultaat is een compleet nieuw platform dat de nieuwe standaard voor zero emissie-bussen zet, voor nu en in de toekomst.

Gebruik van data huidige generatie VDL Citea’s

De huidige generatie elektrische VDL Citea’s hebben na ruim 200 miljoen gereden kilometers veel data gegenereerd. Deze data is heel erg bruikbaar geweest als kwantitatieve input voor de nieuwe generatie VDL Citea’s. Anderzijds vormde zeer uitvoerig marktonderzoek met klanten, chauffeurs, passagiers en branche-gerelateerde stakeholders de basis voor kwalitatieve informatie. De samenwerking met diverse gerenommeerde universiteiten en instituten hebben extra kennis in het concept gebracht. Al deze informatie is vertaald naar innovatieve, klantgerichte concepten die in het eindproduct gerealiseerd en gevalideerd zijn.